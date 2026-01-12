Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui +8 foto
Vladislav Blănuță
Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui

Gabriel Neagu
Publicat: 12.01.2026, ora 18:23
Actualizat: 12.01.2026, ora 18:23
  • Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, nu s-a prezentat la vizita medicală.
  • Jucătorul ar fi mai aproape de o plecare din Ucraina, după ce a absentat la reunirea lotului.

Elevii lui Kostyuk au revenit, astăzi, din vacanță, iar înainte de a începe pregătirea pentru a doua parte a sezonului au efectuat vizita medicală.

Vladislav Blănuță nu s-a prezentat la vizita medicală

Deși se afla pe lista programărilor pentru obținerea vizei medicale, ce îi oferă drept de joc, Vladislav Blănuță nu s-a prezentat, potrivit sport.ua.

În cele din urmă, numele său a fost exclus de pe lista pentru vizita medicală, motiv pentru care viitorul său la clubul din Kiev pare improbabil.

Vladislav Blănuță nu a mai jucat un meci oficial de pe data de 9 noiembrie, fiind de lăsat de patru ori consecutiv în afara lotului de Igor Kostyuk.

Vladislav Blănuță ar putea ajunge la Dinamo

Atacantul celor de la Dinamo Kiev se află pe lista „câinilor roșii”, care încearcă să profite de perioada nefastă pe care a traversat-o în Ucraina.

1.500.000 de euro
este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform transfermarkt.com

Dinamo București încearcă să obțină semnătura lui Vladislav Blănuță și a înaintat o ofertă clubului din Kiev, însă posibilitatea de realizare a transferului este incertă.

„Am făcut o ofertă scrisă pentru el la Dinamo Kiev, înțeleg că din partea clubului există o incertitudine apropo de posibilitatea ca el să mai joace pentru încă o echipă anul ăsta. Se fac demersuri pentru a vedea dacă are sens. Nu avem un răspuns oficial de la ei.

Ar fi sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare. Un profil de atacant ar fi Blănuță, nu știu cât de realizabil este. Vom face tot ce depinde de noi. Mai sunt două profiluri pe care le studiem atent și suntem în discuții”, a spus Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo București, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport, pe 9 ianuarie.

  • Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București va fi decis de FIFA, întrucât atacantul a fost legitimat în acest sezon la FC U Craiova și Dinamo Kiev și nu ar mai putea juca la o a treia formație.

Blănuță, un gol și un autogol la Dinamo Kiev

Adus în vara anului trecut la Dinamo Kiev, jucătorul a intrat rapid în conflict cu fanii, după ce a distribuit mai multe postări pro-ruse pe conturile personale de socializare.

Pe lângă gafa din mediul virtual, Vladislav Blănuță nu s-a revanșat prin jocul său, reușind să marcheze un singur gol în 10 meciuri, contra celor de la Zrinjski Mostar, 6-0.

Atacantul român a dat un autogol, împotriva celor de la Oleksandriya, în Cupa Ucrainei, 1-2.

Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță Igor Kostyuk
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share