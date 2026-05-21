„Este în sufletul meu” Cea mai importantă echipă din viața lui Gică Hagi: „Cred că nu aveți dubii despre asta”

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a explicat cât de mult apreciază echipa națională, pe care a reprezentat-o atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Regele” va debuta pe banca României în amicalul cu Georgia, de pe 2 iunie.

În luna iunie, „tricolorii” vor disputa două meciuri de pregătire, cu Georgia pe 2 iunie, respectiv cu Țara Galilor pe 6 iunie.

VIDEO. Gheorghe Hagi: „Am avut o singură echipă în sufletul meu, este vorba de echipa națională”

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă înainte de prima acțiune a României sub comanda lui Gheorghe Hagi, selecționerul a explicat cât de mult înseamnă echipa națională pentru el.

„Eu am avut o singură echipă în sufletul meu, este vorba de echipa națională și cred că nu aveți dubii despre asta. Am fost trei momente în care cei de la federație m-au dorit.

Nu mai sunt acționar la Farul. Când am putut să dau acțiunile, să nu mai fiu eu cel care decide (n.r. - la Farul), nu ai cum să te mai gândești când vine propunerea pentru echipa națională.

E echipa națională și atunci trebuie să vii, pentru că a reprezenta România pentru mine a fost și va rămâne întotdeauna o onoare”, a declarat Hagi.

Hagi a mai fost selecționer al României în 2001, dar doar pentru o scurtă perioadă. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Meciurile României cu Gheorghe Hagi pe bancă:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

În calitate de jucător, Hagi a bifat 124 de apariții pentru prima reprezentativă, în care a marcat 35 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

