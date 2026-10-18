„Nu ne-am încasat banii!” Finanțatorul fostei echipe din Superliga, acuzații la adresa FRF » Cum a dispărut clubul

Claudiu Rotar (48 de ani), fostul finanțator de la Hermannstadt, a vorbit despre dispariția echipei din fotbalul românesc și despre pierderile pe care le-a suferit după ce clubul a intrat în faliment.

Oficialul a lansat acuzații și la adresa FRF și și-a criticat foștii jucători.

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Hermannstadt a intrat oficial în faliment la începutul lunii septembrie, la scurt timp după ce a retrogradat în urma barajului pierdut cu FC Voluntari, scor 0-3 în retur, după victoria cu 3-2 din prima manșă.

Claudiu Rotar: „Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro”

Claudiu Rotar a dezvăluit că a suferit pierderi imense după ce clubul a intrat în faliment și a lansat acuzații la adresa FRF pentru că nu a virat banii pentru respectarea regulii 5+6.

„Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal.

Cel mai mult m-a dezamăgit politicul. Nu că te ajută, te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin.

Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6. Asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai? Plângi la moartea căprioarei.

Păi, când faci o regulă și pui niște bani pe masă și îndeplinești niște condiții… Noi, FCSB și U Cluj am fost cele 3 echipe care am îndeplinit regula 5+6. Apoi te trezești că nu te bazezi pe banii respectivi. Poate ţi-ai făcut bugetul cu banii ăia şi tu nu îi vezi pur şi simplu.

2 milioane de euro împărțite la trei echipe. Deci aproape 700.000 de euro. Știți cum? 1,2 milioane de la transferul lui Ianis (n.r. - Stoica la Estrela Amadora), cu cei 700.000 sunt două milioane care nu-i ai.

Şi echipa putea să aibă altă soartă în momentul ăsta. Să aduc banii ăia de acasă de la copii și de la familie să-i dau la fotbal... n-o să mai fac greșeala asta niciodată”, a declarat Claudiu Rotar, conform fanatik.ro.

Ce presupune regula 5+6 impusă de FRF:

Pe durata unui joc trebuie să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României.

Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din SuperLigă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție.

Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv.

FOTO. Imagini de la retrogradarea Hermannstadt, după barajul cu FC Voluntari

Claudiu Rotar: „ S-a greșit de la început, de când a început sezonul”

Claudiu Rotar consideră că a greșit atunci când le-a oferit foștilor jucători de la Hermannstadt salarii mult prea mari.

„Am ajuns la baraj, am avut șansa noastră, dacă te bate o echipă de liga a doua înseamnă că nu merităm să fim în prima divizie.

Jucătorii au plecat majoritatea, sunt în liga a doua, a treia. S-a greșit de la început, de când a început sezonul. Asta a fost, n-am mai putut da înapoi timpul.

A rămas orașul fără echipă, asta e cel mai mare regret. Înseamnă că nu s-a vrut mai mult de atât. Atât poate orașul ăsta. Eram trei-patru persoane, Primăria și încă două-trei persoane care puneau banii. Asta a fost”.

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