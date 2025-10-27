Liga 1 etapa #14 LIVE de la 17:30 și 20:30 » Astăzi au loc ultimele meciuri ale rundei: Botoșani - Hermannstadt și Rapid - Slobozia +16 foto
Liga 1
Superliga

Liga 1 etapa #14 LIVE de la 17:30 și 20:30 » Astăzi au loc ultimele meciuri ale rundei: Botoșani - Hermannstadt și Rapid - Slobozia

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu , George Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 09:52
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 15:32
  • FC Botoşani va juca azi împotriva celor de la Hermannstadt, de la 17:30, în etapa #14 din Liga 1.
  • Rapid o va întâlni pe Unirea Slobozia, de la 20:30, în ultimul meci al rundei.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, FC Botoșani este liderul din Liga 1, cu 28 de puncte acumulate după 13 partide jucate. Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului secund.

Pe ultimul loc în clasament se află Metaloglobus, care a obținut doar 7 puncte. În etapa trecută, echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în prima divizie chiar în fața campioanei României, FCSB, scor 2-1.

Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește și
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală

Azi, 27 octombrie

FC Botoșani - Hermannstadt, live de la 17:30

  • Stadion: Municipal (Botoşani)
  • Arbitru: Moldoveanu Cristian (Sfântu Gheorghe) / A1: Bîrdeş Romică (Piteşti), A2: Duță George Bogdan (Bacău) / Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti), Arbitru AVAR: Antonie Andrei (Bucureşti)

Rapid - Unirea Slobozia, live de la 20:30

Rapid - Unirea Slobozia  Live de la 20:30. Cu o victorie azi, giuleștenii pot urca pe locul 1 în Superliga
Citește și
Rapid - Unirea Slobozia Live de la 20:30. Cu o victorie azi, giuleștenii pot urca pe locul 1 în Superliga
Citește mai mult
Rapid - Unirea Slobozia  Live de la 20:30. Cu o victorie azi, giuleștenii pot urca pe locul 1 în Superliga
  • Stadion: Superbet Arena - Giulești
  • Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara) / A1: Mitruţi Daniel (Craiova), A2: Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari), Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

S-au jucat:

Metaloglobus - U Craiova 0-0

Echipele de start:

  • Metaloglobus: Gavrilaș - Irimia, Camara, Caramalău, Sava - Abbey, Tous, Aggoun, Lopes Fernandes - Ubbink, Huiban
  • Rezerve: Nedelcovici, Lis, Gheorghe, Neacșu, Visic, Zakir, Kouadio, Mile, Sârbu, Hadzic, Pasagic
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Mogoș, Screciu - Mora, David Matei, Băluță, Lyes Houri, Florin Ștefan - Nsimba, Baiaram
  • Rezerve: Laurențiu Popescu, Lung, Bancu, Badelj, Stevanovic, Mekvabishvili, Băsceanu, Etim, Al Hamlawi, Crețu, Cicâldău
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Stadion: Clinceni - Arena 1
  • Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași) / Asistenți: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi) / Vişan Florian Alexandru (Galaţi - Galaţi) / Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan (Bucureşti - Bucureşti) / Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava)

Galerie foto (16 imagini)

Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova
+16 Foto
labels.photo-gallery

FCSB - UTA Arad 4-0

  • Au marcat: Bîrligea (min. 13), Tănase (min. 38 pen.), Olaru (min. 80 pen.), Thiam (min. 90 + 2)
FCSB 4-0 UTA Arad  VIDEO+FOTO Campioana  se impune clar pe teren propriu și îi depășește pe arădeni în clasament
Citește și
FCSB 4-0 UTA Arad VIDEO+FOTO Campioana se impune clar pe teren propriu și îi depășește pe arădeni în clasament
Citește mai mult
FCSB 4-0 UTA Arad  VIDEO+FOTO Campioana  se impune clar pe teren propriu și îi depășește pe arădeni în clasament

Echipe de start:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Şut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Dăncuş, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • UTA: Iliev - Tuţu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman
  • Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoş, Abdallah, D. Barbu, Stolnik
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Stadion: Arena Națională, București
  • Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți: Mihai Marica (Bistrița), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+34 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj - Farul Constanța 0-2

  • Au marcat: Ișfan '11, Grigoryan '18

Echipele de start:

  • CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, T. Keita, Emerllahu – Cordea, Slimani, Biliboc.
  • Rezerve: Vâlceanu – Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Muhar, Djokovic, Perianu, Korenica, Șfait, Ad. Păun, Cernigoi
  • Antrenor interimar: Laurențiu Rus
  • Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, B. Țîru, Cr. Ganea – Nikolov, Vînă, Radaslavescu – Grigoryan, R. Tănasă, Ișfan
  • Rezerve: R. Munteanu – Sîrbu, Șt. Duțu, Lucas Pellegrini, Furtado, Dican, Banu, Ramalho, G. Iancu, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Stadion: Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
  • Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Popescu Adrian (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare - Satu Mare)

Oțelul Galați - U Cluj 1-2

  • Au marcat: Paulinho '80 / Jovo Lukic '70, '90+1
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește și
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
  • Oţelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado - Pedro Nuno, Joao Paulo, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho
  • Rezerve: Popescu, Ursu, Ne Lopes, Neicu, Bonilla, Murria, Chira, Sandu, Postelnicu, Frunză, Araujo, Neicu
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu - Simion, Artean, Drammeh - Macalou - Postolachi, Lukic
  • Rezerve: Chirilă, Cosa, Cristea, Toşca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Bic, Bota, Gheorghiţă, Trică
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)/ Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)
  • Stadion: Oţelul (Galaţi)
Și în prima repriză a fost nevoie de intervenția VAR, în minutul 30, la reușita anulată a lui Patrik.jpg
Și în prima repriză a fost nevoie de intervenția VAR, în minutul 30, la reușita anulată a lui Patrik.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Gol Paulinho Oțelul - U Cluj 1-2 Gol Paulinho Oțelul - U Cluj 1-2 Gol Paulinho Oțelul - U Cluj 1-2 Gol Paulinho Oțelul - U Cluj 1-2 Gol Paulinho Oțelul - U Cluj 1-2
+8 Foto
labels.photo-gallery

FC Argeș - Dinamo 1-1

  • Au marcat: Moldoveanu (min. 40) / Boateng (min. 35)

Echipele de start:

  • FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu
  • Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Vatamanu Cosmin
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Csikszereda - Petrolul Ploiești 1-1

  • Au marcat: Eppel (min. 41) / Chică-Roșă (min. 13)

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel
  • Rezerve: Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Petrolul Ploiești: Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy
  • Rezerve: Doumtsios, Dulca, Dumitrache, Gheorghe, Grozav, Guilherme, Hanca, Hermann, Krell, Onguene, Paraschiv, Tolea
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1318
9Universitatea Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 147

Citește și

Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Nationala
14:29
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Citește mai mult
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Europa League
13:57
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Citește mai mult
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
CFR Cluj dinamo liga 1 u cluj meciuri craiova rapid fcsb etapa 14
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share