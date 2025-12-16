Cine e mai bun: Chivu sau Inzaghi? Gazzetta dello Sport a comparat cifrele celor doi antrenori pe banca lui Inter » Capitolele la care conduce românul

Faimosul ziar italian Gazzetta dello Sport a comparat performanțele obținute de Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter cu cele ale lui Simone Inzaghi (49 de ani), fostul tehnician al „nerazzurrilor”.

Simone Inzaghi a fost antrenorul lui Inter în perioada 2021-2025. Cristi Chivu a fost numit pe banca „nerazzurrilor” în această vară, chiar în locul italianului, care a plecat la Al Hilal.

Analiză: Cristi Chivu vs. Simone Inzaghi

Alături de Simone Inzaghi, Inter a cucerit „Scudetto” în sezonul 2023/2024. Milanezii au câștigat detașat campionatul, la 19 puncte distanță de ocupanta locului 2, AC Milan.

Inter a reușit să cucerească titlul în etapa 33, cu 5 runde înainte de final, chiar într-un meci cu marea rivală, AC Milan. Formația antrenată atunci de Simone Inzaghi a câștigat cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Acerbi ('18) și Thuram ('49), respectiv Tomori ('80).

Au trecut peste 600 de zile de la acel moment istoric pentru Inter, iar acum, sub comanda lui Cristi Chivu, formația de pe „Giuseppe Meazza” se află tot pe primul loc în Serie A, cu 33 de puncte obținute în 15 meciuri.

Gazzetta dello Sport a făcut o comparație între Interul care a câștigat campionatul în urmă cu două sezoane, sub comanda lui Simone Inzaghi, și Interul din acest an, antrenat de Cristi Chivu.

Per total, cifrele din acest sezon sunt mai slabe decât în perioada lui Simone Inzaghi, dar și Cristi Chivu are părți la care excelează.

După 15 etape, echipa lui Cristi Chivu are cu 5 puncte mai puțin față de cea pregătită de Simone Inzaghi, precum și trei înfrângeri în plus, scrie gazzetta.it.

Interul lui Chivu a marcat mai puțin și a primit mai multe goluri

Cu toate acestea, numărul golurilor marcate este similar: 34 (2025/2026) față de 37 (sezonul 2023/2024). În ceea ce privește numărul golurilor primite, situația este în favoarea lui Inzaghi: Inter a primit 14 goluri în era Chivu, în comparație cu cele 7 de pe vremea antrenorului italian.

Media golurilor marcate de „nerazzurri” este și ea aproape identică: 2,34 la 2,27.

Interul pregătit de Cristi Chivu stă mult mai bine la numărul ocaziilor mari pe meci. În perioada în care Inzaghi era antrenor, echipa italiană a reușit să înscrie 2,34 goluri pe meci dintr-o medie de 3,18 ocazii.

Echipa de acum a lui Cristi Chivu creează mai multe ocazii de gol, dar înscrie mai puțin. Are 4,18 ocazii mari pe meci, dar marchează doar 2,27 goluri. Astfel, și rata de transformare a ocaziilor în goluri a scăzut, de la 49,6% la 33,9%.

Chivu a inovat linia defensivă

Antrenorul român a revoluționat, însă, apărarea. Acum, fundașii Interului riscă mai mult stând mai sus, dar contribuie la fazele ofensive.

Cele șase goluri marcate de fundași, un capitol la care Inter este cea mai bună echipă din Italia alături de Como, nu sunt o coincidență.

Acest lucru a îmbunătățit și performanțele echipei în ceea ce privește „capcana ofsaidului”. Sub comanda lui Inzaghi, Inter provoca 1,08 ofsaiduri pe meci, numărul crescând în acest sezon la 1,40.

20 de titluri a cucerit Inter în Serie A

După victoria de duminică în fața clubului Genoa, scor 2-1, Inter a urcat pe primul loc în Serie A și are 33 de puncte, cu unul mai mult față de AC Milan.

Echipa pregătită de Cristi Chivu a profitat de rezultatele slabe ale lui AC Milan și Napoli din etapa 15.

Rivala din Milano a remizat duminică, scor 2-2 cu Sassuolo, în timp ce campioana Napoli a pierdut, scor 0-1, pe terenul lui Udinese.

