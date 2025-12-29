Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a precizat care sunt cele mai dezamăgiri pe care le-a trăit în cariera sa de antrenor.

Cosmin Olăroiu a debutat în antrenorat în 2001, la FC Național.

24 de ani mai târziu, acesta a devenit unul dintre cei mai buni tehnicieni români în activitate, reușind să câștige numeroase trofee, în special în zona Golfului Persic.

Cosmin Olăroiu are două dezamăgiri mari în cariera sa de antrenor

În ciuda performanțelor sale remarcabile de-a lungul carierei de antrenor, Cosmin Olăroiu a suferit și eșecuri.

Antrenorul român a dezvăluit că cele mai mari dezamăgiri trăite în anii de antrenorat sunt eliminarea suferită de FCSB, care se numea Steaua în acel moment, cu Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006, și ratarea calificării la CM 2026 cu Emiratele Arabe Unite, în urmă cu două luni.

„Prima a fost meciul cu Middlesbrough (n.r. – semifinala de Cupă UEFA pierdută de Steaua în 2006). Am simțit că am fost foarte aproape. La momentul ăla, mă gândeam că nu o să mai am niciodată șansa de a fi într-o semifinală de cupă europeană.

Pe urmă, am ajuns în finală! Am pierdut o finală de Champions League (n.r. – în 2015, cu Al-Ahli din Dubai, 0-1 cu Guangzhou). Pe urmă, am câștigat o finală de Champions League (n.r. – în mai, cu Sharjah).

În meciul cu Qatar (scor 1-2), iarăși, am simțit că am fost foarte aproape (n.r. – de calificarea la Mondiale). Că se putea! Gândiți-vă că n-am mai simțit de la Middlesbrough ce am simțit la meciul ăsta. Cam același impact a fost...”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru sport.ro.

Steaua a întâlnit-o pe Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA, în 2006. În tur, campioana României câștigase cu scorul de 1-0, dar returul a fost unul de coșmar.

În a doua manșă, roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, dar englezii au întors scorul și au câștigat cu 4-2, golul calificării fiind marcat în minutul 89 (4-3 la general).

În finală, Middlesbrough a întâlnit-o pe Sevilla. Spaniolii s-au impus categoric atunci, cu scorul de 4-0.

A doua mare dezamăgire a lui Cosmin Olăroiu a fost ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026 cu naționala Emiratelor Arabe Unite.

În turul 4 al preliminariilor din Asia, EAU a pierdut meciul decisiv cu Qatar, scor 1-2. Selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu a mai avut, însă, o șansă de calificare la CM în turul 5. A ratat și acea oportunitate!

Emiratele Arabe Unite a pierdut și cu Irak, scor general 3-2, după un gol reușit de adversari în minutul 90+17.

Durerea pe care o simți, imensă după un asemenea meci, te face să cauți, să lupți să nu mai ajungi niciodată în momentul ăla. Cosmin Olăroiu, despre meciul pierdut în fața Qatarului

În urmă cu aproximativ o săptămână, naționala Emiratelor Arabe Unite a încheiat pe locul 3 competiția FIFA Arab Cup și a încasat puțin peste 2.000.000 de euro.

