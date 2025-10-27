- FC Botoşani va juca azi împotriva celor de la Hermannstadt, de la 17:30, în etapa #14 din Liga 1.
- Rapid o va întâlni pe Unirea Slobozia, de la 20:30, în ultimul meci al rundei.
Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În acest moment, FC Botoșani este liderul din Liga 1, cu 28 de puncte acumulate după 13 partide jucate. Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului secund.
Pe ultimul loc în clasament se află Metaloglobus, care a obținut doar 7 puncte. În etapa trecută, echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în prima divizie chiar în fața campioanei României, FCSB, scor 2-1.
Azi, 27 octombrie
FC Botoșani - Hermannstadt, live de la 17:30
- Stadion: Municipal (Botoşani)
- Arbitru: Moldoveanu Cristian (Sfântu Gheorghe) / A1: Bîrdeş Romică (Piteşti), A2: Duță George Bogdan (Bacău) / Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti), Arbitru AVAR: Antonie Andrei (Bucureşti)
Rapid - Unirea Slobozia, live de la 20:30
- Stadion: Superbet Arena - Giulești
- Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara) / A1: Mitruţi Daniel (Craiova), A2: Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari), Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)
S-au jucat:
Metaloglobus - U Craiova 0-0
Echipele de start:
- Metaloglobus: Gavrilaș - Irimia, Camara, Caramalău, Sava - Abbey, Tous, Aggoun, Lopes Fernandes - Ubbink, Huiban
- Rezerve: Nedelcovici, Lis, Gheorghe, Neacșu, Visic, Zakir, Kouadio, Mile, Sârbu, Hadzic, Pasagic
- Antrenor: Mihai Teja
- Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Mogoș, Screciu - Mora, David Matei, Băluță, Lyes Houri, Florin Ștefan - Nsimba, Baiaram
- Rezerve: Laurențiu Popescu, Lung, Bancu, Badelj, Stevanovic, Mekvabishvili, Băsceanu, Etim, Al Hamlawi, Crețu, Cicâldău
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Stadion: Clinceni - Arena 1
- Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași) / Asistenți: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi) / Vişan Florian Alexandru (Galaţi - Galaţi) / Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan (Bucureşti - Bucureşti) / Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava)
FCSB - UTA Arad 4-0
- Au marcat: Bîrligea (min. 13), Tănase (min. 38 pen.), Olaru (min. 80 pen.), Thiam (min. 90 + 2)
Echipe de start:
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Şut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea
- Rezerve: Zima, Dăncuş, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- UTA: Iliev - Tuţu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman
- Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoş, Abdallah, D. Barbu, Stolnik
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Stadion: Arena Națională, București
- Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți: Mihai Marica (Bistrița), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
CFR Cluj - Farul Constanța 0-2
- Au marcat: Ișfan '11, Grigoryan '18
Echipele de start:
- CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, T. Keita, Emerllahu – Cordea, Slimani, Biliboc.
- Rezerve: Vâlceanu – Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Muhar, Djokovic, Perianu, Korenica, Șfait, Ad. Păun, Cernigoi
- Antrenor interimar: Laurențiu Rus
- Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, B. Țîru, Cr. Ganea – Nikolov, Vînă, Radaslavescu – Grigoryan, R. Tănasă, Ișfan
- Rezerve: R. Munteanu – Sîrbu, Șt. Duțu, Lucas Pellegrini, Furtado, Dican, Banu, Ramalho, G. Iancu, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus
- Antrenor: Ianis Zicu
- Stadion: Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
- Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Popescu Adrian (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare - Satu Mare)
Oțelul Galați - U Cluj 1-2
- Au marcat: Paulinho '80 / Jovo Lukic '70, '90+1
- Oţelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado - Pedro Nuno, Joao Paulo, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho
- Rezerve: Popescu, Ursu, Ne Lopes, Neicu, Bonilla, Murria, Chira, Sandu, Postelnicu, Frunză, Araujo, Neicu
- Antrenor: Laszlo Balint
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu - Simion, Artean, Drammeh - Macalou - Postolachi, Lukic
- Rezerve: Chirilă, Cosa, Cristea, Toşca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Bic, Bota, Gheorghiţă, Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)/ Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)
- Stadion: Oţelul (Galaţi)
FC Argeș - Dinamo 1-1
- Au marcat: Moldoveanu (min. 40) / Boateng (min. 35)
Echipele de start:
- FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu
- Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun
- Antrenor: Bogdan Andone
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi
- Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Vatamanu Cosmin
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
Csikszereda - Petrolul Ploiești 1-1
- Au marcat: Eppel (min. 41) / Chică-Roșă (min. 13)
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel
- Rezerve: Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Petrolul Ploiești: Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy
- Rezerve: Doumtsios, Dulca, Dumitrache, Gheorghe, Grozav, Guilherme, Hanca, Hermann, Krell, Onguene, Paraschiv, Tolea
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|13
|18
|9
|Universitatea Cluj
|14
|17
|10
|FCSB
|14
|16
|11
|UTA Arad
|14
|16
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7