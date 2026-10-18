„Nu ne-am încasat banii!”  Finanțatorul fostei echipe din Superliga, acuzații la adresa FRF » Cum a dispărut clubul +12 foto
Hermannstadt
Superliga

„Nu ne-am încasat banii!” Finanțatorul fostei echipe din Superliga, acuzații la adresa FRF » Cum a dispărut clubul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 19:11
  • Claudiu Rotar (48 de ani), fostul finanțator de la Hermannstadt, a vorbit despre dispariția echipei din fotbalul românesc și despre pierderile pe care le-a suferit după ce clubul a intrat în faliment.
  • Oficialul a lansat acuzații și la adresa FRF și și-a criticat foștii jucători.
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Hermannstadt a intrat oficial în faliment la începutul lunii septembrie, la scurt timp după ce a retrogradat în urma barajului pierdut cu FC Voluntari, scor 0-3 în retur, după victoria cu 3-2 din prima manșă.

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Claudiu Rotar: „Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro”

Claudiu Rotar a dezvăluit că a suferit pierderi imense după ce clubul a intrat în faliment și a lansat acuzații la adresa FRF pentru că nu a virat banii pentru respectarea regulii 5+6.

Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal.

Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin.

Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei.

Păi, când faci o regulă și pui niște bani pe masă și îndeplinești niște condiții… Noi, FCSB și U Cluj am fost cele 3 echipe care am îndeplinit regula 5+6. Apoi te trezești că nu te bazezi pe banii respectivi. Poate ţi-ai făcut bugetul cu banii ăia şi tu nu îi vezi pur şi simplu.

2 milioane de euro împărțite la trei echipe. Deci aproape 700.000 de euro. Știți cum? 1,2 milioane de la transferul lui Ianis (n.r. - Stoica la Estrela Amadora), cu cei 700.000 sunt două milioane care nu-i ai.

Şi echipa putea să aibă altă soartă în momentul ăsta. Să aduc banii ăia de acasă de la copii și de la familie să-i dau la fotbal... n-o să mai fac greșeala asta niciodată”, a declarat Claudiu Rotar, conform fanatik.ro.

Ce presupune regula 5+6 impusă de FRF:

  • Pe durata unui joc trebuie să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României.
  • Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din SuperLigă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție.
  • Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv.

FOTO. Imagini de la retrogradarea Hermannstadt, după barajul cu FC Voluntari

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
+12 Foto
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Claudiu Rotar: „S-a greșit de la început, de când a început sezonul”

Claudiu Rotar consideră că a greșit atunci când le-a oferit foștilor jucători de la Hermannstadt salarii mult prea mari.

„Am ajuns la baraj, am avut șansa noastră, dacă te bate o echipă de liga a doua înseamnă că nu merităm să fim în prima divizie.

Jucătorii au plecat majoritatea, sunt în liga a doua, a treia. S-a greșit de la început, de când a început sezonul. Asta a fost, n-am mai putut da înapoi timpul.

A rămas orașul fără echipă, asta e cel mai mare regret. Înseamnă că nu s-a vrut mai mult de atât. Atât poate orașul ăsta. Eram trei-patru persoane, Primăria și încă două-trei persoane care puneau banii. Asta a fost”.

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