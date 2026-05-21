Staff-ul lui Gică Hagi, prezentat FRF i-a acceptat „Regelui” condițiile refuzate lui Edi Iordănescu » A apărut și preparatorul lui Ianis Hagi

Gheorghe Hagi va conduce la finalul acestei săptămâni primul cantonament al echipei naționale după reinstalarea sa în funcția de selecționer, la 25 de ani de la precedentul mandat.

„Tricolorii” se reunesc pentru pregătirea celor două partide amicale ale lunii iunie, contra Georgiei, pe 2 iunie la Tbilisi, și Țării Galilor, pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București.

Instalat oficial în funcția de selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani) pregătește prima reunire a echipei naționale a României cu un staff reorganizat, format din 26 de colaboratori.

Noutățile din staff-ul lui Gheorghe Hagi

FRF a anunțat componența completă a echipei tehnice, medicale și logistice care îi va sta alături noului selecționer în tentativa de a califica România la EURO 2028 și la CM 2030.

Noua structură cu care va lucra Gică Hagi vine cu două poziții suplimentare comparativ cu staff-ul pe care l-a avut fostul selecționer Edward Iordănescu.

Este vorba despre introducerea unui specialist pe prevenție și recuperare, dar și despre încă un analist video, o cerință pe care Edi Iordănescu (47 de ani) a formulat-o încă după ce a calificat naționala României la EURO 2024.

În plus, noul selecționer a introdus și un post de nutriționist în organigrama primei reprezentative. Cristi Mărgărit va colabora cu staff-ul tehnic și medical pentru monitorizarea alimentației și recuperării jucătorilor, într-un model tot mai des întâlnit la marile echipe naționale din Europa.

Dan Curtifan, preparatorul personal al lui Ianis Hagi

Una dintre noutățile importante din staff este și cooptarea lui Dan Curtifan, specialist pe prevenție și recuperare, care a lucrat în ultimii ani foarte aproape de Ianis Hagi, dar și de alți fotbaliști.

Sursele GOLAZO.ro susțin că acesta se ocupa în special de pregătirea individuală și recuperarea fiului noului selecționer, fiind prezent alături de el în numeroase perioade de cantonament și recuperare.

Hagi l-a păstrat pe specialistul adus de Mircea Lucescu

De asemenea, Gheorghe Hagi a ales să păstreze în staff-ul său și câteva nume din echipa regretatului Mircea Lucescu. Printre acestea se află și moldoveanul Andrei Butnăraș, specialist pe Individual Scouting, adus la echipa națională în perioada lui Mircea Lucescu.

Față de vechiul staff, mai multe nume nu se mai regăsesc în noua formulă propusă de Gică Hagi: Florin Constantinovici (antrenor secund), Leontin Toader (antrenor cu portarii), Ciprian Niță (analist video) și Cristian Dragotă (preparator fizic).

Nemulțumirea lui Edi Iordănescu: „Noi am mers la Euro cu un analist, iar Italia a avut vreo nouă!

După EURO 2024, fostul selecționer Edi Iordănescu a vorbit public despre nevoia unor resurse suplimentare pentru echipa națională, insistând mai ales pe dezvoltarea departamentului de analiză video și pe extinderea suportului pentru jucători.

„Mi-am dorit condiții suplimentare pentru staff, mi-am dorit în continuare dezvoltare pe partea de tehnologie, mi-am dorit resursă umană suplimentară.

Noi am mers la Euro cu un analist, iar Italia a avut vreo nouă! După turneul final am intrat într-o stare de spirit diferită, nu mi-am mai dorit continuitate și am decis să fac un pas în spate.

Eu am fost disponibil, dar dacă nu am reușit să ajungem la un numitor comun...”, a explicat Edi Iordănescu, pentru iamsport.ro, motivele pentru care a renunțat la echipa națională după EURO 2024.

Staff-ul selecționerului Gheorghe Hagi

Antrenori secunzi: Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video)

Ștefan Preda Analiști video: Vlad Lakatos, Andrei Butnăraș (Individual – Scouting)

Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare) Medic: Claudiu Stamatescu

Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Crețu, Vivian Negoiță Bucătar șef: Andrei Voica

Cristi Mărgărit Team Manager: Cătălin Gheorghiu

Cătălin Popescu Comunicare: George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto & video)

Alexandru Nicilă Kit Management: Cornel Mateiași, Cătălin Clincea

