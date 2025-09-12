Noi detalii despre Legea 4 Când ar putea intra în vigoare modificările care permit show-uri pirotehnice și bere pe stadion! +7 foto
Suporterii vor avea voie cu torțe pe stadion/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Noi detalii despre Legea 4 Când ar putea intra în vigoare modificările care permit show-uri pirotehnice și bere pe stadion!

Alexandru Smeu
Publicat: 12.09.2025, ora 15:38
  • Ciprian Paraschiv (50 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a făcut noi dezvăluiri despre modificările pe care le va suferi Legea 4/2008.

Legea 4/2008 a fost adoptată în timpul mandatului lui Dumitru Dragomir, la Liga Profesionistă de Fotbal, și are ca scop prevenirea și combaterea violenței în sport.

Ciprian Paraschiv, noi detalii despre modificările Legii 4/2008: „Zona-tampon nu are nicio relevanță”

Ciprian Paraschiv a militat de la începutul acestui an pentru modificarea Legii 4/2008, iar acum a venit cu informații suplimentare despre noile modificări.

Deputatul AUR a explicat că zona-tampon va dispărea, iar suporterii vor putea afișa bannere pe gardurile stadionului, cu condiția ca acestea să fie aprobate de observatorul de joc.

„Noi nu inventăm nimic prin aceste amendamente pe care le aduce la legea 4. Practic, updatăm o lege veche, care la acel moment avea nevoie de reglementare, și am tot respectul pentru domnul Dragomir că a reușit s-o facă, dar lucrurile evoluează.

Am avut foarte multe dezbateri cu federațiile relevante, cu AMF-ul, cu Sindicatul Fotbaliștilor, cu LPF-ul, cu cluburile din Liga 1, cu suporterii și chiar cu forțele de ordine.

Toată lumea a fost de acord că această lege trebuie schimbată. Rar s-a întâmplat ca un proiect să fie agreat de toată lumea.

La finalul zilei, toată lumea va avea de câștigat. Eu sunt optimist! Sunt foarte multe amendamente, e adevărat.

Să le luăm pe rând. Zona-tampon nu are nicio relevanță. Dacă tu, ca stat, dai bani ca să construiești un stadion cu un anumit număr de locuri, care e logica să vinzi mai puține?

Ultrașii stau în sectoare total opuse. Lângă galeria echipei oaspete n-o să vedeți niciodată galeria echipei gazdă. Atunci, de ce să închizi aceste locuri? În Europa nu există așa ceva. Jandarmeria va avea ultimul cuvânt.

Cu bannerele… atâta timp cât un observator de joc îți permite un banner, ce faci, stai cu el în mână 90 de minute?

E normal să-l pui pe un gard. Pare un lucru minor, dar e destul de important. Ieșirile de urgență sunt extrem de importante pentru securitatea unui meci. În România nu există așa ceva.

Am avut acel caz de la Bruxelles când oamenii s-au călcat în picioare. Doamne, ferește! E bine să prevenim aceste lucruri. Singurul lucru care nu va fi permis este să pui bannerul pe ieșirea de urgență”, a spus Ciprian Paraschiv, potrivit fanatik.ro.

Ciprian Paraschiv: „Legat de alcool, se întâmplă în aproape toată Europa

Paraschiv a vorbit și despre permiterea accesului cu băuturi slab alcoolizate pe stadioanele din România. Mai mult, acesta a anunțat că Legea ar putea intra în vigoare chiar de la finalul anului.

„Legat de alcool, se întâmplă în aproape toată Europa. Vă dau exemplul Angliei: în momentul în care ei au interzis vânzare de alcool au apărut două fenomene. Lumea a început să bea mai mult acasă și consumau în cantități mult mai mari, deoarece știu că la meci nu au voie.

E ceva decent. Am fost cu toții la EURO, nu? Am văzut că putem bea o bere slab alcoolizată. Oricum nu ai timp să bei mai mult de două beri. Să stai doar la rând? Până la urmă vii să vezi un meci.

Berea aia te și umflă, nu ai câtă bere să bei. În acest moment, proiectul a primit aviz, în unanimitate, de la Consiliul Economic și Social, a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, iar acum a fost repartizat la patru comisii din Senat.

Eu sper ca până la finalul anului să putem vedea ultimul meci al naționalei bând o bere slab alcoolizată, punând un banner pe gard și să ne bucurăm de un spectacol în toată regula”

Gino Iorgulescu susține modificarea Legii 4: „Peste tot în lume se dă cu torţe şi fumigene”

La începutul lunii iunie, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anunțat susținerea față de ultrași și schimbarea urgentă a Legii 4.

„Toată atmosfera asta frumoasă care se creează pe stadioane, mai ales de către suporterii echipelor gazdă, ca să nu mai vorbim dacă sunt suporteri şi de o parte şi de alta, duce la creşterea spectacolului fotbalistic. Apropo de asta, noi încercăm să facem o modificare a Legii 4 referitoare la torţe şi fumigene.

Peste tot în lume se dă cu torţe şi fumigene, cu artificii. Lucrăm la o modificare, astfel încât să se permită aceste materiale pirotehnice, dar să fie monitorizaţi şi autorizaţi cei care le folosesc şi să nu intre în terenul de joc. Pentru că toată această atmosferă creează un stimulent pentru echipe şi pentru fotbal”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit gsp.ro.

