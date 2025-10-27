Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!

Rapid - Unirea Slobozia. Claudiu Petrila (24 de ani), extrema „vișiniilor”, a deschis scorul în Giulești cu o execuție superbă din afara careului.

Reușita fotbalistului a sosit imediat după ce ialomițenii au ratat o ocazie uriașă.

În minutul 7, după ce Raul Rotund a ratat o ocazie uriașă de a deschide scorul în Giulești, Rapid a pornit un contraatac.

Claudiu Petrila deschide scorul cu un supergol în Rapid - Unirea Slobozia

Kader Keita a oferit o pasă înaltă, din fața careului până în flancul drept, unde se afla Alex Dobre. Internaționalul a avansat până în dreptul careului advers și a centrat către Rareș Pop.

Mijlocașul în vârstă de 20 de ani nu a reușit să preia balonul, care a ajuns la Dinu. Fundașul Unirii Slobozia a încercat să degajeze, dar a făcut-o doar până la Claudiu Petrila.

Extrema „vișiniilor” a preluat, l-a driblat pe Christ Afalna și a șutat puternic. Mingea a fost deviată ușor Hamdiu, a luat o traiectorie înaltă și nu a putut fi oprită de Robert Popa.

Reușita din duelul cu echipa pregătită de Andrei Prepeliță este doar a doua pentru Claudiu Petrila în acest sezon.

Claudiu Petrila: „Încerc să fiu Petrila cel vechi”

După reușita din duelul cu Unirea Slobozia, Claudiu Petrila a vorbit despre încercarea sa de a reveni la forma pe care o avea înainte de accidentare.

„Am reușit să marchez după câteva etape bune. Mi-era dor să marchez. Mă simt foarte bine, simt că îmi revin, atât poate și fizic, pentru că am avut mici accidentări care, poate, m-au dat puțin în spate, dar încerc să fiu Petrila cel vechi”, a spus Claudiu Petrila, la DigiSport.

2.500.000 de euro este cota de piață a lui Claudiu Petrila, conform Transfermarkt

