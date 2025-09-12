Când va avea Steaua drept de promovare Șeful MApN a făcut anunțul + amintire din facultate cu Victor Ponta

Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării Naționale, susține că o va ajuta pe CSA Steaua să-și schimbe forma de organizare pentru a avea drept de promovare în elita fotbalului românesc.

Invitat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Ionuț Moșteanu a vorbit despre planurile pe care le are cu CSA Steaua.

Ionuț Moșteanu: „Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat”

Noul ministru al Apărării a dezvăluit că anul acesta va pune bazele unui proiect prin care „militarii” să-și schimbe forma de organizare din una de drept public în una de drept privat pentru a avea, în sfârșit, drept de promovare în Liga 1.

„Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat.

Steaua e un brand puternic. E al armatei pe hârtie, dar sunt români în toată țara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie și își doresc să fie în prima divizie, apoi în cupele europene și așa mai departe”, a spus Moșteanu.

Ionuț Moșteanu: „Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, apoi Steaua va promova”

Ulterior, Moșteanu a fost întrebat și despre posibilitatea ca noul investitor să decidă la club, în locul Armatei.

„Eu sunt foarte capitalist de fel și evident că decizia sportivă, de management sportiv, trebuie să fie a investitorului. Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei și al statului român indiferent ce va face acel privat.

Steaua vine cu acest brand și cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român în care statul român a investit jumătate de miliard de lei ca un stadion care arată foarte bine, un stadion foarte bun. Iată, venim cu aceste lucruri la masă și cred că putem face o discuție corectă.

Discuțiile nu le voi face eu, dar se vor întâmpla în perioada următoare. Anul acesta probabil vom începe acest proces care va fi finalizat.

Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent în momentul în care un investitor care are și bani și know-how (n.r. cunoștințe despre sport) și bunăvoință pentru a duce echipa asta mai departe, acolo unde merită, va avea tot sprijinul meu.

Nu o să mă implic eu direct, dar, cum spuneam, o să ajut acest proces, pentru că altfel nu se poate. Și nu poți să faci performanță în fotbal pe bani publici.

Chiar dacă... există în România mulți primari care se joacă de a managerii de club pe banii publici.

Eu cred că nu e o regulă. Cred că banii publici trebuie să meargă în sport, către sporturi de echipă, către tineret, în primul rând, către juniori, către bazele sportive de juniori, de copii. De aici vine viitoarea bază de selecție. Că dacă n-ai bază de selecție, nu poți să ai sport de performanță” a adăugat Moșteanu.

Chestionat cu privire la anul în care CSA Steaua ar putea avea drept de promovare, acesta a răspuns:

„Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eșalonul superior, în primul eșalon”.

CSA Steaua este o prezență constantă în play-off-ul din Liga 2, iar în ciuda faptului că a obținut de mai multe ori loc de promovare directă în Liga 1, lucrurile nu s-au concretizat, problemele fiind unele de natură juridică.

Ionuț Moșteanu: „Nu sunt stelist”

Șeful MApn spune că nu e fan al Stelei și nu este un microbist înrăit. Moșteanu a povestit și o întâmplare din facultate, atunci când a jucat baschet cu Victor Ponta (52 de ani), fostul prim-ministru al României.

„Nu sunt stelist. Eu cu fotbalul mai puțin. Eu sunt piteștean, am crescut lângă stadionul lui FC Argeș, m-am dus la meciuri când eram mic și am ținut cu echipa națională și cu echipele de club când jucau în Europa.

Eu joc baschet, îmi place foarte mult. Am jucat baschet, sunt pasionat, am abonamente la meci.

Am jucat și cu Ponta, în juniorat și în studenție. Eu jucam în echipa Politehnicii și Ponta în echipa Universității București. Eu sunt 73, Ponta cred că e 72 sau tot 73. Oricum, și din juniorat îl știu.

Cred că jucam cam la fel, eram cam aceeași talie. Era un pic mai solid el pe vremea aia. Totdeauna a fost mai lat, așa mai solid. Juca bine, făcea multă gălăgie pe teren”, a concluzionat Moșteanu.

