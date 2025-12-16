Cine e mai bun: Chivu sau Inzaghi?  Gazzetta dello Sport a comparat cifrele celor doi antrenori pe banca lui Inter » Capitolele la care conduce românul +4 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Cine e mai bun: Chivu sau Inzaghi? Gazzetta dello Sport a comparat cifrele celor doi antrenori pe banca lui Inter » Capitolele la care conduce românul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 14:15
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 14:15
  • Faimosul ziar italian Gazzetta dello Sport a comparat performanțele obținute de Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter cu cele ale lui Simone Inzaghi (49 de ani), fostul tehnician al „nerazzurrilor”.
  • Care este câștigătorul, mai jos.

Simone Inzaghi a fost antrenorul lui Inter în perioada 2021-2025. Cristi Chivu a fost numit pe banca „nerazzurrilor” în această vară, chiar în locul italianului, care a plecat la Al Hilal.

Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor
Citește și
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor
Citește mai mult
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor

Analiză: Cristi Chivu vs. Simone Inzaghi

Alături de Simone Inzaghi, Inter a cucerit „Scudetto” în sezonul 2023/2024. Milanezii au câștigat detașat campionatul, la 19 puncte distanță de ocupanta locului 2, AC Milan.

Inter a reușit să cucerească titlul în etapa 33, cu 5 runde înainte de final, chiar într-un meci cu marea rivală, AC Milan. Formația antrenată atunci de Simone Inzaghi a câștigat cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Acerbi ('18) și Thuram ('49), respectiv Tomori ('80).

Au trecut peste 600 de zile de la acel moment istoric pentru Inter, iar acum, sub comanda lui Cristi Chivu, formația de pe „Giuseppe Meazza” se află tot pe primul loc în Serie A, cu 33 de puncte obținute în 15 meciuri.

Gazzetta dello Sport a făcut o comparație între Interul care a câștigat campionatul în urmă cu două sezoane, sub comanda lui Simone Inzaghi, și Interul din acest an, antrenat de Cristi Chivu.

Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)
Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)

Galerie foto (4 imagini)

Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)
+4 Foto
labels.photo-gallery

Per total, cifrele din acest sezon sunt mai slabe decât în perioada lui Simone Inzaghi, dar și Cristi Chivu are părți la care excelează.

După 15 etape, echipa lui Cristi Chivu are cu 5 puncte mai puțin față de cea pregătită de Simone Inzaghi, precum și trei înfrângeri în plus, scrie gazzetta.it.

Interul lui Chivu a marcat mai puțin și a primit mai multe goluri

Cu toate acestea, numărul golurilor marcate este similar: 34 (2025/2026) față de 37 (sezonul 2023/2024). În ceea ce privește numărul golurilor primite, situația este în favoarea lui Inzaghi: Inter a primit 14 goluri în era Chivu, în comparație cu cele 7 de pe vremea antrenorului italian.

Media golurilor marcate de „nerazzurri” este și ea aproape identică: 2,34 la 2,27.

Interul pregătit de Cristi Chivu stă mult mai bine la numărul ocaziilor mari pe meci. În perioada în care Inzaghi era antrenor, echipa italiană a reușit să înscrie 2,34 goluri pe meci dintr-o medie de 3,18 ocazii.

Echipa de acum a lui Cristi Chivu creează mai multe ocazii de gol, dar înscrie mai puțin. Are 4,18 ocazii mari pe meci, dar marchează doar 2,27 goluri. Astfel, și rata de transformare a ocaziilor în goluri a scăzut, de la 49,6% la 33,9%.

Chivu a inovat linia defensivă

Antrenorul român a revoluționat, însă, apărarea. Acum, fundașii Interului riscă mai mult stând mai sus, dar contribuie la fazele ofensive.

Cele șase goluri marcate de fundași, un capitol la care Inter este cea mai bună echipă din Italia alături de Como, nu sunt o coincidență.

Acest lucru a îmbunătățit și performanțele echipei în ceea ce privește „capcana ofsaidului”. Sub comanda lui Inzaghi, Inter provoca 1,08 ofsaiduri pe meci, numărul crescând în acest sezon la 1,40.

20 de titluri
a cucerit Inter în Serie A

După victoria de duminică în fața clubului Genoa, scor 2-1, Inter a urcat pe primul loc în Serie A și are 33 de puncte, cu unul mai mult față de AC Milan.

Echipa pregătită de Cristi Chivu a profitat de rezultatele slabe ale lui AC Milan și Napoli din etapa 15.

Rivala din Milano a remizat duminică, scor 2-2 cu Sassuolo, în timp ce campioana Napoli a pierdut, scor 0-1, pe terenul lui Udinese.

Citește și

Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri
Campionate
13:09
Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri
Citește mai mult
Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor
Campionate
12:30
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor
Citește mai mult
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
serie a Inter Milano Cristi Chivu Simone Inzaghi
Știrile zilei din sport
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Superliga
16.12
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Citește mai mult
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Superliga
16.12
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Superliga
16.12
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Încalcă tratatele europene”
Citește mai mult
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Top stiri din sport
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share