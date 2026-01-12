Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui

Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso, 44 de ani, nu mai este antrenorul echipei

Înfrângerea din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona, i-a fost fatală tehnicianului basc

Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa, 42 de ani, în locul său. Ca o curiozitate, acesta nu e doar fost coechipier ci și unul dintre prietenii apropiați ai lui Alonso

Xabi Alonso a rezistat 232 de zile și 34 de partide pe banca Realului (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.

Real Madrid e la 4 puncte de locul 1 în Spania și aproape de a ieșit din primele 8 în Liga Campionilor. Duminică seară a pierdut Supercupa Spaniei în fața rivalei FC Barcelona, 2-3.

Xabi Alonso a plecat de la Real Madrid

Iată comunicatul oficial al „galacticilor”:

„Real Madrid CF anunță că, printr-un acord între club și Xabi Alonso, acesta a decis să își încheie mandatul de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso va avea mereu afecțiunea și admirația tuturor fanilor madrileni, pentru că este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid îi va fi mereu casă.

Clubul nostru le mulțumește lui Xabi Alonso și întregii sale echipe tehnice pentru munca și dăruirea depuse în această perioadă și le urăm mult succes în această nouă etapă a vieții lor”.

FOTO Imagini din parcursul lui Xabi Alonso ca antrenor la Real Madrid

Noul antrenor al lui Real Madrid e Alvaro Arbeloa

Un alt comunicat al clubului informează că Alvaro Arbeloa a preluat postul de antrenor principal.

„Real Madrid C.F. anunță că Álvaro Arbeloa este noul antrenor al primei echipe.

Álvaro Arbeloa era tehnicianul echipei a doua a clubului, Castilla, din iunie 2025 și și-a petrecut întreaga carieră de antrenor în academia de tineret a lui Real Madrid, din 2020.

A antrenat echipa Infantil A în sezonul 2020-2021, câștigând titlul de campioană, echipa Cadete A în 2021-2022 și echipa Juvenil A, din 2022 până în 2025.

Ca antrenor al echipei Juvenil A, a obținut tripla în 2022-2023 (titlu, Copa del Rey și Cupa Campionilor) și titlul de campioană în sezonul 2024-2025.

Ca jucător, Álvaro Arbeloa a făcut parte din echipa lui Real Madrid într-una dintre cele mai de succes perioade din istoria sa.

A purtat tricoul nostru între 2009 și 2016, bifând 238 de apariții oficiale. În această perioadă, a câștigat opt ​​titluri: două Ligi ale Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, o Supercupă a Europei, un titlu în La Liga, două trofee Copa del Rey și o Supercupă a Spaniei.

Și cu echipa națională a Spaniei Álvaro Arbeloa a făcut parte dintr-o epocă istorică, în care a câștigat Cupa Mondială din 2010, din Africa de Sud, și două Campionate Europene (2008 și 2012). A jucat în 56 de meciuri pentru Spania”.

Arbeloa va fi al 17-lea antrenor din era Florentino Perez

Xabi Alonso ha sido el 16º entrenador que ha tenido Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Álvaro Arbeloa será el 17º 👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️ pic.twitter.com/beu30CVUMc — MARCA (@marca) January 12, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport