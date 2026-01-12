„Pleacă definitiv” Jucătorul Rapidului, transferat de o rivală din campionat + Care este situația lui Rareș Pop

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre plecarea lui Claudiu Micovschi (26 de ani).

Conducătorul giuleștenilor a oferit detalii și despre posibila plecare a lui Rareș Pop (20 de ani).

Întrebat despre mișcările de trupe de la Rapid, Victor Angelescu a anunțat unde va ajunge Claudiu Micovschi.

Claudiu Micovschi pleacă de la Rapid

Președintele Rapidului a anunțat că Micovschi a fost cedat definitiv la FC Argeș. El a mai fost dorit și de UTA Arad, formație la care a mai jucat sub formă de împrumut în sezonul 2023/2024.

Angelescu a vorbit și despre situația lui Rareș Pop, care are șanse mari să plece în această iarnă de la Rapid.

„Micovschi pleacă definitiv la FC Argeș. Rareș Pop ori se va duce undeva unde poate să joace meci de meci, ori va rămâne la noi, dar dacă pleacă, pleacă doar împrumut.

E un jucător important, care ar trebui să joace meci de meci. Multe echipe îl vor și e normal ca el să meargă undeva unde are șansa să joace meci de meci.

Cu orice echipă discutăm plecăm de la o clauză prin care el să joace un număr minim de meciuri. Altfel, de ce ar mai pleca? Să joace câteva meciuri titular și în câteva să intre pe parcurs, asta făcea și la Rapid”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

350.000 de euro este cota lui Claudiu Micovschi, conform Transfermarkt

