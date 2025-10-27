Rapid - FC Botoșani 4-1. Giuleștenii au reușit cea mai bună repriză din acest sezon, marcând pentru prima dată 3 goluri până la pauză.

Unirea Slobozia a avut șansa de a deschide scorul prin Raul Rotund, însă Marian Aioani a respins, iar Rapid a plecat pe un contraatac-fulger.

Rapid - Slobozia 4-1 . Giuleștenii lasă Craiova în urmă!

După o preluare nereușită a lui Rareș Pop, Claudiu Petrila a reușit o execuție deosebită din afara careului.

Giuleștenii au preluat controlul partidei și au mai marcat de două ori până la pauză, prin Rareș Pop și Cristi Manea.

În actul secund, elevii lui Constantin Gâlcă au înscris, în minutul 61, prin Alex Dobre, care rămăsese nemarcat în centrul careului ialomițenilor. Replica elevilor lui Andrei Prepeliță a sosit în primul minut al prelungirilor, când Renato Espinosa a marcat din marginea careului.

Rapid și-a adjudecat cele 3 puncte și rămâne la egalitate, în clasamentul Ligii 1, cu liderul FC Botoșani.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

Rapid - Unirea Slobozia 4-1

Au marcat: Claudiu Petrila '8, Rareș Pop '36, Cristi Manea '45+2, Alex Dobre '61 / Renato Espinosa ;90+1

Asistență: 10.182 de spectatori

Min. 90+2 - Fluier final! Rapid se impune categoric

Min. 90+1 - GOL UNIREA SLOBOZIA! Vlad Pop îi pasează lui Renato Espinosa, care șutează din marginea careului, la colțul lung și marchează.

Repriza secundă a fost prelungită cu 2 minute!

Min. 89 - Vlad Pop primește o pasă la marginea careului, șutează, dar mingea trece pe lângă poarta lui Marian Aioani.

Min. 78 - Antoine Baroan primește o pasă la aproximativ 30 de metri de poarta apărată de Robert Popa. Francezul șutează puternic, dar mingea trece peste bara transversală.

Min.77 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Andrei Prepeliță îl introduce pe Vlad Pop, în locul lui Valon Hamdiu

Min.77 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Cristi Bărbuț l-a înlocuit pe Jayson Papeau, care a părăsit terenul în aplauzele fanilor fostei sale echipe.

Min.77 - SCHIMBARE RAPID! Iese Elvir Koljic și intră Dina Grameni.

Min. 70 - SCHIMBARE RAPID! Alex Dobre părăsește terenul în aplauzele suporterilor și este înlocuit de Antoine Baroan.

Min. 70 - SCHIMBARE RAPID! Leo Bolgado îl închide

Min. 61 - GOL RAPID! Robert Bădescu îi pasează în flanc lui Luka Gojkovic, care centrează pe jos către Alex Dobre, scăpat din marcaj în mijlocul careului. Mijlocașul giuleștenilor șutează, la prima atingere, în colțul stâng sus și marchează.

Min. 60 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Florin Purece iese și intră Ronaldo Deaconu.

Min. 60 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA - Aflana este înlocuit de Renato Espinosa.

Min. 58 - Aflana deviază o pasă a lui Kader Keita până la Tobias Christensen. Mijlocașul scandina preia și șutează puternic, dar mingea trece peste poarta ialomițenilor.

Min. 54 - SCHIMBARE RAPID! Luka Gojkovic îl înlocuiește pe Rareș Pop.

Min. 54 - SCHIMBARE RAPID! Iese Răzvan Onea și intră Robert Bădescu.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+2 - GOL RAPID! Rareș Pop pasează în flancul stâng către Tobias Christensen. Mijlocașul centrează la prima bară către Cristi Manea, care preia balonul, șutează din întoarcere în colțul drept și înscrie!

Prima repriză este prelungită cu un minut!

Min. 36 - GOL RAPID! Claudiu Petrila primește o pasă la marginea careului, încearcă să îl dribleze pe Robert Popa, care agață balonul și îl respinge.

Mingea ajunge la Rareș Pop care profită că goalkeeper-ul ialomițenilor este ieșit din poartă, șutează puternic și înscrie.

Min. 29 - Elvir Koljic execută o lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri de poartă, dar mingea trece peste buturile ialomițenilor.

Min. 27 - Alex Dobre încearcă să îl dribleze pe Daniel Șerbănică, se întoarce și centrează, la bara a doua, pentru Claudiu Petrila, care reia cu capul în bara transversală.

Min. 12 - Claudiu Petrila reușește o incursiune în careu, centrează pe jos, în dreptul liniei de 6 metri, către Alex Dobre, dar Robert Popa este pe fază și respinge.

