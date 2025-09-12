Când va avea Steaua drept de promovare Șeful MApN a făcut anunțul + amintire din facultate cu Victor Ponta
Ionuț Moșteanu/ Foto: IMAGO
Liga 2

Când va avea Steaua drept de promovare Șeful MApN a făcut anunțul + amintire din facultate cu Victor Ponta

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 14:20
  • Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării Naționale, susține că o va ajuta pe CSA Steaua să-și schimbe forma de organizare pentru a avea drept de promovare în elita fotbalului românesc.

Invitat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Ionuț Moșteanu a vorbit despre planurile pe care le are cu CSA Steaua.

Becali, construcție ilegală  Somat să sisteze lucrările, patronul de la FCSB răspunde: „Fac ce vreau în țara mea”
Citește și
Becali, construcție ilegală Somat să sisteze lucrările, patronul de la FCSB răspunde: „Fac ce vreau în țara mea”
Citește mai mult
Becali, construcție ilegală  Somat să sisteze lucrările, patronul de la FCSB răspunde: „Fac ce vreau în țara mea”

Ionuț Moșteanu: „Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat”

Noul ministru al Apărării a dezvăluit că anul acesta va pune bazele unui proiect prin care „militarii” să-și schimbe forma de organizare din una de drept public în una de drept privat pentru a avea, în sfârșit, drept de promovare în Liga 1.

„Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat.

Steaua e un brand puternic. E al armatei pe hârtie, dar sunt români în toată țara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie și își doresc să fie în prima divizie, apoi în cupele europene și așa mai departe”, a spus Moșteanu.

Ionuț Moșteanu: „Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, apoi Steaua va promova”

Ulterior, Moșteanu a fost întrebat și despre posibilitatea ca noul investitor să decidă la club, în locul Armatei.

„Eu sunt foarte capitalist de fel și evident că decizia sportivă, de management sportiv, trebuie să fie a investitorului. Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei și al statului român indiferent ce va face acel privat.

Steaua vine cu acest brand și cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român în care statul român a investit jumătate de miliard de lei ca un stadion care arată foarte bine, un stadion foarte bun. Iată, venim cu aceste lucruri la masă și cred că putem face o discuție corectă.

Discuțiile nu le voi face eu, dar se vor întâmpla în perioada următoare. Anul acesta probabil vom începe acest proces care va fi finalizat.

Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent în momentul în care un investitor care are și bani și know-how (n.r. cunoștințe despre sport) și bunăvoință pentru a duce echipa asta mai departe, acolo unde merită, va avea tot sprijinul meu. 

Nu o să mă implic eu direct, dar, cum spuneam, o să ajut acest proces, pentru că altfel nu se poate. Și nu poți să faci performanță în fotbal pe bani publici.

Chiar dacă... există în România mulți primari care se joacă de a managerii de club pe banii publici.

Eu cred că nu e o regulă. Cred că banii publici trebuie să meargă în sport, către sporturi de echipă, către tineret, în primul rând, către juniori, către bazele sportive de juniori, de copii. De aici vine viitoarea bază de selecție. Că dacă n-ai bază de selecție, nu poți să ai sport de performanță” a adăugat Moșteanu.

Chestionat cu privire la anul în care CSA Steaua ar putea avea drept de promovare, acesta a răspuns:

„Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eșalonul superior, în primul eșalon”.

CSA Steaua este o prezență constantă în play-off-ul din Liga 2, iar în ciuda faptului că a obținut de mai multe ori loc de promovare directă în Liga 1, lucrurile nu s-au concretizat, problemele fiind unele de natură juridică.

Ionuț Moșteanu: „Nu sunt stelist”

Șeful MApn spune că nu e fan al Stelei și nu este un microbist înrăit. Moșteanu a povestit și o întâmplare din facultate, atunci când a jucat baschet cu Victor Ponta (52 de ani), fostul prim-ministru al României.

„Nu sunt stelist. Eu cu fotbalul mai puțin. Eu sunt piteștean, am crescut lângă stadionul lui FC Argeș, m-am dus la meciuri când eram mic și am ținut cu echipa națională și cu echipele de club când jucau în Europa.

Eu joc baschet, îmi place foarte mult. Am jucat baschet, sunt pasionat, am abonamente la meci.

Am jucat și cu Ponta, în juniorat și în studenție. Eu jucam în echipa Politehnicii și Ponta în echipa Universității București. Eu sunt 73, Ponta cred că e 72 sau tot 73. Oricum, și din juniorat îl știu.

Cred că jucam cam la fel, eram cam aceeași talie. Era un pic mai solid el pe vremea aia. Totdeauna a fost mai lat, așa mai solid. Juca bine, făcea multă gălăgie pe teren”, a concluzionat Moșteanu.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Probleme pentru Tsitsipas Dezvăluiri în presa din Grecia: „Mă devastează mental”
Tenis
13:53
Probleme pentru Tsitsipas Dezvăluiri în presa din Grecia: „Mă devastează mental”
Citește mai mult
Probleme pentru Tsitsipas Dezvăluiri în presa din Grecia: „Mă devastează mental”
Momente șocante la o cursă de ciclism Cinci persoane au fost rănite, după ce un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător
Ciclism
13:40
Momente șocante la o cursă de ciclism Cinci persoane au fost rănite, după ce un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător
Citește mai mult
Momente șocante la o cursă de ciclism Cinci persoane au fost rănite, după ce un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
liga 2 liga 1 CSA Steaua drept de promovare ionut mosteanu
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:53
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share