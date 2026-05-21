Staff-ul lui Gică Hagi, prezentat FRF i-a acceptat „Regelui” condițiile refuzate lui Edi Iordănescu » A apărut și preparatorul lui Ianis Hagi
Gheorghe Hagi are un staff mult mai bine structurat decât a avut Edi Iordănescu (fotomontaj Golazo.ro)
Nationala

Staff-ul lui Gică Hagi, prezentat FRF i-a acceptat „Regelui” condițiile refuzate lui Edi Iordănescu » A apărut și preparatorul lui Ianis Hagi

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 16:32
  • Gheorghe Hagi va conduce la finalul acestei săptămâni primul cantonament al echipei naționale după reinstalarea sa în funcția de selecționer, la 25 de ani de la precedentul mandat.
  • „Tricolorii” se reunesc pentru pregătirea celor două partide amicale ale lunii iunie, contra Georgiei, pe 2 iunie la Tbilisi, și Țării Galilor, pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București.

Instalat oficial în funcția de selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani) pregătește prima reunire a echipei naționale a României cu un staff reorganizat, format din 26 de colaboratori.

„Este în sufletul meu”  Cea mai importantă echipă din viața lui Gică Hagi: „Cred că nu aveți dubii despre asta”
Citește și
„Este în sufletul meu” Cea mai importantă echipă din viața lui Gică Hagi: „Cred că nu aveți dubii despre asta”
Citește mai mult
„Este în sufletul meu”  Cea mai importantă echipă din viața lui Gică Hagi: „Cred că nu aveți dubii despre asta”

Noutățile din staff-ul lui Gheorghe Hagi

FRF a anunțat componența completă a echipei tehnice, medicale și logistice care îi va sta alături noului selecționer în tentativa de a califica România la EURO 2028 și la CM 2030.

Noua structură cu care va lucra Gică Hagi vine cu două poziții suplimentare comparativ cu staff-ul pe care l-a avut fostul selecționer Edward Iordănescu.

Este vorba despre introducerea unui specialist pe prevenție și recuperare, dar și despre încă un analist video, o cerință pe care Edi Iordănescu (47 de ani) a formulat-o încă după ce a calificat naționala României la EURO 2024.

În plus, noul selecționer a introdus și un post de nutriționist în organigrama primei reprezentative. Cristi Mărgărit va colabora cu staff-ul tehnic și medical pentru monitorizarea alimentației și recuperării jucătorilor, într-un model tot mai des întâlnit la marile echipe naționale din Europa.

Dan Curtifan, preparatorul personal al lui Ianis Hagi

Una dintre noutățile importante din staff este și cooptarea lui Dan Curtifan, specialist pe prevenție și recuperare, care a lucrat în ultimii ani foarte aproape de Ianis Hagi, dar și de alți fotbaliști.

Sursele GOLAZO.ro susțin că acesta se ocupa în special de pregătirea individuală și recuperarea fiului noului selecționer, fiind prezent alături de el în numeroase perioade de cantonament și recuperare.

Hagi l-a păstrat pe specialistul adus de Mircea Lucescu

De asemenea, Gheorghe Hagi a ales să păstreze în staff-ul său și câteva nume din echipa regretatului Mircea Lucescu. Printre acestea se află și moldoveanul Andrei Butnăraș, specialist pe Individual Scouting, adus la echipa națională în perioada lui Mircea Lucescu.

Față de vechiul staff, mai multe nume nu se mai regăsesc în noua formulă propusă de Gică Hagi: Florin Constantinovici (antrenor secund), Leontin Toader (antrenor cu portarii), Ciprian Niță (analist video) și Cristian Dragotă (preparator fizic).

Nemulțumirea lui Edi Iordănescu: „Noi am mers la Euro cu un analist, iar Italia a avut vreo nouă!

După EURO 2024, fostul selecționer Edi Iordănescu a vorbit public despre nevoia unor resurse suplimentare pentru echipa națională, insistând mai ales pe dezvoltarea departamentului de analiză video și pe extinderea suportului pentru jucători.

„Mi-am dorit condiții suplimentare pentru staff, mi-am dorit în continuare dezvoltare pe partea de tehnologie, mi-am dorit resursă umană suplimentară.

Noi am mers la Euro cu un analist, iar Italia a avut vreo nouă! După turneul final am intrat într-o stare de spirit diferită, nu mi-am mai dorit continuitate și am decis să fac un pas în spate.

Eu am fost disponibil, dar dacă nu am reușit să ajungem la un numitor comun...”, a explicat Edi Iordănescu, pentru iamsport.ro, motivele pentru care a renunțat la echipa națională după EURO 2024.

Staff-ul selecționerului Gheorghe Hagi

  • Antrenori secunzi: Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video)
  • Antrenor portari: Ștefan Preda
  • Analiști video: Vlad Lakatos, Andrei Butnăraș (Individual – Scouting)
  • Preparatori fizici: Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare)
  • Medic: Claudiu Stamatescu
  • Staff medical: Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Crețu, Vivian Negoiță
  • Bucătar șef: Andrei Voica
  • Nutriționist: Cristi Mărgărit
  • Team Manager: Cătălin Gheorghiu
  • Ofițer de presă: Cătălin Popescu
  • Comunicare: George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto & video)
  • Ofițer securitate: Alexandru Nicilă
  • Kit Management: Cornel Mateiași, Cătălin Clincea

Citește și

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. Cum arată orarul complet
Campionatul Mondial
15:51
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. Cum arată orarul complet
Citește mai mult
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. Cum arată orarul complet
„CM devine un blestem pentru noi” VIDEO. Florin Răducioiu nu vede cu ochi buni șansele României  » Ce spune despre debutul lui Hagi
Nationala
12:03
„CM devine un blestem pentru noi” VIDEO. Florin Răducioiu nu vede cu ochi buni șansele României » Ce spune despre debutul lui Hagi
Citește mai mult
„CM devine un blestem pentru noi” VIDEO. Florin Răducioiu nu vede cu ochi buni șansele României  » Ce spune despre debutul lui Hagi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
echipa nationala a romaniei selectioner gica hagi Edi Iordanescu staff
Știrile zilei din sport
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Diverse
21.05
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Citește mai mult
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Superliga
21.05
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Citește mai mult
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Campionate
21.05
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Citește mai mult
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Superliga
21.05
„E prima opțiune” Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Citește mai mult
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:57
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
23:50
„Nu se poate dezlipi din a ciupi” Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
„Nu se poate dezlipi din a ciupi”  Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
22:46
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
21:56
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Superliga
21.05
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Citește mai mult
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Superliga
21.05
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Citește mai mult
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
Superliga
21.05
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare” La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat
Citește mai mult
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
B365
20.05
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
Citește mai mult
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share