Min. 8 - GOL RAPID! Alex Dobre avansează spre poarta oaspeților și îi pasează lui Rareș Pop. Mijlocașul nu reușește preluarea și Dinu respinge balonul către Claudiu Petrila. Extrema stângă a Rapidului marchează printr-un șut deviat.

Min. 7 - Zeno primește o pasă pe flancul drept, avansează până în dreptul careului și centrează pe jos către Raul Rotund. Fotbalistul împrumutat de la Dinamo a șutat, din 6 metri, însă Marian Aioani apără.

Min. 3 - Claudiu Petrila primește o pasă în careu de la Hromada și trimite balonul către Alex Dobre, aflat în apropierea punctului cu var. Internaționalul „pivotează” pe lângă Dinu, șutează, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min 1. - A început meciul!

Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Pașcanu, Onea - Christensen, Keita - Dobre, Pop, Petrila - Elvir Koljic

Aioani - Manea, Kramer, Pașcanu, Onea - Christensen, Keita - Dobre, Pop, Petrila - Elvir Koljic Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, Șucu, Grameni, Gojkovic, Banu, Micovschi, Baroan, Jambor

Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, Șucu, Grameni, Gojkovic, Banu, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Unirea Slobozia: Popa - Negru, Dinu, Safronov, Șerbănică - Hamdiu, Jeno - Rotund, Purice, Papeau - Aflana

Popa - Negru, Dinu, Safronov, Șerbănică - Hamdiu, Jeno - Rotund, Purice, Papeau - Aflana Rezerve: Gurău, Ibrian, Toma, Dragu, Pop, Coadă, Dulcea, Florescu, Bărbuț, Deaconu, Said, Espinosa

Gurău, Ibrian, Toma, Dragu, Pop, Coadă, Dulcea, Florescu, Bărbuț, Deaconu, Said, Espinosa Antrenor: Ion Vlădoiu

Ion Vlădoiu Stadion: Superbet Arena - Giulești

Superbet Arena - Giulești Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Mitruţi Daniel, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Marcu Claudiu

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când Rapid s-a impus în ambele meciuri cu 2-1.

Unirea Slobozia a câștigat două dintre cele șapte deplasări (1-0 cu FCSB, 2-0 cu FC Hermannstadt), iar de alte două ori a terminat la egalitate( 1-1 cu Farul și UTA Arad).

Trei victorii (2-1 cu FC Botoșani, 2-0 cu UTA, 3-1 cu Farul), două rezultate de egalitate (2-2 cu FCSB, 1-1 cu CFR) și o înfrângere (1-2 cu Hermannstadt) a înregistrat Rapid în ediția curentă pe teren propriu, potrivit lpf.ro.

RAPID - UNIREA SLOBOZIA. Costel Gâlcă: „Trebuie să avem un echilibru”

„Ne așteaptă un meci greu, dificil și important, la fel ca toate celelalte. E o echipă care aleargă, care e organizată. Închide spațiile în interior, iar în atac termină foarte rapid acțiunile.

Trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și după putem să ne impunem jocul în atac și să avem insiprație în fața porții pentru a marca goluri.

Andrei Prepeliță este un antrenor bun, care o să fie de viitor pentru noi, în România. Are experiență, a jucat la echipe din țară și în afară, le-a adus un plus”, a spus Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia.

Jean Vlădoiu, despre meciul cu Rapid: „Băieții ne-au arătat că se poate”

„Este o echipă foarte puternică. A demonstrat în primele 13 etape. Vin după un succes. E o echipă bine organizată. Lucrăm săptămâna de săptămână pentru a deveni mai buni.

Și băieții, la ultimul meci de la Craiova, ne-au arătat că se poate. Am lucrat în aceste zile mult în ceea ce înseamnă și tactic, dar și ce joacă Rapid.

Sperăm să-i surprindem. De ce nu să ne întoarcem cu un punct sau puncte din Giulești. Este o echipă de tradiție cu foarte mulți suporteri. Băieții trebuie să-și găsească motivația.

Pentru noi, antrenorii, cele mai ușoare meciuri acestea sunt. Când joci împotriva echipelor puternice, care se bat la titlu, care au obiective mărețe an de an.

Din punctul acesta de vedere, niciodată nu mi-am făcut probleme. Băieții au avut această determinare și această ambiție de la meci la meci. Și mă bucur că parcă de la meci la meci devenim din ce în ce mai buni”, a declarat Ion Vlădoiu, antrenorul secund al Unirii Slobozia, la conferința premergătoare meciului.

