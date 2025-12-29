Eduard Novak (49 de ani), fost ministru al Sportului și inițiator al „Legii Novak”, a transmis un mesaj dur celor care se opun proiectului ce prevede folosirea unui număr minim de sportivi români în competițiile interne.

Legea, adoptată în plenul Camerei Deputaților, a ajuns pe masa președintelui României, Nicușor Dan, pentru promulgare. Șeful statului a decis să o trimită la Curtea Constituțională pentru un control mai amănunțit.

Eduard Novak, mesaj dur către contestatari: „Nu uitați că trăiți în România”

Legea prevede ca toate cluburile din România, din toate sporturile, să folosească minimum 40% sportivi români la meciurile disputate pe teritoriul țării, începând cu sezonul următor.

Până la pronunțarea CCR, Eduard Novak a revenit public asupra subiectului și a transmis un mesaj direct celor pe care îi consideră responsabili de blocarea legii.

„În numele miilor de copii ale căror vise au fost distruse de prezența jucătorilor străini în handbal, baschet și fotbal, și care nu au avut ocazia să joace în echipele românești, doresc să le transmit domnului deputat Stroe Ionuț și celor care blochează Legea Novak un an nou plin de fericire, sănătate și realizări în tot ceea ce întreprind.

P.S.: Să nu uite că trăiesc în România și au o responsabilitate morală față de țară și față de sportivii români, deoarece și ei depind de același buget de stat. Hai România!”, a notat Novak, pe rețelele de socializare.

500.000 de lei reprezintă amenda minimă prevăzută pentru nerespectarea obligației de a folosi cel puțin 40% jucători români, iar sancțiunile pot ajunge până la 1.000.000 de lei, în cazul în care legea va fi promulgată

În urmă cu o lună, Ionuț Stroe, deputat PNL, care a contestat legea încă din prima zi, a formulat o petiție adresată președintelui Nicușor Dan, în privința „Ordinului Novak”.

Nicușor Dan contestă „Ordinul Novak” la CCR: „Nu respectă cerințele de calitate”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu neregulile „Ordinului Novak”.

„Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale”, a transmis președintele României Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Președintele României a descoperit mai multe hibe în textul legii:

„Totodată, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, a continuat conducătorul statului.

CCR va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

