Derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresda din etapa #19 a ligii secunde din Germania a fost marcat de evenimente violente.

Suporterii clubului Magdeburg au fost implicați într-un scandal care s-a soldat cu peste 60 de polițiști răniți.

FC Magdeburg și Dynamo Dresda s-au întâlnit sâmbătă, 24 de ianuarie, în cadrul etapei 19 din 2. Bundesliga.

Oaspeții s-au impus cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Amoako ('34) și Keller ('45+3). Unicul gol al gazdelor a fost reușit de Zukowski ('29).

Bătaie între fanii lui Magdeburg și polițiști

27.815 fani s-au strâns, sâmbătă, pe Avnet Arena, pentru a urmări derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresden.

Pentru acel meci au fost mobilizați sute de polițiști, precum și forțe ale poliției federale, pentru a evita potențialele incidente între fanii celor două cluburi.

În ciuda acestui fapt, momentele tensionate nu au lipsit. La pauza partidei, mai mulți suporteri ai clubului FC Magdeburg au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Aceștia au încercat să pătrundă în sectorul destinat suporterilor lui Dynamo Dresden, dar polițiștii i-au împiedicat, conform bild.de.

Nemulțumiți de decizia polițiștilor, suporterii au început să arunce spre ei cu artificii, pietre, dale de beton și chiar cu un capac de canalizare.

Cel puțin 64 de polițiști au fost răniți, unii dintre ei fiind chiar internați în spital.

Magdeburg condamnă comportamentul propriilor fani

Clubul FC Magdeburg a oferit o primă reacție cu privire la incidentele de sâmbătă provocate de fanii echipei.

„În cadrul derby-ului estic dintre 1. FC Magdeburg și SG Dynamo Dresden, a avut loc o altercație între suporterii FCM și poliție. În acest context, au fost luate mai multe măsuri. Le urăm tuturor persoanelor rănite în urma incidentelor o recuperare rapidă și completă.

FC Magdeburg, prin intermediul departamentului său de relații cu suporterii și al responsabililor cu securitatea, se află deja în strânsă legătură cu autoritățile competente și cu alte instituții implicate, pentru a analiza în detaliu evenimentele.

FC Magdeburg condamnă în mod expres incidentele și precizează că violența sub orice formă nu are loc în fotbal. Ea contravine valorilor FC Magdeburg, precum și identității fotbalului german în ansamblu. Clubul continuă să se angajeze ferm pentru o vizită respectuoasă, pașnică și sigură a stadionului pentru toți”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

„Le urez colegilor răniți însănătoșire grabnică”

Ministrul de Interne al statului Saxonia-Anhalt, Tamara Zieschang, a condamnat violențele de pe stadion.

„Condamn cu cea mai mare fermitate violențele și atacurile violente asupra colegilor din poliție.

A lovi polițiștii cu un capac de canalizare și cu dale de beton nu este altceva decât violență brutală. Le urez colegilor răniți însănătoșire grabnică”, a transmis Tamara Zieschang.

VIDEO. FC Magdeburg - Dynamo Dresda 1-2

În acest moment, Dynamo Dresda se află pe locul 17 în liga a doua germană, cu 19 puncte obținute după 19 etape, în timp ce Magdeburg se poziționează pe locul 14, cu 20 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport