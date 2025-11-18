Olăroiu ratează Mondialul! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut orice șansă de calificare la CM 2026 după eșecul cu Irak! Gol primit din penalty în minutul 90+17!

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost eliminată dramatic din cursa pentru calificarea la CM 2026.

Irakienii au marcat golul decisiv la ultima fază, după o lovitură de la 11 metri acordată în urma intervenției VAR, și vor merge la barajul inter-continental.

Naționala Emiratelor rămâne acasă la capătul unei „duble” de foc cu Irak, încheiate după un gol marcat în al 17-lea minut de prelungire.

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 . Cosmin Olăroiu ratează CM 2026

Naționala pregătită de antrenorul român a deschis scorul în minutul 52 prin Caio Lucas, iar la acel moment conducea la general, după 1-1 în tur.

Irakienii au reușit să restabilească egalitatea prin Meme, în minutul 66.

Partida părea să se îndrepte spre reprizele de prelungire, însă în minutul 90+12 arbitrul a întrerupt jocul pentru un posibil henț în careul Emiratelor, în urma intervenției din camera VAR.

După ce a revăzut faza, „centralul” a dictat penalty pentru Irak, iar Al Ammari a transformat lovitura în minutul 90+17, aducând calificarea la barajul inter-continental pentru Irak.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport