Benfica transferă din Liga 1 Pe ce jucător a pus ochii fosta echipă a lui Jose Mourinho. Toate detaliile mutării

Benfica Lisabona, unul dintre cele mai importante cluburi din Portugalia, vrea să transfere un tânăr jucător de la o echipă din Liga 1.

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În sezonul trecut, sub comanda lui Jose Mourinho, care a plecat la Real Madrid, Benfica a încheiat campionatul pe locul 3 și a ratat calificarea în Liga Campionilor.

Benfica, aproape de transferul lui Răzvan Marincean

Benfica ar fi aproape de transferul lui Răzvan Marincean (17 de ani), atacant la Farul Constanța.

Potrivit gsp.ro, negocierile dintre cele două cluburi sunt avansate, portughezii dorind să-l transfere definitiv pe Marincean.

Benfica este dispusă să plătească 400.000 de euro. Cu tot cu bonusurile de performanță, cei de la Farul pot ajunge să încaseze până la un milion de euro.

Dacă mutarea se va concretiza, atunci Răzvan Marincea va evolua mai întâi pentru echipele de juniori ale clubului din Lisabona.

Răzvan Marincean FOTO Sport Pictures

Cine este Răzvan Marincean

Născut la Sighetul Marmației, Răzvan Marincean a început fotbalul la Plimob Sighet. În 2021 s-a alăturat Academiei Hagi, iar primul antrenor i-a fost Cosmin Constantin.

A debutat în Liga 1 la 3 noiembrie 2025, în partida Farul - Csikszereda, scor 3-0, din etapa a 15-a. A mai bifat alte două apariții în Cupa României, cu Dinamo și CS Dinamo.

38 de titluri a cucerit Benfica în istorie + 26 de Cupe ale Portugaliei, 8 Cupe ale Ligii, 10 Supercupe și 2 Cupe ale Campionilor Europeni

Răzvan Marincescu, calificat la Mondial cu naționala U17 a României

România U17 va evolua în premieră la Campionatul Mondial, care va avea loc în Qatar în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

Răzvan Marincescu face parte din lotul selecționatei pregătite de Mircea Diaconescu.

La turneul final, România a fost repartizată în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, informează frf.ro.

România s-a calificat la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.

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