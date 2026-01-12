Alibec și Politic, monitorizați atent Ce părere și-a făcut conducătorul lui FCSB după cantonamentul din Antalya

Denis Alibec (35 de ani) și Dennis Politic (25 de ani), atacanții celor de la FCSB, au fost atent monitorizați în cantonamentul din Antalya.

Cei doi speră că vor mai primi o șansă de a se impune, deși au fost vehiculate plecările lor de la FCSB.

Denis Alibec și Dennis Politic, amândoi sosiți la FCSB în vara acestui an, au intrat în dizgrația patronului.

Denis Alibec și Dennis Politic au fost atent monitorizați în cantonament

FCSB se află în cantonament în Antalya, până pe data de 15 ianuarie, prilej ideal prin care cei doi fotbaliști își pot demonstra calitățile pentru a rămâne la echipă.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei, Mihai Stoica, i-a urmărit atent pe cei doi fotbaliști și a oferit detalii despre cum s-au pregătit.

„Se prezintă bine. Sper să fie mult mai bine decât au fost în prima parte a sezonului și să ne dea ocazia de a gândi mult primul 11.

Alibec e ok, e zâmbitor. Nu e nicio problemă din niciun punct de vedere cu vreun jucător până acum.

Aseară (n.r. duminică) chiar am fost la un restaurant grecesc și a fost o atmosferă foarte frumoasă”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Denis Alibec și Dennis Politic au fost introduși în minutul 63 al meciului-test cu Beșiktaș, 1-2.

Internaționalul român a atins de numai 12 ori balonul, reușind să trimită 4 pase corecte și nu a expediat niciun șut spre poarta turcilor.

6.4 este nota primită de Denis Alibec pentru prestația din Beșiktaș - FCSB 2-1, conform sofascore.com

Nici jucătorul sosit de la Dinamo nu a impresionat. Politic a reușit tot patru pase, dar a trimis un șut spre poartă.

6.5 este nota pe care a primit-o Dennis Politic

Denis Alibec rămâne la FCSB: „Are contract până în vară”

Deși părea că nu va continua pentru FCSB, fiind deja curtat de alte echipe, Denis Alibec va rămâne în curtea campioanei.

Decizia a fost luată de oficialii clubului, alături de fotbalist.

„Era nemulţumit că a jucat prea puţin şi am zis «Hai să ne despărţim», iar el a zis «OK, caut echipă».

Nu şi-a găsit echipă până acum şi va merge cu noi (n.r. în cantonament) şi va rămâne la noi, are contract până în vară”, a mai declarat Mihai Stoica, săptămâna trecută, la Prima Sport.

Denis Alibec a reușit un gol și 2 pase decisive în cele 13 meciuri jucate pentru FCSB în actualul sezon

500.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform transfermarkt.com

Cifrele lui Dennis Politic

Dennis Politic a jucat 597 de minute în cele 22 meciuri disputate pentru FCSB, , ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 27 de minute pe meci.

În acest interval, pentru „roș-albaștri”, Politic a marcat trei goluri.

În sezonul 2024-2025, la Dinamo, el a acumulat 1697 de minute în 27 de partide, având o medie de circa 62 de minute pe joc, dublu față de minutele pe care le-a primit până acum la FCSB.

A înscris șase goluri și a oferit două pase decisive pentru „câini” în sezonul anterior.

Dinamo l-a transferat pe Alexandru Musi în schimbul lui Politic și au încasat 900.000 de euro.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Dennis Politic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport