„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci

RAYO - BETIS 0-0. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost din nou unul dintre cei mai buni jucători ai echipei de pe Vallecas.

Fotbalistul român va rata următorul meci din campionat, după o fază care a fost trecută cu vederea de presa spaniolă și site-urile de statistici.

Tabela nu s-a schimbat până la finalul partidei din etapa a 16-a din La Liga, însă Rațiu a ieșit din nou în evidență. S-a apărat excelent, a driblat și i-a pus probleme portarului advers.

RAYO - BETIS 0-0 . Andrei Rațiu, o nouă evoluție apreciată în La Liga

Rațiu și-a început reprezentația în minutul 4. A recuperat mingea după o deposedare reușită de Ciss, a trecut spectaculos de doi adversari și nu s-a oprit până la marginea careului celor de la Betis.

Fundașul dreapta a încercat să-l surprindă pe Alvaro Valles cu un șut cu pământul, balonul a țopăit de câteva ori, însă portarul oaspeților a avut o intervenție bună și a respins în lateral.

În repriza secundă, Rațiu a urcat din nou în atac și l-a ridiculizat pe Pablo Garcia.

După o aruncare de la margine a lui Balliu, jucătorul naționalei României a preluat mingea și a trecut-o elegant printre picioarele atacantului de 19 ani care intrase pe teren în minutul 74.

Momentul a fost postat de La Liga pe platforma X, cu o descriere simplă: numele lui Rațiu și un emoticon cu un demon.

Andrei Rațiu ratează meciul cu Elche

Un moment care a fost ratat de site-urile de statistici și de presa spaniolă, dar apare în raportul arbitrului Ricardo de Burgos Bengoetxea, a avut loc în minutul 88, când Andrei Rațiu a primit un „galben” pentru proteste.

„În minutul 88, jucătorul Andrei Rațiu a fost avertizat pentru următorul motiv: pentru că a dezaprobat cu gesturi una dintre deciziile mele” , a explicat „centralul”.

În urma acestui avertisment, fundașul român va rata meciul cu Elche, de pe 21 decembrie, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene (5).

7,1 este nota pe care a primit-o Andrei Rațiu din partea site-ului Sofascore. Media echipei Rayo în meciul cu Betis a fost 6,93

Laude pentru Rațiu: „Senzațional, un animal, o bătaie de cap pentru adversari”

Jurnalistul Jonay Amaro a făcut mai multe postări în timpul partidei, fiind impresionat de calitățile lui Andrei Rațiu:

„Andrei Rațiu atinge nivelul din sezonul trecut și este senzațional. E incredibil cum sparge presiunea pusă de adversari și se transformă în atacant. Intră din exterior spre interior, este o adevărată bătaie de cap.

Pep Chavarría și Rațiu (n.r. fundașii laterali de la Rayo) zboară. Sunt două animale!

Andrei Rațiu vrea să fie omul meciului! Îi domină pe cei de la Betis pe banda lui.

Și statisticianul Gabriel Buendia a avut numai cuvinte de laudă la adresa românului:

„Isi Palazon și Andrei Rațiu joacă un fotbal inteligent și creează cele mai clare ocazii pentru Rayo Vallecano. Echipa lui Inigo Perez trebuie să consolideze această conexiune pentru a înclina balanța în favoarea sa într-un meci dificil împotriva Real Betis”.

Statisticile lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis:

Șuturi (pe poartă): 3(1)

Atingeri de balon: 80

Pase reușite: 29/38

Dueluri câștigate: 8/14

Respingeri: 5

O intercepție

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport