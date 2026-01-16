Revenirea lui Hagi, iminentă  Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă” +22 foto
Gheorghe Hagi
Superliga

Revenirea lui Hagi, iminentă Ciprian Marica, noi detalii despre situația „Regelui”: „Are activitate intensă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 09:23
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 09:23
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a vorbit despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (60 de ani) să revină în antrenorat.

„Regele” a renunțat în vară la banca tehnică a Farului, fiind înlocuit de Ianis Zicu. Hagi nu s-a despărțit definitiv de „marinari”, acesta ocupând un loc în Consiliul de Administrație al clubului.

Ciprian Marica, despre Hagi: „Sunt convins că vrea să antreneze”

Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României și actualul oficial al clubului Farul, a venit cu detalii despre situația lui Gheorghe Hagi.

„Nu cred că se întoarce curând la Farul. În altă parte? Sunt convins că vrea să antreneze și are poftă. Chiar vorbeam cu el.

Pe lângă faptul că se ocupă de nepot acum și are activitate intensă, el vrea să antreneze”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

Palmaresul lui Gheorghe Hagi ca antrenor:

  • Campionatul României: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)
  • Cupa României: 2019 (Viitorul)
  • Supercupa României: 2020 (Viitorul)
  • Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)

Gică Popescu, despre revenirea lui Hagi în antrenorat: „Și-a luat o pauză”

La finalul anului trecut, Gică Popescu, colegul lui Hagi din „Generația de Aur”, a declarat că este convins că „Regele” își va relua cariera de antrenor la un club important.

O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a declarat Gică Popescu, conform as.ro.

Popescu e de părere că Hagi a avut nevoie de o pauză, mai ales după toată munca depusă la Farul în ultimii ani.

Gică avea nevoie de o astfel de pauză, pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, sau Craiova, Rapid, CFR Cluj”, a adăugat fostul fundaș.

Hagi a antrenat și naționala României, dar a rezistat doar patru meciuri pe banca „tricolorilor:

  • 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
  • 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1
  • 10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1
  • 14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

De-a lungul carierei sale, Gheorghe Hagi a mai antrenat două echipe din Turcia, pe Bursaspor și Galatasaray, formație la care a scris istorie ca fotbalist.

În România, el le-a mai antrenat pe FCSB și Poli Timișoara.

farul constanta Ciprian Marica gheorghe hagi liga 1
