„Ăsta e adevărul” Surse GOLAZO.ro din Grecia dezvăluie în ce stadiu se află transferul lui Târnovanu la Panathinaikos

Ștefan Târnovanu, 26 de ani, se află pe lista de achiziții la Panathinaikos.

Sursele GOLAZO.ro dezvăluie care sunt șansele ca românul să ajungă la echipa din capitala Greciei. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Portarul FCSB-ului a fost în titular doar în patru partide din play-out-ul Superligii, din cauza unui conflict cu patronul echipei.

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Conform presei din Grecia și din România, una dintre echipele care îl doresc pe actualul portar al FCSB-ului, Ștefan Târnovanu, este Panathinaikos.

Situația goalkeeperilor din lotul grecilor nu e deloc una satisfăcătoare. Alban Lafont, împrumutat de la Nantes, nu vrea să rămână la echipa elenă, sperând că îl va cumpăra o echipă dintr-un campionat mai puternic. Sau va redeveni numărul 1 al francezilor.

Ceilalți doi portari ai celor de la Panathinaikos sunt Lucaz Chavez, 30 de ani, împrumutat de la Argentinos Juniors, pe care grecii nu vor să-l achiziționeze definitiv, și Konstantinos Kotsaris, 29 de ani, adus anul trecut, liber de contract, de la Kalamata.

Surse GOLAZO.ro: „Alții sunt favoriții”

Nou manager al „verzilor”, Jacob Neestrup, la curent cu problemele din poarta echipei sale, își dorește un goalkeeper care să se impună fără probleme în primul unsprezece. Unul dintre numele vehiculate în presă, în vederea unui transfer la Panathinaikos, e și cel al lui Ștefan Târnovanu.

GOLAZO.ro a discutat cu surse apropiate echipei din Grecia pentru a afla care sunt șansele acestuia de a ajunge în Elada.

„E adevărat, Târnovanu a fost propus de agenți celor de la Panathinaikos. Clubul s-a interesat de situația mai delicată a lui la FCSB. Apoi au aflat și prețul pus de patronul echipei, 5 milioane de euro, și li s-a părut o sumă cam mare, chiar dacă s-ar negocia”.

Care sunt favoriții pentru postul de portar al echipei din capitala Greciei?

Sursele GOLAZO.ro lămuresc și acest aspect. „Antrenorul Neestrup l-ar dori pe Dominik Kotarski, cu care a lucrat la Copenhaga. E al doilea portar al Croației, e la Campionatul Mondial... Și el ar fi destul de scump, peste 5 milioane de euro.

Iar șeful scouterilor și antrenorul de portari au numai cuvinte de laudă pentru Maksim Borisko, de la Baltika Kaliningrad. E tânăr, are 26 de ani și ar costa maxim 3 milioane de euro”.

Surse GOLAZO.ro: „Ăsta e adevărul”

Sursa din anturajul echipei din Grecia au dezvăluit și de ce interesul lui Panathinaikos pentru Târnovanu s-a diminuat recent.

„Au aflat că nu a prea apărat în ultimele luni, a jucat doar câteva partide din februarie încoace. Antrenorul vrea un portar care se poată intra imediat în prima echipă, fără perioadă lungă de adaptare. Din acest motiv, dar și din cauza prețului, clubul nu îl are pe Târnovanu decât ca variantă de rezervă. Favoriții sunt Kotarski și Borisko, ăsta e adevărul”.

Presa din Cehia anunță că ar mai fi încă un contracandidat pentru Târnovanu. Viktoria Plzen și Panathinaikos ar fi început negocierile pentru aducerea portarului Florian Wiegele, după sezonul foarte bun făcut de acesta în campionat și cupele europene.

Ofițerul de presă a celor de la Panathinaikos Atena, Stamatis Garris, nu a vrut să comenteze informațiile obținute de GOLAZO.ro.

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