Rapid -  Slobozia 4-1 Giuleștenii lasă Craiova în urmă! Cum arată clasamentul +17 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - Slobozia 4-1 Giuleștenii lasă Craiova în urmă! Cum arată clasamentul

alt-text Gabriel Neagu , George Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 22:28
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 23:21
  • Rapid - FC Botoșani 4-1. Giuleștenii au reușit cea mai bună repriză din acest sezon, marcând pentru prima dată 3 goluri până la pauză.

Unirea Slobozia a avut șansa de a deschide scorul prin Raul Rotund, însă Marian Aioani a respins, iar Rapid a plecat pe un contraatac-fulger.

Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește și
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!

Rapid - Slobozia 4-1. Giuleștenii lasă Craiova în urmă!

După o preluare nereușită a lui Rareș Pop, Claudiu Petrila a reușit o execuție deosebită din afara careului.

Giuleștenii au preluat controlul partidei și au mai marcat de două ori până la pauză, prin Rareș Pop și Cristi Manea.

În actul secund, elevii lui Constantin Gâlcă au înscris, în minutul 61, prin Alex Dobre, care rămăsese nemarcat în centrul careului ialomițenilor. Replica elevilor lui Andrei Prepeliță a sosit în primul minut al prelungirilor, când Renato Espinosa a marcat din marginea careului.

Rapid și-a adjudecat cele 3 puncte și rămâne la egalitate, în clasamentul Ligii 1, cu liderul FC Botoșani.

Rapid - Unirea Slobozia
Rapid - Unirea Slobozia

Galerie foto (17 imagini)

Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia
+17 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1431
2Rapid1431
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1418
9Universitatea Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1410
16Metaloglobus 147

Rapid - Unirea Slobozia 4-1

  • Au marcat: Claudiu Petrila '8, Rareș Pop '36, Cristi Manea '45+2, Alex Dobre '61 / Renato Espinosa ;90+1
  • Asistență: 10.182 de spectatori

Min. 90+2 - Fluier final! Rapid se impune categoric

Min. 90+1 - GOL UNIREA SLOBOZIA! Vlad Pop îi pasează lui Renato Espinosa, care șutează din marginea careului, la colțul lung și marchează.

Repriza secundă a fost prelungită cu 2 minute!

Min. 89 - Vlad Pop primește o pasă la marginea careului, șutează, dar mingea trece pe lângă poarta lui Marian Aioani.

Min. 78 - Antoine Baroan primește o pasă la aproximativ 30 de metri de poarta apărată de Robert Popa. Francezul șutează puternic, dar mingea trece peste bara transversală.

Min.77 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Andrei Prepeliță îl introduce pe Vlad Pop, în locul lui Valon Hamdiu

Min.77 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Cristi Bărbuț l-a înlocuit pe Jayson Papeau, care a părăsit terenul în aplauzele fanilor fostei sale echipe.

Min.77 - SCHIMBARE RAPID! Iese Elvir Koljic și intră Dina Grameni.

Min. 70 - SCHIMBARE RAPID! Alex Dobre părăsește terenul în aplauzele suporterilor și este înlocuit de Antoine Baroan.

Min. 70 - SCHIMBARE RAPID! Leo Bolgado îl închide

Min. 61 - GOL RAPID! Robert Bădescu îi pasează în flanc lui Luka Gojkovic, care centrează pe jos către Alex Dobre, scăpat din marcaj în mijlocul careului. Mijlocașul giuleștenilor șutează, la prima atingere, în colțul stâng sus și marchează.

Min. 60 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Florin Purece iese și intră Ronaldo Deaconu.

Min. 60 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA - Aflana este înlocuit de Renato Espinosa.

Min. 58 - Aflana deviază o pasă a lui Kader Keita până la Tobias Christensen. Mijlocașul scandina preia și șutează puternic, dar mingea trece peste poarta ialomițenilor.

Min. 54 - SCHIMBARE RAPID! Luka Gojkovic îl înlocuiește pe Rareș Pop.

Min. 54 - SCHIMBARE RAPID! Iese Răzvan Onea și intră Robert Bădescu.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+2 - GOL RAPID! Rareș Pop pasează în flancul stâng către Tobias Christensen. Mijlocașul centrează la prima bară către Cristi Manea, care preia balonul, șutează din întoarcere în colțul drept și înscrie!

Prima repriză este prelungită cu un minut!

Min. 36 - GOL RAPID! Claudiu Petrila primește o pasă la marginea careului, încearcă să îl dribleze pe Robert Popa, care agață balonul și îl respinge.

Mingea ajunge la Rareș Pop care profită că goalkeeper-ul ialomițenilor este ieșit din poartă, șutează puternic și înscrie.

Min. 29 - Elvir Koljic execută o lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri de poartă, dar mingea trece peste buturile ialomițenilor.

Min. 27 - Alex Dobre încearcă să îl dribleze pe Daniel Șerbănică, se întoarce și centrează, la bara a doua, pentru Claudiu Petrila, care reia cu capul în bara transversală.

