Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, va lipsi și la meciul cu Real Madrid, din etapa #22 din La Liga.

După ce s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză, Andrei Rațiu va rata încă un meci al echipei sale.

Andrei Rațiu va lipsi și la meciul cu Real Madrid

Deși inițial trebuia să lipsească doar de la două meciuri, cu Alaves, în Cupa Spaniei, și cu Celta Vigo, în La Liga, Rațiu va ajunge cel mai probabil la patru partide de absență. Apărătorul român a ratat și meciul cu Osasuna, partidă în care echipa sa a fost învinsă cu 1-2.

Conform unionrayo.com, Andrei Rațiu nu s-a putut antrena la prima ședință de pregătire de după meciul cu Osasuna, iar șansele ca el să joace în meciul de pe Bernabeu sunt infime.

„Rațiu este încă indisponibil și nu pare probabil să poată juca împotriva lui Real Madrid duminica aceasta”, au transmis spaniolii.

Alături de Rațiu, nici Unai Lopez și Ivan Balliu nu au participat la antrenament.

Rayo Vallecano are nevoie disperată de o victorie în meciul cu Real Madrid. Echipa la care joacă Andrei Rațiu ocupă locul 16 în clasament, cu 22 de puncte acumulate în 21 de partide, și se află la un singur punct de primul loc retrogradabil.

Cum s-a accidentat Andrei Rațiu

În minutul 36 al partidei cu Mallorca, la scorul de 1-1, internaționalul român nu a mai putut continua jocul în urma unei accidentări și s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă.

Două minute mai târziu, Rațiu a fost înlocuit de Balliu, fiind vizibil că avea dificultăți în a călca, atunci când a ajuns în afara terenului.

FOTO. Imagini cu momentul în care Rațiu a părăsit terenul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport