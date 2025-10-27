Chelsea, formație aflată pe locul #9 în Premier League, ar lua în calcul împrumutul lui Marc-Andre ter Stegen (33 de ani).

Portarul a ajuns rezervă la Barcelona după ce clubul catalan l-a transferat în această vară pe Joan Garcia (24 de ani).

După ce a fost tras pe „linie moartă” la Barcelona, portarul german ar putea părăsi clubul în această iarnă, sub formă de împrumut.

Chelsea ia în calcul transferul lui Ter Stegen

Conform skysport.ch formația antrenată de Enzo Maresca ar lua în calcul împrumutul lui Ter Stegen în această iarnă.

Motivul pentru care „albaștrii” se gândesc la această mutare ar fi lipsa de constanță a lui Robert Sanchez, actualul portar.

2 meciuri a jucat Ter Stegen pentru Barcelona în 2025, fiind în majoritatea timpului accidentat

Londonezii îi văd atât pe Ter Stegen, cât și pe Mike Maignan ca opțiuni pentru postul de portar, ambii fiind pe stilul de joc implementat de Maresca, cel în care portarul este liderul apărării și are atribuția de a porni atacurile echipei.

Chelsea l-ar putea oferta și pe Maignan, chiar în luna ianuarie. Portarul francez se află în ultimul an de contract cu AC Milan.

Totuși, Ter Stegen are șanse mai mari să ajungă pe Stamford Bridge, ținând cont că Maignan s-ar afla și în vizorul celor de la Juventus și Bayern Munchen.

