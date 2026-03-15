Laurențiu Reghecampf a trăit un final dramatic în manșa tur a sferturilor Ligii Campionilor Africii.

Echipa sa, Al Hilal Omdurman (Sudan), a fost egalată în prelungiri de RS Berkane (Maroc), scor 1-1.

Echipa antrenorului român a deschis scorul rapid, în minutul 13, prin Abdelrazig Omer, care a finalizat din interiorul careului după o acțiune construită pe partea dreaptă, conform cafonline.com.

Berkane a pus mai multă presiune în repriza a doua, marocanii reușind să egaleze în minutul 90+9.

Arbitrul a dictat penalty pentru Berkane după un duel în urma căruia Steven Ebuela a văzut cartonașul roșu.

Mounir Chouiar a transformat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final.

Tehnicianul român s-a declarat dezamăgit că echipa sa nu a profitat de ocaziile avute pentru a marca.

„A fost un meci bun și trebuie să fim corecți: ambele echipe au încercat să joace bine. Au creat multe ocazii, iar eu vreau să-mi felicit echipa, pentru că a făcut pe teren ceea ce am lucrat la antrenamente. Știam că Berkane va pune presiune.

Am avut două-trei ocazii mari. Chiar și în prima repriză puteam să facem rapid 2-0 și să închidem meciul. În schimb, am primit golul prin minutul 92-93, nu mai știu exact.

În plus, am primit și un cartonaș roșu. Sunt foarte supărat din cauza eliminării, pentru că Steven este unul dintre cei mai buni jucători ai noștri și echipa are nevoie de el”, a declarat Reghecampf după meci.

Fotbalul așa e dacă ai ocazii și nu marchezi. Asta s-a întâmplat azi. Chiar și dacă terminam 1-0, nu era nimic decis, pentru că ambele echipe au calitate și pot reveni, pot schimba rezultatul. Trebuie să fim atenți. Avem totuși un mic avantaj: jucăm acasă și avem un gol marcat în deplasare. Trebuie să ne facem jocul și să încercăm totul ca să ne calificăm în turul următor. Laurențiu Reghecampf

Rezultatul lasă calificarea deschisă înaintea returului, programat pe 22 martie.

