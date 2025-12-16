„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci +15 foto
Andrei Rațiu (foto: IMAGO)
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 13:30
  • RAYO - BETIS 0-0. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost din nou unul dintre cei mai buni jucători ai echipei de pe Vallecas.
  • Fotbalistul român va rata următorul meci din campionat, după o fază care a fost trecută cu vederea de presa spaniolă și site-urile de statistici.

Tabela nu s-a schimbat până la finalul partidei din etapa a 16-a din La Liga, însă Rațiu a ieșit din nou în evidență. S-a apărat excelent, a driblat și i-a pus probleme portarului advers.

RAYO - BETIS 0-0. Andrei Rațiu, o nouă evoluție apreciată în La Liga

Rațiu și-a început reprezentația în minutul 4. A recuperat mingea după o deposedare reușită de Ciss, a trecut spectaculos de doi adversari și nu s-a oprit până la marginea careului celor de la Betis.

Fundașul dreapta a încercat să-l surprindă pe Alvaro Valles cu un șut cu pământul, balonul a țopăit de câteva ori, însă portarul oaspeților a avut o intervenție bună și a respins în lateral.

Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga)
Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga)

Galerie foto (15 imagini)

Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga) Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga) Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga) Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga) Andrei Rațiu, fază spectaculoasă în minutul 4 al meciului Rayo Vallecano - Betis Sevilla (FOTO: captură YouTube - LaLiga)
+15 Foto
În repriza secundă, Rațiu a urcat din nou în atac și l-a ridiculizat pe Pablo Garcia.

După o aruncare de la margine a lui Balliu, jucătorul naționalei României a preluat mingea și a trecut-o elegant printre picioarele atacantului de 19 ani care intrase pe teren în minutul 74.

Momentul a fost postat de La Liga pe platforma X, cu o descriere simplă: numele lui Rațiu și un emoticon cu un demon.

Andrei Rațiu ratează meciul cu Elche

Un moment care a fost ratat de site-urile de statistici și de presa spaniolă, dar apare în raportul arbitrului Ricardo de Burgos Bengoetxea, a avut loc în minutul 88, când Andrei Rațiu a primit un „galben” pentru proteste.

„În minutul 88, jucătorul Andrei Rațiu a fost avertizat pentru următorul motiv: pentru că a dezaprobat cu gesturi una dintre deciziile mele”, a explicat „centralul”.

În urma acestui avertisment, fundașul român va rata meciul cu Elche, de pe 21 decembrie, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene (5).

7,1
este nota pe care a primit-o Andrei Rațiu din partea site-ului Sofascore. Media echipei Rayo în meciul cu Betis a fost 6,93

Laude pentru Rațiu: „Senzațional, un animal, o bătaie de cap pentru adversari”

Jurnalistul Jonay Amaro a făcut mai multe postări în timpul partidei, fiind impresionat de calitățile lui Andrei Rațiu:

  • „Andrei Rațiu atinge nivelul din sezonul trecut și este senzațional. E incredibil cum sparge presiunea pusă de adversari și se transformă în atacant. Intră din exterior spre interior, este o adevărată bătaie de cap.
  • Pep Chavarría și Rațiu (n.r. fundașii laterali de la Rayo) zboară. Sunt două animale!
  • Andrei Rațiu vrea să fie omul meciului! Îi domină pe cei de la Betis pe banda lui.

Și statisticianul Gabriel Buendia a avut numai cuvinte de laudă la adresa românului:

  • „Isi Palazon și Andrei Rațiu joacă un fotbal inteligent și creează cele mai clare ocazii pentru Rayo Vallecano. Echipa lui Inigo Perez trebuie să consolideze această conexiune pentru a înclina balanța în favoarea sa într-un meci dificil împotriva Real Betis”.

Statisticile lui Andrei Rațiu din meciul cu Betis:

  • Șuturi (pe poartă): 3(1)
  • Atingeri de balon: 80
  • Pase reușite: 29/38
  • Dueluri câștigate: 8/14
  • Respingeri: 5
  • O intercepție

suspendare Betis Sevilla Rayo Vallecano la liga andrei ratiu
