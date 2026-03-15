- Kimi Antonelli (19 ani) a obținut prima victorie din cariera sa în Formula 1, în Marele Premiu al Chinei.
- Pe podium a urcat și Lewis Hamilton, clasat al treilea, acesta fiind primul său podium într-o cursă de la mutarea la Ferrari.
Italianul a plecat din pole position, a controlat cursa în mare parte și a trecut linia de sosire înaintea coechipierului său, George Russell (28 de ani).
Antonelli a obținut primul său succes în Formula 1, în Marele Premiu al Chinei
Italianul a devenit al doilea cel mai tânăr câștigător din Formula 1, fiind depășit la acest capitol doar de Max Verstappen, care avea 18 ani când a obținut prima sa victorie (2016), conform reuters.com.
Deși a plecat din pole position, Antonelli a pierdut prima poziție încă de la începutul cursei, fiind depășit de Hamilton, care a trecut de ambii piloți Mercedes.
Italianul a revenit în frunte înainte de finalul turului doi și a păstrat poziția până la final, inclusiv după oprirea la boxe, făcută în timp ce Safety Car-ul era pe circuit.
FOTO: Kimi Antonelli, în lacrimi după victoria din MP al Chinei
Pe podium au urcat George Russell (locul 2) și Lewis Hamilton, clasat al treilea.
Sâmbătă, englezul a obținut locul trei în cursa de sprint. Același Hamilton a câștigat cursa de sprint din China în 2025.
Coechipierul său, Charles Leclerc, a încheiat pe locul 4, cei doi duelându-se intens de-a lungul cursei.
Pe radio-ul echipei Mercedes, imediat după victorie, s-au auzit exclamații de bucurie: „Am reușit, am reușit, am reușit!”.
Cursa a adus și câteva surprize importante, care au facilitat victoria italianului: cele două monoposturi McLaren nu au luat startul, după ce Lando Norris și Oscar Piastri au întâmpinat probleme tehnice, iar Max Verstappen (Red Bull) a abandonat cu 10 tururi înainte de final, conform formula1.com.
A fost o problemă electrică la unitatea de putere, diferită de cea a lui Lando. E pur și simplu ghinion că amândoi am avut necazuri, iar în acest moment nu știm mai multe, așa că e dezamăgitor. Încercăm să învățăm ce putem din cursă, iar apoi să muncim cât mai mult până la etapa din Japonia. Oscar Piastri (McLaren)
Clasamentul piloților (TOP 10):
- George Russell - 51 de puncte
- Kimi Antonelli - 47 de puncte
- Charles Leclerc - 34 de puncte
- Lewis Hamilton - 33 de puncte
- Oliver Bearman - 17 puncte
- Lando Norris - 15 puncte
- Pierre Gasly - 9 puncte
- Max Verstappen - 8 puncte
- Liam Lawson - 8 puncte
- Arvid Lindblad - 4 puncte
Clasamentul constructorilor:
- Mercedes - 98 puncte
- Ferrari - 67 puncte
- McLaren - 18 puncte
- Haas F1 Team - 17 puncte
- Red Bull Racing - 12 puncte
- Racing Bulls - 12 puncte
- Alpine - 10 puncte
- Audi - 2 puncte
- Williams - 2 puncte
- Cadillac - 0 puncte
- Aston Martin - 0 puncte