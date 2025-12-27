Codruț Sandu (19 ani), portarul împrumutat la Corvinul Hunedoara, va merge în cantonament, în Antalya, cu Dinamo.

Viitorul jucătorului va fi decis de conducerea „câinilor” în vara anului viitor.

Codruț Sandu este împrumutat la liderul din Liga 2 până în vara anului viitor, iar evoluțiile sale l-au adus mai repede în atenția „câinilor”.

Codruț Sandu va merge în cantonament cu Dinamo

„Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Codruț de la Corvinul. Suntem încântați de această colaborare. Codruț este monitorizat în continuare de noi cu mare atenție. Lui Codruț îi trebuia un loc unde să joace”, a spus Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, potrivit prosport.ro.

Președintele „câinilor” a dezvăluit clauza din contractul cu liderul din Liga 2:

„ În acordul de împrumut avem o înțelegere cu Corvinul ca în iarna asta, Codruț să revină o perioadă la Dinamo și să se antreneze cu noi.

O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya, apoi după perioada de la noi va reveni la Corvinul, unde se va antrena și cu ei, iar apoi își va continua împrumutul până la finalul înțelegerii cu Corvinul”.

La capătul acestui sezon, în care Corvinul se află în prim-plan pentru promovarea în Liga 1, clubul din „Ștefan cel Mare” va analiza șansele internaționalului de tineret de a reveni la Dinamo.

„Apoi vom trage linie și vom decide care o sa fie situația lui Codruț Sandu pentru campionatul următor.

Însă, e bine că el are evoluții foarte bune la Corvinul, iar acum va avea din nou posibilitatea să se antreneze și cu Dinamo o perioadă.

Toate aceste lucruri au fost foarte bine gândite încă de la început”, a continuat Andrei Nicolescu.

Codruț Sandu a jucat 17 meciuri în acest sezon și a încheiat 11 partide fără gol primit.

350.000 de euro este cota de piață a lui Codruț Sandu, conform transfermarkt.com

Dinamo a profitat de gafa monumentală a Rapidului

Codruț Sandu, crescut în academiile celor de la Dinamo și Rapid, a fost pierdut de giuleșteni din cauza unei greșeli uriașe.

Portarul a fost lăsat să plece sub formă de împrumut la FCU Craiova, cu asigurarea unui angajament pe termen lung în Giulești.

Tânărul aflat la finalul junioratului și-a dat acceptul și a așteptat parafarea unui nou contract cu Rapid.

Daniel Sandu, directorul sportiv al „alb-vișiniilor” de la acel moment, a decis să îi acorde o anexă de prelungire a contractului de junior, în loc să îi ofere un contract de senior, începând cu data de 30 iulie 2025.

Deși Codruț Sandu a semnat prelungirea, aceasta a fost nulă, întrucât portarul nu mai avea statutul de junior. Astfel, Rapid l-a pierdut gratis .

La aflarea veștii, Dinamo a intrat în cursă pentru a obține semnătura goalkeeperului și a reușit. În urma parafării contractului, Codruț Sandu a publicat mai multe imagini cu el în tricoul „câinilor roșii”.

Codruț Sandu, acum mai mulți ani. FOTO instagram.com/codrut_s12

