Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial

Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026.

Gazda ediției trecute a Campionatului Mondial și-a asigurat prezența la turneul final în urma unei meci încheiat după 15 minute de prelungire.

Naționala Emiratelor a ratat o șansă uriașă de a reveni la Mondiale după mai bine de 3 decenii!

Formația antrenată de Cosmin Olăroiu a început cu prima șansă meciul cu Qatar, unde avea nevoie doar de o remiză pentru a obține calificarea.

Gazdele au lovit însă imediat după pauză, prin Khoukhi (49) și s-au desprins spre final după reușita lui Pedro Miguel (74). Al doilea gol a venit după o gafă uriașă a portarului Eisa, care n-a intervenit la o centrare, crezând că balonul va ieși în afara terenului. Pedro Miguel a urmărit însă mingea și a trimis-o cu capul în poarta goală.

Finalul de meci i-a aparținut echipei lui Olăroiu, care din minutul 89 a jucat în superioritate numerică, după eliminarea lui Salman.

Arbitrul a dictat 15 minute de prelungiri, iar Emiratele au înscris în minutul 90+8 prin Adil. N-au mai reușit însă să marcheze și golul calificării.

Olăroiu mai are totuși o șansă să ajungă la Mondial

Naționala Emiratelor mai are însă o speranță. Cele două echipe clasate pe locul 2 în faza a patra a calificărilor din Asia se vor înfrunta într-un play-off pentru a stabili cine merge la barajul intercontinental.

EAU va da peste Irak, într-un duel care se va disputa în două manșe. Turul va avea loc în Emirate, pe 13 noiembrie, iar returul în Irak, pe 18 noiembrie.

La barajul intercontinental vor participa 6 echipe, care se vor lupta pentru ultimele două locuri la Mondial în două mini-turnee cu câte o semifinală și o finală:

două echipe din America Centrală și de Nord;

câștigătoarea play-off-ului din Africa;

câștigătoarea play-off-ului din Asia;

Bolivia (America de Sud);

Noua Caledonie (Oceania).

Cele două formații situate cel mai sus în clasamentul FIFA vor fi capi de serie și vor juca direct în finale, urmând ca celelalte 4 să se înfrunte în semifinale. Cele două câștigătoare ale finalelor vor merge la Mondial.

Iar Emiratele, locul 67 în ultimul clasament oficial anunțat de FIFA, au șanse mari să joace direct în finală.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1

Au marcat: Khoukhi (49), Pedro Miguel (74) / Adil (90+8)

Echipele de start:

Qatar: Abunad - Oui, Brake, Khoukhi, Almanai - Miguel - Boudiaf, Afif, Madibo, Ali - Junior

Cosmin Olăroiu Stadion: Thani bin Jassim

Un egal e suficient pentru Olăroiu

Qatar și Emirate Arabe Unite au ratat calificarea la Mondial în al treilea tur al calificărilor din Asia. Au primit o nouă șansă în runda A, unde au fost extrase într-o grupă cu Oman. Trei meciuri, toate disputate în Qatar, pentru biletele la CM 2026. Locul 1 obține calificarea directă, locul 2 merge la play-off-ul pentru accederea la barajul intercontinental.

Qatar a remizat în primul meci, 0-0 cu Oman, în timp ce EAU s-a impus cu 2-1 în fața aceluiași adversar.

Astfel, în naționala antrenată de Cosmin Olăroiu își va asigura prezența la CM 2026 chiar și cu un egal în fața Qatarului! Ar fi prima calificare pentru EAU după mai bine de 3 decenii, de la CM 1994!

Clasamentul grupei A

Echipă Meciuri Puncte 1. Emiratele Arabe Unite 1 3 2. Qatar 1 1 3. Oman 2 1

Cosmin Olăroiu: „Sunt convins că vor juca la energie maximă”

„E păcat că mulți suporteri nu pot veni la meci. 8% e un număr foarte mic. Ar trebui să fie egal, pentru că e un meci de calificare, nu doar o deplasare. Trebuie să fim capabili să trecem peste orice moment, orice dificultate, orice presiune din partea suporterilor (n.r. - adverși), arbitrilor.

Sunem concentrați doar pe modul în care jucăm și obiectivul pe care îl avem. Când joci genul ăsta de meciuri, îți găsești energia de oriunde.

Jucătorii au voință. Ei vor să joace, așa că vor găsi rezervele să se recupereze și să joace la energie maximă mâine (n.r. - astăzi). Sunt convins de asta”, a spus Olăroiu, potrviit thenationalnews.com, informează as.ro.

