Reghecampf, egalat în minutul 90+9! Echipa românului a scăpat printre degete victoria în sferturile Ligii Campionilor: „Sunt foarte supărat"
Laurențiu Reghecampf FOTO: IMAGO
Campionate

Reghecampf, egalat în minutul 90+9! Echipa românului a scăpat printre degete victoria în sferturile Ligii Campionilor: „Sunt foarte supărat"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 13:01
  • Laurențiu Reghecampf a trăit un final dramatic în manșa tur a sferturilor Ligii Campionilor Africii.
  • Echipa sa, Al Hilal Omdurman (Sudan), a fost egalată în prelungiri de RS Berkane (Maroc), scor 1-1.

Echipa antrenorului român a deschis scorul rapid, în minutul 13, prin Abdelrazig Omer, care a finalizat din interiorul careului după o acțiune construită pe partea dreaptă, conform cafonline.com.

Berkane a pus mai multă presiune în repriza a doua, marocanii reușind să egaleze în minutul 90+9.

Arbitrul a dictat penalty pentru Berkane după un duel în urma căruia Steven Ebuela a văzut cartonașul roșu.

Mounir Chouiar a transformat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final.

FOTO. Golul marcat de Al Hilal Omdurman

Galerie foto (15 imagini)

Golul marcat de echipa lui Laurențiu Reghecampf în meciul cu Berkane. Foto: Captură YouTube, @CAF_TV
+15 Foto
Tehnicianul român s-a declarat dezamăgit că echipa sa nu a profitat de ocaziile avute pentru a marca.

„A fost un meci bun și trebuie să fim corecți: ambele echipe au încercat să joace bine. Au creat multe ocazii, iar eu vreau să-mi felicit echipa, pentru că a făcut pe teren ceea ce am lucrat la antrenamente. Știam că Berkane va pune presiune.

Am avut două-trei ocazii mari. Chiar și în prima repriză puteam să facem rapid 2-0 și să închidem meciul. În schimb, am primit golul prin minutul 92-93, nu mai știu exact.

În plus, am primit și un cartonaș roșu. Sunt foarte supărat din cauza eliminării, pentru că Steven este unul dintre cei mai buni jucători ai noștri și echipa are nevoie de el”, a declarat Reghecampf după meci.

Fotbalul așa e dacă ai ocazii și nu marchezi. Asta s-a întâmplat azi. Chiar și dacă terminam 1-0, nu era nimic decis, pentru că ambele echipe au calitate și pot reveni, pot schimba rezultatul. Trebuie să fim atenți. Avem totuși un mic avantaj: jucăm acasă și avem un gol marcat în deplasare. Trebuie să ne facem jocul și să încercăm totul ca să ne calificăm în turul următor. Laurențiu Reghecampf

Rezultatul lasă calificarea deschisă înaintea returului, programat pe 22 martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Laurentiu Reghecampf liga campionilor africii al hilal omdurman rs berkane
Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:52
România, două amicale în iunie „Tricolorii”, față în față cu vedeta celor de la PSG
România, două amicale în iunie „Tricolorii”,  față în față cu vedeta celor de la PSG
11:55
Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale
Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce  Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale
12:35
Ce mai e nou la stadionul Dinamo Detalii de ultimă oră despre demolarea arenei, după ce lucrările au fost sistate câteva zile
Ce mai e nou la stadionul Dinamo Detalii de ultimă oră despre demolarea arenei, după ce lucrările au fost sistate câteva zile
11:25
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!"
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 41 rapid 47 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share