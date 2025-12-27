„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...” +8 foto
Dennis Politic și Octavian Popescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 11:42
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 11:42
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul lui FCSB, a transmis un avertisment pentru Octavian Popescu (23 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).

Cei doi fotbaliști nu au avut evoluțiile așteptate în acest sezon, fiind des criticați de finanțatorul campioanei.

Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”

Gigi Becali, despre Octavian Popescu și Dennis Politic: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!”

Becali a dezvăluit că Octavian Popescu și Dennis Politic vor prima șansa de a-l impresiona în cantonamentul din Antalya. Dacă nu vor reuși să o facă, cei doi vor primi din ce în ce mai puține minute în tricoul FCSB.

„O să vedem acum. Am vorbit cu MM. Noi atunci vorbim, când spulberăm dușmanii, cum i-am spulberat pe ăștia (n.r. – Rapid). «Bă, ce frumoasă e ziua după ce i-am bătut p-ăștia».

Și am vorbit cu Mihai, «Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate». L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă (n.r. Politic a afrimat că este «de religie reformată, baptist»).

Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă?

Talentul nu i l-a luat nimeni (n.r. – lui Tavi Popescu). Talentul lui costă 20 de milioane de euro. Dacă înțelege bine, dacă nu, la revedere!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Despre Popescu a vorbit și Mihai Stoica: „E momentul să-și dea un restart”. Oficialul campioanei a explicat că nu ia în calcul ca fotbalistul să părăsească FCSB: „Exclus!”.

794
de minute a stat Octavian Popescu pe teren în acest sezon, în 22 de partide (2 pase decisive). De cealaltă parte, Dennis Politic a strâns 597 de minute și a marcat 3 goluri

FOTO: Octavian Popescu, pasă cu călcâiul în meciul cu Petrolul. Faza s-a terminat cu un gol marcat de FCSB, însă gestul l-a enervat pe patron, care l-a schimbat la pauză

Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu
Pasa cu călcâiul a lui Octavian Popescu

gigi becali liga 1 Octavian Popescu cantonament fcsb dennis politic
