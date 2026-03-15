Antonelli, victorie istorică în China FOTO. Italianul a obținut primul său succes în Formula 1. A izbucnit în lacrimi! » Hamilton, primul podium la Ferrari

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 12:00
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 12:10
  • Kimi Antonelli (19 ani) a obținut prima victorie din cariera sa în Formula 1, în Marele Premiu al Chinei.
  • Pe podium a urcat și Lewis Hamilton, clasat al treilea, acesta fiind primul său podium într-o cursă de la mutarea la Ferrari.

Italianul a plecat din pole position, a controlat cursa în mare parte și a trecut linia de sosire înaintea coechipierului său, George Russell (28 de ani).

Antonelli a obținut primul său succes în Formula 1, în Marele Premiu al Chinei

Italianul a devenit al doilea cel mai tânăr câștigător din Formula 1, fiind depășit la acest capitol doar de Max Verstappen, care avea 18 ani când a obținut prima sa victorie (2016), conform reuters.com.

Deși a plecat din pole position, Antonelli a pierdut prima poziție încă de la începutul cursei, fiind depășit de Hamilton, care a trecut de ambii piloți Mercedes.

Italianul a revenit în frunte înainte de finalul turului doi și a păstrat poziția până la final, inclusiv după oprirea la boxe, făcută în timp ce Safety Car-ul era pe circuit.

Pe podium au urcat George Russell (locul 2) și Lewis Hamilton, clasat al treilea, acesta fiind primul său podium într-un Mare Premiu de la mutarea la Ferrari.

Sâmbătă, englezul a obținut locul trei în cursa de sprint. Același Hamilton a câștigat cursa de sprint din China în 2025.

Coechipierul său, Charles Leclerc, a încheiat pe locul 4, cei doi duelându-se intens de-a lungul cursei.

Pe radio-ul echipei Mercedes, imediat după victorie, s-au auzit exclamații de bucurie: „Am reușit, am reușit, am reușit!”.

Cursa a adus și câteva surprize importante, care au facilitat victoria italianului: cele două monoposturi McLaren nu au luat startul, după ce Lando Norris și Oscar Piastri au întâmpinat probleme tehnice, iar Max Verstappen (Red Bull) a abandonat cu 10 tururi înainte de final, conform formula1.com.

A fost o problemă electrică la unitatea de putere, diferită de cea a lui Lando. E pur și simplu ghinion că amândoi am avut necazuri, iar în acest moment nu știm mai multe, așa că e dezamăgitor. Încercăm să învățăm ce putem din cursă, iar apoi să muncim cât mai mult până la etapa din Japonia. Oscar Piastri (McLaren)

Clasamentul piloților (TOP 10):

  • George Russell - 51 de puncte
  • Kimi Antonelli - 47 de puncte
  • Charles Leclerc - 34 de puncte
  • Lewis Hamilton - 33 de puncte
  • Oliver Bearman - 17 puncte
  • Lando Norris - 15 puncte
  • Pierre Gasly - 9 puncte
  • Max Verstappen - 8 puncte
  • Liam Lawson - 8 puncte
  • Arvid Lindblad - 4 puncte

Clasamentul constructorilor:

  • Mercedes - 98 puncte
  • Ferrari - 67 puncte
  • McLaren - 18 puncte
  • Haas F1 Team - 17 puncte
  • Red Bull Racing - 12 puncte
  • Racing Bulls - 12 puncte
  • Alpine - 10 puncte
  • Audi - 2 puncte
  • Williams - 2 puncte
  • Cadillac - 0 puncte
  • Aston Martin - 0 puncte

