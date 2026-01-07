AI sau a tras la sală? FOTO: Un jucător din La Liga a avut chef de glume după ultimul meci al echipei sale +5 foto
Foto: Instagram/@rubengarcia
AI sau a tras la sală? FOTO: Un jucător din La Liga a avut chef de glume după ultimul meci al echipei sale

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 17:04
  • Ruben Garcia (32 de ani), mijlocașul Osasunei, a postat pe rețelele de socializare o poză care a stârnit un val de comentarii.
  • Totul s-a întâmplat după meciul dintre Osasuna și Athletic Bilbao, scor 1-1, de pe 3 ianuarie.

Imediat după ce partida din etapa 18 din La Liga s-a încheiat, jucătorul spaniol a postat mai multe poze pe rețelele sociale, iar în una din ele își expunea musculatura impresionantă a picioarelor.

FOTO. Ruben Garcia și poza care a creat valuri

Duelul dintre Osasuna și Athletic Bilbao s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar Ruben Garcia a înscris unicul gol al echipei sale, în minutul 34.

Poza postată de Ruben Garcia cu piciorul fals, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: Instagram/@rubengarcia
Poza postată de Ruben Garcia cu piciorul fals, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: Instagram/@rubengarcia

Galerie foto (5 imagini)

Poza postată de Ruben Garcia cu piciorul fals, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: X/Ruben Garcia Poza postată de Ruben Garcia cu piciorul fals, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: X/Ruben Garcia Poza postată de Ruben Garcia, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: Instagram/@rubengarcia Poza postată de Ruben Garcia, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: Instagram/@rubengarcia Poza postată de Ruben Garcia cu piciorul fals, după Osasuna - Athletic Bilbao 1-1. Foto: Instagram/@rubengarcia
+5 Foto
Imediat după meci, fotbalistul Osasunei a transmis pe rețelele de socializare mesajul: „Un punct foarte muncit, dar cu un gust dulce-amărui! Continuăm”, însoțit de o imagine cu el de pe teren, în care era bucuros.

Totuși, acea imagine era una neobișnuită. Piciorul stâng al lui Garcia era plin de mușchi, fiind total diferit de celălalt picior al său, care era cu mult mai mic.

Ruben Garcia a postat, două zile mai târziu, o poză cu piciorul stâng supradimensionat, în timp ce stătea pe scaun și se relaxa.

Garcia s-a amuzat pe rețeaua X:

„Aici se termină totul, un fotograf m-a surprins punându-mi piciorul. Nu era AI, nici piciorul meu”, a scris Ruben Garcia pe X.

Osasuna și Athletic Bilbao au împărțit punctele

Chiar dacă Ruben Garcia a deschis scorul în partida din etapa 18 din La Liga, Athletic Bilbao a avut resursele necesare pentru a egala.

Echipa pregătită de Ernesto Valverde a punctat prin Gorka Guruzeta, în minutul 71, și a stabilit scorul final al meciului, 1-1.

În urma egalului, Osasuna se poziționează pe locul 12 în La Liga, cu 19 puncte obținute după 18 meciuri jucate, în timp ce Athletic Bilbao se află pe locul 8, cu 24 de puncte.

Pentru Osasuna urmează meciul cu Girona, de sâmbătă, de la ora 19.30, din cadrul etapei 19. Duelul va putea fi urmărit pe Prima Sport 1 și Digi Sport 4.

Formația antrenată de Ernesto Valverde se pregătește de confruntarea cu Barcelona, de miercuri, din semifinalele Cupei Spaniei. Meciul va începe de la ora 21:00 și va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Ruben Garcia, conform Transfermarkt

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Athletic Bilbao osasuna la liga ruben garcia glume
