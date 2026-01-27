Polițiști răniți în derby FOTO. Scene șocante în Germania. Fanii au aruncat cu pietre și capace de canalizare +10 foto
FOTO Imago
Campionate

Polițiști răniți în derby FOTO. Scene șocante în Germania. Fanii au aruncat cu pietre și capace de canalizare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 13:02
  • Derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresda din etapa #19 a ligii secunde din Germania a fost marcat de evenimente violente.
  • Suporterii clubului Magdeburg au fost implicați într-un scandal care s-a soldat cu peste 60 de polițiști răniți.

FC Magdeburg și Dynamo Dresda s-au întâlnit sâmbătă, 24 de ianuarie, în cadrul etapei 19 din 2. Bundesliga.

Oaspeții s-au impus cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Amoako ('34) și Keller ('45+3). Unicul gol al gazdelor a fost reușit de Zukowski ('29).

Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Citește și
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Citește mai mult
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”

Bătaie între fanii lui Magdeburg și polițiști

27.815 fani s-au strâns, sâmbătă, pe Avnet Arena, pentru a urmări derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresden.

Pentru acel meci au fost mobilizați sute de polițiști, precum și forțe ale poliției federale, pentru a evita potențialele incidente între fanii celor două cluburi.

În ciuda acestui fapt, momentele tensionate nu au lipsit. La pauza partidei, mai mulți suporteri ai clubului FC Magdeburg au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Aceștia au încercat să pătrundă în sectorul destinat suporterilor lui Dynamo Dresden, dar polițiștii i-au împiedicat, conform bild.de.

Nemulțumiți de decizia polițiștilor, suporterii au început să arunce spre ei cu artificii, pietre, dale de beton și chiar cu un capac de canalizare.

Cel puțin 64 de polițiști au fost răniți, unii dintre ei fiind chiar internați în spital.

Casca unui polițist a fost spartă după ce a fost lovit de un fan. Foto: X/CrimeNewsHH
Casca unui polițist a fost spartă după ce a fost lovit de un fan. Foto: X/CrimeNewsHH

Galerie foto (10 imagini)

Casca unui polițist a fost spartă după ce a fost lovit de un fan. Foto: X/CrimeNewsHH Scenele violente dintre fani și polițiști la meciul Magdeburg - Dynamo Dresden. Foto: Captură X/CrimeNewsHH Scenele violente dintre fani și polițiști la meciul Magdeburg - Dynamo Dresden. Foto: Captură X/CrimeNewsHH Scenele violente dintre fani și polițiști la meciul Magdeburg - Dynamo Dresden. Foto: Captură X/CrimeNewsHH Scenele violente dintre fani și polițiști la meciul Magdeburg - Dynamo Dresden. Foto: Captură X/CrimeNewsHH
+10 Foto
labels.photo-gallery

Magdeburg condamnă comportamentul propriilor fani

Clubul FC Magdeburg a oferit o primă reacție cu privire la incidentele de sâmbătă provocate de fanii echipei.

„În cadrul derby-ului estic dintre 1. FC Magdeburg și SG Dynamo Dresden, a avut loc o altercație între suporterii FCM și poliție. În acest context, au fost luate mai multe măsuri. Le urăm tuturor persoanelor rănite în urma incidentelor o recuperare rapidă și completă.

FC Magdeburg, prin intermediul departamentului său de relații cu suporterii și al responsabililor cu securitatea, se află deja în strânsă legătură cu autoritățile competente și cu alte instituții implicate, pentru a analiza în detaliu evenimentele.

FC Magdeburg condamnă în mod expres incidentele și precizează că violența sub orice formă nu are loc în fotbal. Ea contravine valorilor FC Magdeburg, precum și identității fotbalului german în ansamblu. Clubul continuă să se angajeze ferm pentru o vizită respectuoasă, pașnică și sigură a stadionului pentru toți”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

„Le urez colegilor răniți însănătoșire grabnică”

Ministrul de Interne al statului Saxonia-Anhalt, Tamara Zieschang, a condamnat violențele de pe stadion.

„Condamn cu cea mai mare fermitate violențele și atacurile violente asupra colegilor din poliție.

A lovi polițiștii cu un capac de canalizare și cu dale de beton nu este altceva decât violență brutală. Le urez colegilor răniți însănătoșire grabnică”, a transmis Tamara Zieschang.

VIDEO. FC Magdeburg - Dynamo Dresda 1-2

În acest moment, Dynamo Dresda se află pe locul 17 în liga a doua germană, cu 19 puncte obținute după 19 etape, în timp ce Magdeburg se poziționează pe locul 14, cu 20 de puncte.

Citește și

Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Stranieri
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Citește mai mult
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Superliga
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Citește mai mult
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
germania SCANDAL FANI magdeburg politie bundesliga 2 Dynamo Dresda
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share