O probă istorică, eliminată de la JO de iarnă Decizie radicală luată de CIO:  „Această disciplină s-a clasat pe ultimul loc”

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis să elimine combinata nordică din programul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2030, competiție care se va desfășura în Alpii francezi.

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În 2022, CIO respinsese propunerea Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS) privind introducerea combinatei nordice feminine la Milano-Cortina 2026.

Motivul invocat a fost numărul redus de națiuni implicate și interesul limitat pentru această disciplină în afara Europei.

Încă de atunci, CIO a transmis că menținerea sportului în programul ediției din 2030 depindea de progrese consistente în ceea ce privește participarea și audiența.

Combinata Nordică eliminată de la Jocurile Olimpice de iarnă

Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că pentru prima dată din 1924 încoace, disciplina care combină săriturile cu schiurile și schiul fond nu va mai fi prezentă la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Decizia de astăzi a CIO este extrem de dezamăgitoare. Nu-mi pot da seama ce stă în spatele ei și mă chinui să înțeleg raționamentul.

Dedicarea și efortul susținut al sportivelor și sportivilor noștri, angajamentul remarcabil al organizatorilor, precum și sprijinul extraordinar acordat de asociațiile naționale de schi de-a lungul multor ani au fost cu adevărat remarcabile și înțeleg pe deplin dezamăgirea pe care o simt acum”, a declarat Lasse Ottesen, director de curse combinate nordice, citat de fis-ski.com.

Combinata nordică a fost în centrul schiului nordic și face parte din Jocurile Olimpice de iarnă încă din 1924. De aceea, decizia de astăzi este atât de greu de acceptat și chiar mai greu de înțeles. Lasse Ottesen, director de curse combinate nordice

În locul probei de combinată nordică, CIO va introduce schiul în stil liber (freeride) și patinajul artistic sincron.

Comunicatul CIO

„În majoritatea indicatorilor de popularitate, combinata nordică s-a clasat pe ultimul loc printre toate disciplinele Jocurilor Olimpice de Iarnă la Soci 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022 și Milano Cortina 2026.

La cele mai recente Jocuri Olimpice de iarnă, această disciplină s-a clasat pe ultimul loc în 11 dintre cei 14 indicatori de popularitate evaluați.

În plus, disciplina continuă să se confrunte cu provocări în ceea ce privește universalitatea și participarea la Jocurile Olimpice” se arată în comunicatul CIO, potrivit reuters.com.

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