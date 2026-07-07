Charalambous vrea să-l relanseze  Fostul antrenor de la FCSB a cerut în Grecia un atacant trecut prin Superliga

Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor de la FCSB, ar vrea să-l aducă pe Vladislav Blănuță (24 de ani) la Levadiakos, echipa pe care a preluat-o recent în Grecia.

Atacantul de 24 de ani are șanse mari să plece de la Dinamo Kiev în această vară, după un sezon în care nu a reușit să se impună.

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Blănuță a adunat doar 11 meciuri și un gol pentru formația ucraineană, care l-a cumpărat anul trecut de la FCU Craiova pentru două milioane de euro.

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Elias Charalambous încearcă să-l aducă pe Blănuță la Levadiakos

Charalambous îl știe bine pe Blănuță din Superliga. Atacantul a întâlnit FCSB de 6 ori și a marcat de două ori împotriva roș-albaștrilor.

Ambele goluri au venit în înfrângeri cu 2-1: unul pe vremea când juca la FCU Craiova, celălalt în tricoul lui U Cluj.

Atacantul și-ar fi dat deja acordul pentru un transfer în Grecia, iar mutarea ar depinde acum de negocierile dintre cluburi.

Transferul s-ar putea face sub forma unui împrumut pentru 200.000 de euro, cu o plată de 800.000 de euro la finalul sezonului, dacă Dinamo Kiev acceptă condițiile propuse, conform trumedia.ro.

78 de meciuri a jucat Vladislav Blănuță la nivelul primei ligi din România, în care a marcat 21 de goluri și a oferit 7 pase decisive

Atacantul a mai fost dorit și de Dinamo în iarnă, dar mutarea nu s-a putut realiza.

FIFA nu a permis transferul, pentru că Blănuță evoluase deja pentru două echipe în acel sezon.

În perioada petrecută la Dinamo Kiev, Blănuță a bifat 11 apariții, cu un total de 362 de minute jucate, în care a marcat un singur gol.

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