Min. 12 - Claudiu Petrila reușește o incursiune în careu, centrează pe jos, în dreptul liniei de 6 metri, către Alex Dobre, dar Robert Popa este pe fază și respinge.

Min. 8 - GOL RAPID! Alex Dobre avansează spre poarta oaspeților și îi pasează lui Rareș Pop. Mijlocașul nu reușește preluarea și Dinu respinge balonul către Claudiu Petrila. Extrema stângă a Rapidului marchează printr-un șut deviat.

Rapid - Unirea Slobozia
Rapid - Unirea Slobozia

Galerie foto (17 imagini)

Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia
+17 Foto
labels.photo-gallery

Min. 7 - Zeno primește o pasă pe flancul drept, avansează până în dreptul careului și centrează pe jos către Raul Rotund. Fotbalistul împrumutat de la Dinamo a șutat, din 6 metri, însă Marian Aioani apără.

Min. 3 - Claudiu Petrila primește o pasă în careu de la Hromada și trimite balonul către Alex Dobre, aflat în apropierea punctului cu var. Internaționalul „pivotează” pe lângă Dinu, șutează, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min 1. - A început meciul!

  • Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Pașcanu, Onea - Christensen, Keita - Dobre, Pop, Petrila - Elvir Koljic
  • Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, Șucu, Grameni, Gojkovic, Banu, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Unirea Slobozia: Popa - Negru, Dinu, Safronov, Șerbănică - Hamdiu, Jeno - Rotund, Purice, Papeau - Aflana
  • Rezerve: Gurău, Ibrian, Toma, Dragu, Pop, Coadă, Dulcea, Florescu, Bărbuț, Deaconu, Said, Espinosa
  • Antrenor: Ion Vlădoiu
  • Stadion: Superbet Arena - Giulești 
  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Mitruţi Daniel, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Marcu Claudiu

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când Rapid s-a impus în ambele meciuri cu 2-1.

Unirea Slobozia a câștigat două dintre cele șapte deplasări (1-0 cu FCSB, 2-0 cu FC Hermannstadt), iar de alte două ori a terminat la egalitate( 1-1 cu Farul și UTA Arad).

Trei victorii (2-1 cu FC Botoșani, 2-0 cu UTA, 3-1 cu Farul), două rezultate de egalitate (2-2 cu FCSB, 1-1 cu CFR) și o înfrângere (1-2 cu Hermannstadt) a înregistrat Rapid în ediția curentă pe teren propriu, potrivit lpf.ro.

RAPID - UNIREA SLOBOZIA. Costel Gâlcă: „Trebuie să avem un echilibru”

Ne așteaptă un meci greu, dificil și important, la fel ca toate celelalte. E o echipă care aleargă, care e organizată. Închide spațiile în interior, iar în atac termină foarte rapid acțiunile.

Trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și după putem să ne impunem jocul în atac și să avem insiprație în fața porții pentru a marca goluri.

Andrei Prepeliță este un antrenor bun, care o să fie de viitor pentru noi, în România. Are experiență, a jucat la echipe din țară și în afară, le-a adus un plus”, a spus Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia.

Jean Vlădoiu, despre meciul cu Rapid: „Băieții ne-au arătat că se poate”

„Este o echipă foarte puternică. A demonstrat în primele 13 etape. Vin după un succes. E o echipă bine organizată. Lucrăm săptămâna de săptămână pentru a deveni mai buni.

Și băieții, la ultimul meci de la Craiova, ne-au arătat că se poate. Am lucrat în aceste zile mult în ceea ce înseamnă și tactic, dar și ce joacă Rapid.

Sperăm să-i surprindem. De ce nu să ne întoarcem cu un punct sau puncte din Giulești. Este o echipă de tradiție cu foarte mulți suporteri. Băieții trebuie să-și găsească motivația.

Pentru noi, antrenorii, cele mai ușoare meciuri acestea sunt. Când joci împotriva echipelor puternice, care se bat la titlu, care au obiective mărețe an de an.

Din punctul acesta de vedere, niciodată nu mi-am făcut probleme. Băieții au avut această determinare și această ambiție de la meci la meci. Și mă bucur că parcă de la meci la meci devenim din ce în ce mai buni”, a declarat Ion Vlădoiu, antrenorul secund al Unirii Slobozia, la conferința premergătoare meciului.

Citește și

Crede că Rădoi greșește   Marius Șumudică a analizat strategia de la Universitatea Craiova  „Rupi echipa în două”
Superliga
13:07
Crede că Rădoi greșește Marius Șumudică a analizat strategia de la Universitatea Craiova „Rupi echipa în două”
Citește mai mult
Crede că Rădoi greșește   Marius Șumudică a analizat strategia de la Universitatea Craiova  „Rupi echipa în două”
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
MECI liga 1 Unirea Slobozia rapid
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share