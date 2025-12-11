25 mil. € pentru arena Dinamo Primarul Sectorului 2 oferă detalii despre construcția noului stadion: „Începem anul viitor!”

Rareș Hopincă (41 de ani), primarul Sectorului 2, a venit cu noi detalii despre începutul lucrărilor la noul stadion de pe Șoseaua Ștefan cel Mare din București.

Primăria Sectorului 2 a depus, miercuri, spre aprobarea Consiliului Local, propunerea prin care dorește să cofinanțeze cu 25% din valoarea totală (172 de milioane de euro) a investiției pentru „Arena Multifuncțională Dinamo”.

Consiliul Local urmează să voteze, pe 16 decembrie, proiectul care include și transformarea Parcului Sportiv Dinamo într-un hub sportiv.

Rareș Hopincă: „Îndeplinim toate condițiile pentru a începe lucrările la începutul anului viitor”

Primăria Sectorului 2 va cofinanța proiectul cu 25 de milioane de euro, ceea ce ar putea permite ca lucrările la noul stadion din „Ștefan cel Mare” să înceapă încă din primele luni ale anului viitor.

„E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru cofinanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv.

Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, cofinanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică.

Concret, Sectorul 2 va cofinanța proiectul cu aproape 125 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro, ceea ce va permite emiterea ordinului de începere a lucrărilor de îndată!

Sectorul 2 va vira până la finalul acestui an, către CNI, aproximativ 37 de milioane de lei, iar anul viitor încă 43, aproape 44 de milioane de lei. Asta înseamnă că îndeplinim toate condițiile pentru a începe lucrările la începutul anului viitor”, a declarat Rareș Hopincă, conform gsp.ro.

Rareș Hopincă, despre Parcul Sportiv Dinamo: „Lucrările se vor desfășura concomitent cu cele de la stadion”

Primarul Sectorului 2 a vorbit și despre Parcul Sportiv Dinamo, care va fi transformat într-un hub sportiv.

„Am găsit, după o analiză de aproximativ 4 luni, împreună cu CS Dinamo, o formulă de colaborare complexă, care vizează nu doar construirea stadionului, ci un parteneriat pe termen lung între administrația locală și Clubul Sportiv Dinamo.

Asta înseamnă că vom redeschide întreg Parcul Sportiv Dinamo pentru comunitate, asta înseamnă un nou parc de aproximativ 20 de hectare în mijlocul orașului, pe șoseaua Ștefan cel Mare.

Va avea funcțiune preponderent sportivă, vom construi o nouă pistă de alergare, vom amenaja zone de recreere, vom reface spațiile deja existente în complex și vom face noi spații de relaxare. Lucrările se vor desfășura concomitent cu cele de la stadionul Dinamo”, a mai adăugat Rareș Hopincă.

Ne dorim ca toate lucrările de la Parcul Sportiv să se desfășoare concomitent cu șantierul de la Arena Multifuncțională Dinamo. Odată cu finalizarea stadionului, vom avea și noul hub sportiv Dinamo gata pentru comunitatea. Lucrările se fac etapizat. Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 pe arena din „Ștefan cel Mare” a fost returul barajului de menținere/promovare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

