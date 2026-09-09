Ciprian Marica (40 de ani) a comentat noile transferuri de la FCSB, dar și interferența patronului Gigi Becali și activitatea echipei.

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Fostul atacant a participat, miercuri, la un meci demonstrativ de padel, alături de Adrian Mutu, Lukasz Szukala și Raul Rusescu. La finalul jocului, nu s-a ferit de cuvinte cu privire la ce se întâmplă la FCSB, mai ales în ceea ce privește situația antrenorului Marius Baciu.

Ciprian Marica: „Slujești împărăția, stăpânul. Nu există să ai dubii”

„E clar că FCSB, cu aducerea lui Muhar, Drăguș, își întărește lotul foarte bine și au prima șansă. Acum le mai trebuie antrenor. Toată lumea spune lucrul ăsta și suntem toți de acord. Mai puțin patronul echipei, care crede că poate să fie și antrenor.

Ceea ce, da, nu poate fi contrazis, că au câștigat două campionate nu de mult. Așa că e interesant ce se întâmplă la FCSB. Însă e o echipă care investește și, din punctul ăsta de vedere, domnul Becali trebuie apreciat.

FCSB, în mare parte, datorită dânsului are rezultatele cele mai bune în ultima perioadă. Ne-a reprezentat internațional.

Sigur, sunt momente și momente în viața unei echipe. Nu poți să câștigi mereu, nu poți să fii inspirat mereu. Însă FCSB, încă o dată, datorită domnului Becali, are cel mai bun lot”, a declarat Ciprian Marica.

Fostul internațional a vorbit și despre transferul atacantului Denis Drăguș la FCSB.

„Când nu spunea și nu vorbea nimeni de Drăguș, spuneam că e cel mai bun atacant. Pe de o parte, mă bucur că vine în România și se întoarce acasă, că o să-l vedem mai des și o să joace. Pe de altă parte, sper să fie doar un pas înapoi, ca să-și ia avânt și să poată să meargă la o echipă mai bună.

Nu de alta, dar puștiul ăsta are calități excelente. Cumva e inexplicabil pentru mine de ce n-a reușit mai mult la Trabzon. E un jucător cu calitate fantastică și care poate să ajute echipa”, a continuat Marica.

În privința antrenorului, dar și a jucătorilor, în contextul în care Gigi Becali intervine asupra echipei, Marica a transmis:

„Dacă te duci la FCSB, îți asumi atitudinea domnului Becali. Dar eu cred că se va purta mai cu mănuși cu Drăguș. Nu de alta, dar știe să își protejeze investiția. Și e un bun negociator. Până la urmă a reușit să-l convingă. Înțeleg că reușește să convingă și antrenori.

Dacă te duci la FCSB, trebuie să fii acceptat de toată lumea. Până la urmă e normal. Domnul Becali, față de alții, e cât se poate de transparent. Adică îți spune verde în față cum stau lucrurile.

Slujești împărăția, stăpânul. Toată lumea trebuie să zică «Sărut mâna» și cu asta basta. Când te duci acolo, știi. Nu există să ai dubii sau să fii surprins de ceva”, a mai explicat Marica.

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