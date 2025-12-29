„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Simone Inzaghi
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 10:37
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 11:03
  • Atalanta - Inter 0-1. Piotr Zielinski (31 de ani), mijlocașul „nerazzurrilor”, a lansat o serie de critici la adresa lui Simone Inzaghi (49 de ani), fostul său antrenor.

Jucătorul polonez a jucat sub comanda lui Inzaghi timp de un an la Inter, în sezonul 2024/2025.

Atalanta - Inter 0-1. Zielinski îl atacă pe Inzaghi: „Avea titularii săi”

Piotri Zielinski a declarat că actualul tehnician al lui Al Hilal obișnuia să utilizeze în meciuri doar titularii obișnuiți, în timp ce Cristi Chivu le oferă șanse și celor de pe banca de rezerve.

„Înainte de acest sezon, eram a treia variantă pentru postul meu. Nici măcar nu eram a doua. A fost un an dificil, nu numai din cauza accidentărilor, ci și pentru că mi-a lipsit continuitatea, chiar dacă aveam campioni în fața mea.

Inzaghi avea titularii săi obișnuiți, dar Chivu implică mai mulți jucători și îi face pe mulți dintre ei să creadă că pot fi titulari obișnuiți, ceea ce este un lucru bun”, a declarat Piotr Zielinski, conform fcinter1908.it.

Zielinski a ajuns la Inter în vara anului 2024, chiar de la rivala Napoli. Polonezul a colaborat cu Simone Inzaghi timp de un sezon, până în iunie 2025.

Sub comanda italianului, Zielinski a jucat în 39 de partide în întreg sezonul 2024/2025, a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive.

1.782 de minute
a bifat Piotr Zielinski într-un an sub comanda lui Simone Inzaghi (o medie de 45 de minute per meci)

Polonezul are aceleași performanțe și sub comanda lui Cristi Chivu, dar în doar 6 luni! Românul a venit pe banca lui Inter imediat după plecarea lui Inzaghi în Arabia Saudită.

Piotr Zielinski a marcat de două ori și a dat două pase decisive în 20 de apariții în acest sezon.

964 de minute
a bifat Piotr Zielinski în 6 luni sub comanda lui Cristi Chivu

În ultimul meci al Interului din acest an, câștigat cu 1-0 în fața Atalantei, Zielinski a jucat 84 de minute, fiind înlocuit cu Davide Frattesi.

Echipa pregătită de Cristi Chivu a terminat anul 2025 pe prima poziție în Serie A. Inter are 36 de puncte după 16 etape, cu unul mai mult față de AC Milan și două peste campioana Napoli.

VIDEO. Atalanta - Inter 0-1

Zielinski, despre meciul cu Atalanta: „Am jucat excelent”

Mijlocașul polonez al lui Inter a vorbit și despre ultimul meci jucat de „nerazzurrii” în acest an.

„Când câștigi, ești întotdeauna fericit. Am jucat un meci excelent. În prima repriză, ne-a lipsit cruzimea în fața porții, dar în repriza a doua ne-am descurcat bine.

Pio Esposito a făcut o treabă bună în a-l pune în poziție pe atacantul nostru (n.r. - Lautaro Martinez), ceea ce ne-a adus victoria”, a mai spus Piotr Zielinski, conform sursei citate.

Campionate
Campionate
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
serie a Inter Milano Cristi Chivu Simone Inzaghi atalanta Piotr Zielinski
Campionate
Superliga
Superliga
