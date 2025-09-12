Becali, construcție ilegală  Somat să sisteze lucrările, patronul de la FCSB răspunde: „Fac ce vreau în țara mea” +4 foto
Gigi Becali/ Foto:sporpictures.eu
Becali, construcție ilegală Somat să sisteze lucrările, patronul de la FCSB răspunde: „Fac ce vreau în țara mea”

Publicat: 12.09.2025, ora 13:22
  • Gigi Becali (67 de ani) construiește o biserică pe malul Lacului Techirghiol, una dintre cele mai importante arii protejate din România.
  • Patronul FCSB și deputat în Parlamentul României este acuzat de autoritățile de mediu că a ridicat ilegal biserica de lemn.

Construcția se întinde pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Proprietarul terenului este chiar fiica cea mare a lui Gigi Becali, Theodora.

Lucrările au început în luna mai și, tot atunci, localnicii au avertizat autoritățile despre construcția ridicată pe o arie protejată.

În ciuda nenumăratelor amenzi, lucrările continuă.

Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Această biserică este a lui”

Bogdan Dicu, consilier local al Primăriei Tuzla, a vorbit despre biserica ridicată ilegal de Becali.

„Această biserică este a domnului Gigi Becali. Fata domnului Becali deține acea suprafață de teren de 7.000-7.800 de metri pătrați.

Am fost prima persoană care a sesizat existența acestei construcții, atunci când nu era o construcție propriu-zisă și abia se făcea un cofraj pentru a se turna o placă de beton.

Se dorește să se facă acolo o biserică tip schit, cu bază de tratament și m-am mirat, pentru că este o zonă protejată”, a declarat Bogdan Dicu, citat de digi24.ro.

Biserica construită de Gigi Becali la Techirghiol Foto Captura Digi24 (3).jpg
Biserica construită de Gigi Becali la Techirghiol Foto Captura Digi24 (3).jpg

Biserica construită de Gigi Becali la Techirghiol Foto Captura Digi24 (1).jpg Biserica construită de Gigi Becali la Techirghiol Foto Captura Digi24 (2).jpg Biserica construită de Gigi Becali la Techirghiol Foto Captura Digi24 (3).jpg Biserica construită de Gigi Becali la Techirghiol Foto Captura Digi24 (4).jpg
Marian Râșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța, a dezvăluit că au fost aplicate mai multe sancțiuni.

„S-a aplicat sancțiunea proprietarei terenului pentru construcția demarată fără aviz de mediu. Au avut loc măsuri de stopare a lucrărilor și pentru că nu au sistat au primit și cele două amenzi”, a declarat Marian Râșnoveanu pentru sursa citată mai sus.

Potrivit ziuaconstanța.ro Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța și Garda Națională de Mediu au transmis că pe șantierul bisericii s-au constatat lucrări neautorizate.

Mai mult, Consiliul Județean Constanța a aplicat și o amendă în valorare de 11.000 de lei și a cerut sistarea lucrărilor până la obținerea autorizației de construire, termen limită 30 mai 2026, sub sancțiunea readucerii terenului la starea inițială.

Garda de Mediu a amendat-o pe fiica lui Becali, proprietara terenului, cu 31.000 de lei.

Gigi Becali: „Pe terenul meu, fac ce vreau”

Gigi Becali, patronul la FCSB și deputat în Parlamentul României, nu concepe să renunțe vreo clipă la construcția lăcașului de cult.

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. A venit un bulgar de la o asociație internațională de mediu care mi-a zis că pun în pericol nu știu ce fluturi. Când am auzit, l-am luat de mâneca și i-am zis să se ducă în țara lui și să mă lase pe mine să fac ce vreau în țara mea”.

Dacă este sesizare penală, aia e. Biserica se află la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol”, a declarat Becali.

Societatea Ornitologică Română: „Zona afectată este mult mai mare”

Biologul Emil Todorov, reprezentat al Societății Ornitologice din România, a tras un semnal de alarmă cu privire la efectele negative ale construcției.

„Dacă vorbim despre cele două hectare, care sunt la momentul actual distruse, de fapt, zona afectată este mult mai mare.

De fapt, fragmentează situl pe toată lungimea sudică a lacului și e tăiată calea naturală de deplasare a anumitor specii”, a spus Todorov.

