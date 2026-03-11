Igor Tudor, luat la țintă  Joe Hart nu-l iartă pe antrenor pentru ce i-a făcut lui Kinsky: „Trebuie tratat ca un om!” +12 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Igor Tudor, luat la țintă Joe Hart nu-l iartă pe antrenor pentru ce i-a făcut lui Kinsky: „Trebuie tratat ca un om!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 14:15
  • Atletico Madrid - Tottenham 5-2. Joe Hart (38 de ani), fostul portar al lui Manchester City, l-a criticat dur pe antrenorul Igor Tudor (47 de ani) pentru modul cum l-a tratat pe Antonin Kinsky (22 de ani).
  • Tehnicianul lui Tottenham l-a scos de pe teren pe portarul ceh la doar 17 minute de la începutul partidei, după ce a comis două greșeli imense.

Antonin Kinsky, portar titularizat pentru a doua oară în acest sezon, care a debutat, marți, în Liga Campionilor, a greșit la două dintre golurile reușite de Atletico, în minutele 6 și 15.

Tehnicianul lui Tottenham a decis să-l scoată de pe teren în minutul 17 pe portarul ceh, fiind înlocuit de titularul de drept, Guglielmo Vicario.

A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”
Citește și
A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”
Citește mai mult
A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”

Joe Hart, critici la adresa lui Igor Tudor: „Să-l ignori în acea situație?”

În momentul când Antonin Kinsky părăsea terenul și se îndrepta spre vestiare, acesta a fost consolat imediat de coechipierii săi Connor Gallagher, Dominic Solanke și Joao Palhinha, în aplauzele fanilor.

Totuși, antrenorul Igor Tudor l-a ignorat pe tânărul portar, gest pentru care a fost taxat de Joe Hart.

„Pentru a ajunge la acest nivel, o greșeală nu te schimbă. Este o eroare tehnică, dar ceea ce a precedat asta… a fost decizia corectă? Poate că da. Dar ce am văzut după…

Urăsc să fiu reactiv, pentru că îmi place să știu toate faptele. Dar faptul că l-a scos în acea situație, după ce l-a titularizat… el este tânăr, 22 de ani, nu este un bărbat, nu a făcut nimic să rănească Spurs.

A avut câteva momente proaste, dar să-l ignori în acea situație? Fiecare jucător de la Tottenham care simte durerea nu știe ce să facă. Cum e asta bine pentru el?

Portarii trebuie să accepte că vor avea seri ca asta. Toți le au. Buffon, Neuer, Schmeichel. Dar tot ce s-a întâmplat dincolo de asta... el se va simți dat deoparte de management.

Trebuie tratat ca un om, măcar puțin. Înțeleg situația, acest lucru trebuie gestionat cu seriozitate. Nebunii se întâmplă tot timpul în fotbal. Aceasta a fost o nebunie, poate (n.red. - Tudor) nu a gestionat cum trebuia”, a spus Joe Hart, conform dailymail.co.uk.

Toți cei de pe banca de rezerve au rămas înmărmuriți. I-au spus: «Nu-ți face griji, suntem alături de tine». Trebuie să fim oameni. Dacă nu suntem dispuși să facem asta, atunci lucrurile încep să degenereze. Joe Hart, fost portar

După ce a fost înlocuit, Kinsky a părăsit terenul în lacrimi.

Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (2).jpg
Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (2).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (1).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (3).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (4).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (6).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (8).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Atletico s-a impus cu scorul de 5-2, grație golurilor marcate de M. Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), J. Alvarez (min. 15, min. 55) și R. Le Normand (min. 22).

Pentru Tottenham au punctat P. Porro (min. 26) și D. Solanke (min. 76).

Manșa secundă din optimile Ligii Campionilor va avea loc miercurea viitoare, pe 18 martie, de la ora 22:00.

Fazele la care a greșit Antonin Kinsky

În minutul 6, Kinsky a alunecat când a vrut să degajeze, iar mingea a ajuns la Ademola Lookman, care i-a pasat lui Julian Alvarez.

Argentinianul i-a trimis balonul lui Marcos Llorente, care a reușit să înscrie după un șut trimis la colțul lung.

Antonin Kinsky a comis o mare greșeală și la al treilea gol al lui Atletico, din minutul 15, atunci când cehul a lovit greșit mingea, din nou.

Julian Alvarez a profitat de greșeala tânărului portar și a înscris cu poarta goală.

Atletico - Tottenham, gafele lui Van de Ven si Kinsky la golul 2. Capturi X (5).jpg
Atletico - Tottenham, gafele lui Van de Ven si Kinsky la golul 2. Capturi X (5).jpg

Galerie foto (29 imagini)

Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (3).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (4).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (5).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (6).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (7).jpg
+29 Foto
labels.photo-gallery

La golul al doilea al lui Atletico, din minutul 14, Van de Ven a fost cel care a greșit. Fundașul a alunecat din postura de ultim apărător. Griezmann a scăpat singur, l-a fentat pe Danso, revenit în viteză, și a înscris cu ușurință.

În urma eșecului cu Atletico, Tottenham a ajuns la 6 înfrângeri consecutive în toate competițiile, moment care marchează un record negativ în istoria clubului.

Citește și

Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat
Superliga
13:13
Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat
Citește mai mult
Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat
A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”
Baschet
13:09
A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”
Citește mai mult
A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liga Campionilor Atletico Madrid tottenham Igor Tudor Joe Hart Antonin Kinsky
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share