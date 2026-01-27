Doliu în handbalul românesc A murit fosta campioană mondială Constanța Dumitrescu

Constanța Dumitrescu, fostă campioană mondială la handbal feminin, a murit luni.

A făcut parte din generația care a cucerit titlul mondial cu naționala României în 1962.

Fosta mare handbalistă a evoluat în cariera sa la Confecția București și Rapid București.

Constanța Dumitrescu a murit

„Federația Română de Handbal transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.

Palmaresul său rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare de handbaliste.

Înmormântarea va avea loc marți, 27 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a notat Federația Română de Handbal într-un comunicat.

Generația care a cucerit titlul mondial în 1962. Foto: frh.ro

Povestea Campionatului Mondial câștigat de România în 1962

În 1962, România a avut onoarea de a organiza Campionatul Mondial de handbal feminin în mai multe orașe: București, Brașov, Ploiești și Sibiu, conform radioiasi.ro.

Cele nouă echipe participante au fost împărțite în trei grupe.

România a obținut următoarele rezultate:

9-4 cu Polonia

3-3 cu Iugoslavia

În faza semifinală, România a jucat în prima grupă alături de Ungaria și Cehoslovacia, iar Danemarca, Iugoslavia și U.R.S.S. au alcătuit cealaltă grupă.

Meciul cu Ungaria, încheiat 8-5, a fost considerat cel mai dificil al turneului, în timp ce Cehoslovacia a fost învinsă mai ușor de „tricolore”, scor 7-3.

Pe 15 iulie 1962, cu susținerea a 15.000 de spectatori pe terenul de zgură al stadionului „ANEF” din București, România a învins Danemarca cu 8-5 și a devenit pentru prima dată campioana mondială la handbal în 7.

Lotul național s-a pregătit timp de două luni într-un cantonament centralizat la cabana „Progresul”, de pe malul lacului Herăstrău. Echipa a fost pregătită de antrenorii Constantin „Pilicǎ” Popescu, principal, și Niculae Nedeff.

