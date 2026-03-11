Igor Tudor, luat la țintă Joe Hart nu-l iartă pe antrenor pentru ce i-a făcut lui Kinsky: „Trebuie tratat ca un om!”

Atletico Madrid - Tottenham 5-2 . Joe Hart (38 de ani), fostul portar al lui Manchester City, l-a criticat dur pe antrenorul Igor Tudor (47 de ani) pentru modul cum l-a tratat pe Antonin Kinsky (22 de ani) .

Joe Hart (38 de ani), fostul portar al lui Manchester City, l-a criticat dur pe antrenorul pentru modul cum l-a tratat pe . Tehnicianul lui Tottenham l-a scos de pe teren pe portarul ceh la doar 17 minute de la începutul partidei, după ce a comis două greșeli imense.

Antonin Kinsky, portar titularizat pentru a doua oară în acest sezon, care a debutat, marți, în Liga Campionilor, a greșit la două dintre golurile reușite de Atletico, în minutele 6 și 15.

Tehnicianul lui Tottenham a decis să-l scoată de pe teren în minutul 17 pe portarul ceh, fiind înlocuit de titularul de drept, Guglielmo Vicario.

Joe Hart, critici la adresa lui Igor Tudor: „ Să-l ignori în acea situație?”

În momentul când Antonin Kinsky părăsea terenul și se îndrepta spre vestiare, acesta a fost consolat imediat de coechipierii săi Connor Gallagher, Dominic Solanke și Joao Palhinha, în aplauzele fanilor.

Totuși, antrenorul Igor Tudor l-a ignorat pe tânărul portar, gest pentru care a fost taxat de Joe Hart.

„Pentru a ajunge la acest nivel, o greșeală nu te schimbă. Este o eroare tehnică, dar ceea ce a precedat asta… a fost decizia corectă? Poate că da. Dar ce am văzut după…

Urăsc să fiu reactiv, pentru că îmi place să știu toate faptele. Dar faptul că l-a scos în acea situație, după ce l-a titularizat… el este tânăr, 22 de ani, nu este un bărbat, nu a făcut nimic să rănească Spurs.

A avut câteva momente proaste, dar să-l ignori în acea situație? Fiecare jucător de la Tottenham care simte durerea nu știe ce să facă. Cum e asta bine pentru el?

Portarii trebuie să accepte că vor avea seri ca asta. Toți le au. Buffon, Neuer, Schmeichel. Dar tot ce s-a întâmplat dincolo de asta... el se va simți dat deoparte de management.

Trebuie tratat ca un om, măcar puțin. Înțeleg situația, acest lucru trebuie gestionat cu seriozitate. Nebunii se întâmplă tot timpul în fotbal. Aceasta a fost o nebunie, poate (n.red. - Tudor) nu a gestionat cum trebuia”, a spus Joe Hart, conform dailymail.co.uk.

Toți cei de pe banca de rezerve au rămas înmărmuriți. I-au spus: «Nu-ți face griji, suntem alături de tine». Trebuie să fim oameni. Dacă nu suntem dispuși să facem asta, atunci lucrurile încep să degenereze. Joe Hart, fost portar

După ce a fost înlocuit, Kinsky a părăsit terenul în lacrimi.

Atletico s-a impus cu scorul de 5-2, grație golurilor marcate de M. Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), J. Alvarez (min. 15, min. 55) și R. Le Normand (min. 22).

Pentru Tottenham au punctat P. Porro (min. 26) și D. Solanke (min. 76).

Manșa secundă din optimile Ligii Campionilor va avea loc miercurea viitoare, pe 18 martie, de la ora 22:00.

Fazele la care a greșit Antonin Kinsky

În minutul 6, Kinsky a alunecat când a vrut să degajeze, iar mingea a ajuns la Ademola Lookman, care i-a pasat lui Julian Alvarez.

Argentinianul i-a trimis balonul lui Marcos Llorente, care a reușit să înscrie după un șut trimis la colțul lung.

Antonin Kinsky a comis o mare greșeală și la al treilea gol al lui Atletico, din minutul 15, atunci când cehul a lovit greșit mingea, din nou.

Julian Alvarez a profitat de greșeala tânărului portar și a înscris cu poarta goală.

La golul al doilea al lui Atletico, din minutul 14, Van de Ven a fost cel care a greșit. Fundașul a alunecat din postura de ultim apărător. Griezmann a scăpat singur, l-a fentat pe Danso, revenit în viteză, și a înscris cu ușurință.

În urma eșecului cu Atletico, Tottenham a ajuns la 6 înfrângeri consecutive în toate competițiile, moment care marchează un record negativ în istoria clubului.

