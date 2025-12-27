„Vrei să devii președinte?” Legenda fotbalului african a driblat răspunsul: „E întrebarea care îmi creează 99% din probleme”
Samuel Eto'o FOTO: IMAGO
„Vrei să devii președinte?” Legenda fotbalului african a driblat răspunsul: „E întrebarea care îmi creează 99% din probleme”

Gabriel Neagu
Publicat: 27.12.2025, ora 09:19
Actualizat: 27.12.2025, ora 09:19
  • Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a răspuns zvonurilor legate de o presupusă candidatură pentru președinția țării.

Samuel Eto'o este una dintre legendele fotbalului din Camerun și a fost reales, în noiembrie, la conducerea forului național.

Samuel Eto'o a evitat să spună dacă vrea să candideze la președinția Camerunului

Mai multe zvonuri legate de o posibilă candidatură a fostului atacant de la FC Barcelona și Inter pentru funcția de președinte al Camerunului au apărut în spațiul public. Samuel Eto'o a evitat răspunsul direct.

Să devin președintele Camerunului? Această întrebare cauzează 99% din problemele pe care le am astăzi, pentru că oamenii văd că sunt chiar mai popular decât atunci când eram jucător și își spun:

«Cu siguranță vrea să devină șef de stat». Îmi creează probleme, chiar și cu cei care stau în umbră și așteaptă oportunitatea de a deveni șef de stat”, a spus Samuel Eto'o, potrivit RMC Sport.

Atacantul din Douala îl susține pe președintele aflat în funcție, Paul Barthelemy Biya. Totuși, fostul vârf nu își dorește să se implice în sfera politică.

„Chiar și atunci când ideile noastre sunt bune la Fecafoot (n.r. - Federația Cameruneză de Fotbal), ei le transpun în arena politică și creează obstacole. Dar nu toată lumea vrea să devină șef de stat și, în plus, nu toată lumea poate deveni șef de stat.

L-am auzit și pe Francis Ngannou (n.r. - luptător MMA), un frate mai mic pe care îl ador, spunând că nu ar fi sfătuit niciodată să votezi cu Paul Biya. Este o chestiune personală, fiecare camerunez are propria opinie despre diferiții candidați”, a continuat golgheterul camerunului.

Samuel Eto'o, în mijlocul unui scandal la naționala Camerunului

Samuel Eto'o e acuzat că ar fi ordonat excluderea lui Vincent Aboubakar, căpitanul naționalei, din lotul pentru Cupa Africii pentru a nu-i depăși recordul de goluri, anunță thesun.co.uk.

Eto'o deține recordul, cu 56 de goluri în 118 apariții, în timp ce Aboubakar a marcat 45 de goluri în 117 meciuri.

Atacantul de la Netfchi Baku mai are nevoie de 12 goluri pentru a doborî performanța fostei vedete de la Barcelona.

George Weah, primul fotbalist care a fost președinte

În 2018, George Weah, fostul atacant al lui AC Milan și Olympique Marseille, a fost ales drept al 25-lea președinte al Liberiei.

În timpul mandatului singurului african care a câștigat Balonul de Aur, situația economică a Liberiei s-a îngreunat.

30%
a fost rata maximă a inflației pe care Liberia a atins-o în timpul mandatului lui George Weah

Fostul atacant a militat împotriva traficului de droguri și a violenței sexuale, înăsprind legislația.

