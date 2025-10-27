FC Botoşani va juca azi împotriva celor de la Hermannstadt, de la 17:30, în etapa #14 din Liga 1.

Rapid o va întâlni pe Unirea Slobozia, de la 20:30, în ultimul meci al rundei.

În acest moment, FC Botoșani este liderul din Liga 1, cu 28 de puncte acumulate după 13 partide jucate. Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta locului secund.

Pe ultimul loc în clasament se află Metaloglobus, care a obținut doar 7 puncte. În etapa trecută, echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în prima divizie chiar în fața campioanei României, FCSB, scor 2-1.

Azi, 27 octombrie

FC Botoșani - Hermannstadt, live de la 17:30

Stadion: Municipal (Botoşani)

Municipal (Botoşani) Arbitru: Moldoveanu Cristian (Sfântu Gheorghe) / A1: Bîrdeş Romică (Piteşti), A2: Duță George Bogdan (Bacău) / Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti), Arbitru AVAR: Antonie Andrei (Bucureşti)

Rapid - Unirea Slobozia, live de la 20:30

Stadion: Superbet Arena - Giulești

Superbet Arena - Giulești Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara) / A1: Mitruţi Daniel (Craiova), A2: Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari), Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

S-au jucat:

Metaloglobus - U Craiova 0-0

Echipele de start:

Metaloglobus: Gavrilaș - Irimia, Camara, Caramalău, Sava - Abbey, Tous, Aggoun, Lopes Fernandes - Ubbink, Huiban

Gavrilaș - Irimia, Camara, Caramalău, Sava - Abbey, Tous, Aggoun, Lopes Fernandes - Ubbink, Huiban Rezerve: Nedelcovici, Lis, Gheorghe, Neacșu, Visic, Zakir, Kouadio, Mile, Sârbu, Hadzic, Pasagic

Nedelcovici, Lis, Gheorghe, Neacșu, Visic, Zakir, Kouadio, Mile, Sârbu, Hadzic, Pasagic Antrenor: Mihai Teja

Mihai Teja Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Mogoș, Screciu - Mora, David Matei, Băluță, Lyes Houri, Florin Ștefan - Nsimba, Baiaram

Isenko - Rus, Mogoș, Screciu - Mora, David Matei, Băluță, Lyes Houri, Florin Ștefan - Nsimba, Baiaram Rezerve: Laurențiu Popescu, Lung, Bancu, Badelj, Stevanovic, Mekvabishvili, Băsceanu, Etim, Al Hamlawi, Crețu, Cicâldău

Laurențiu Popescu, Lung, Bancu, Badelj, Stevanovic, Mekvabishvili, Băsceanu, Etim, Al Hamlawi, Crețu, Cicâldău Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Stadion: Clinceni - Arena 1

Clinceni - Arena 1 Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași) / Asistenți: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi) / Vişan Florian Alexandru (Galaţi - Galaţi) / Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan (Bucureşti - Bucureşti) / Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava)

FCSB - UTA Arad 4-0

Au marcat: Bîrligea (min. 13), Tănase (min. 38 pen.), Olaru (min. 80 pen.), Thiam (min. 90 + 2)

Echipe de start:

FCSB : Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Şut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea

: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Şut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea Rezerve : Zima, Dăncuş, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

: Zima, Dăncuş, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous UTA : Iliev - Tuţu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman

: Iliev - Tuţu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman Rezerve : Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoş, Abdallah, D. Barbu, Stolnik

: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoş, Abdallah, D. Barbu, Stolnik Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Stadion: Arena Națională, București

Arena Națională, București Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți: Mihai Marica (Bistrița), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

CFR Cluj - Farul Constanța 0-2

Au marcat: Ișfan '11, Grigoryan '18

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, T. Keita, Emerllahu – Cordea, Slimani, Biliboc.

Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, T. Keita, Emerllahu – Cordea, Slimani, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu – Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Muhar, Djokovic, Perianu, Korenica, Șfait, Ad. Păun, Cernigoi

Vâlceanu – Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Muhar, Djokovic, Perianu, Korenica, Șfait, Ad. Păun, Cernigoi Antrenor interimar: Laurențiu Rus

Laurențiu Rus Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, B. Țîru, Cr. Ganea – Nikolov, Vînă, Radaslavescu – Grigoryan, R. Tănasă, Ișfan

Buzbuchi – D. Maftei, Larie, B. Țîru, Cr. Ganea – Nikolov, Vînă, Radaslavescu – Grigoryan, R. Tănasă, Ișfan Rezerve: R. Munteanu – Sîrbu, Șt. Duțu, Lucas Pellegrini, Furtado, Dican, Banu, Ramalho, G. Iancu, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus

R. Munteanu – Sîrbu, Șt. Duțu, Lucas Pellegrini, Furtado, Dican, Banu, Ramalho, G. Iancu, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus Antrenor: Ianis Zicu

Ianis Zicu Stadion: Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj) Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Popescu Adrian (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare - Satu Mare)

Oțelul Galați - U Cluj 1-2

Au marcat: Paulinho '80 / Jovo Lukic '70, '90+1

Oţelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado - Pedro Nuno, Joao Paulo, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho

Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado - Pedro Nuno, Joao Paulo, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho Rezerve : Popescu, Ursu, Ne Lopes, Neicu, Bonilla, Murria, Chira, Sandu, Postelnicu, Frunză, Araujo, Neicu

: Popescu, Ursu, Ne Lopes, Neicu, Bonilla, Murria, Chira, Sandu, Postelnicu, Frunză, Araujo, Neicu Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu - Simion, Artean, Drammeh - Macalou - Postolachi, Lukic

Lefter - Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu - Simion, Artean, Drammeh - Macalou - Postolachi, Lukic Rezerve : Chirilă, Cosa, Cristea, Toşca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Bic, Bota, Gheorghiţă, Trică

: Chirilă, Cosa, Cristea, Toşca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Bic, Bota, Gheorghiţă, Trică Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)/ Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)

Chivulete Andrei Florin (Bucureşti - Bucureşti)/ Constantinescu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj) / Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)/ Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi) Stadion: Oţelul (Galaţi)

FC Argeș - Dinamo 1-1

Au marcat: Moldoveanu (min. 40) / Boateng (min. 35)

Echipele de start:

FC Argeș : D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu

: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, R. Matos, R. Moldoveanu Rezerve : Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun

: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armostrong, Perica, Musi Rezerve : Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop

: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, A. Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Vatamanu Cosmin

Andrei Florin, Bucsi Imre-Laszlo, Vodă Alexandru, Coza Ionuţ, Vatamanu Cosmin Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Csikszereda - Petrolul Ploiești 1-1

Au marcat: Eppel (min. 41) / Chică-Roșă (min. 13)

Echipele de start:

Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel

Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Vereș - Anderson, Bodo, Jebari - Eppel Rezerve: Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal

Bakos, Bloj, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kajan, Palmeș, Simon, Szabo, Szilágyi, Toth-Pal Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș Petrolul Ploiești: Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy

Bălbărău, Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - Radu, Chică-Roșă, Doukansy Rezerve: Doumtsios, Dulca, Dumitrache, Gheorghe, Grozav, Guilherme, Hanca, Hermann, Krell, Onguene, Paraschiv, Tolea

Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Slabu Stelian

Feșnic Horațiu Mircea, Avram Valentin, Cerei Alexandru, Cojocaru Adrian Viorel, Slabu Stelian Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 13 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 14 7

