Cutremur la CFR Cluj! Daniel Pancu ar fi exclus doi veterani din lot! Nu au plecat în cantonamentul din Spania

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăsat doi jucători de bază în afara lotului deplasat în cantonament.

CFR Cluj a plecat, ieri, în cantonamentul de la Oliva Nova, din Spania, și va reveni în țară pe 14 ianuarie.

Din lotul deplasat de CFR Cluj în Peninsula Iberică lipsesc doi jucători de bază ai echipei.

Daniel Pancu a exclus doi veterani din lotul CFR-ului

Este vorba despre Ciprian Deac și Damjan Djokovic, care nu ar mai intra în planurile de viitor ale lui Daniel Pancu , susține gsp.ro.

Cei doi fotbaliști au rămas la Cluj și se vor pregăti alături de preparatorul fizic al clubului.

Soarta lui Deac și a lui Djokovic ar urma să fie decisă după 14 ianuarie, când echipa se va întoarce în țară.

Totuși, cei doi jucători ar fi primit acordul de a-și căuta o nouă echipă pentru a se transfera, scrie sursa citată.

Atât Deac, cât și Djokovic mai au contract cu CFR Cluj până în vara acestui an.

Djokovic și Deac, multiplii campioni cu CFR Cluj

Cei doi jucători au un lung istoric alături de gruparea din Gruia.

Ciprian Deac este un simbol al clubului, unde a petrecut 15 sezoane și a participat la câștigarea a 7 dintre cele 8 titluri cucerite de clujeni. Mijlocașul croat are și el în palmares 4 titluri cu „feroviarii”, în 6 sezoane.

De la sosirea lui Daniel Pancu la echipă, Damjan Djokovic a fost utilizat regulat, fiind titular în 6 din 8 meciuri.

150.000 de euro este cota de piață a lui Damjan Djokovic, conform transfermarkt.com

În schimb, Ciprian Deac a fost introdus numai în duelul cu Rapid, 3-0, pentru un minut.

100.000 de euro este cota de piață a lui Ciprian Deac, arată transfermarkt.com

Alți 4 jucători, aproape de plecare de la CFR Cluj

Daniel Pancu a anunțat că va face modificări în lotul echipei și a pregătit mai multe plecări de la echipă.

În prezent, mai mulți jucători ar negocia rezilierea contractelor cu CFR Cluj: Kurt Zouma, Marcus Coco, Mohammed Badamosi și Anton Kresic.

Pe lista plecărilor din Gruia se numără și atacantul-vedetă al „feroviarilor”, Louis Munteanu. Acesta va evolua la DC United.

