Merge Alibec în Arabia Saudită? Marius Șumudică lămurește definitiv situația. Anunțul făcut de antrenorul român

Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul clubului Al-Okhdood, a vorbit despre un potențial transfer al lui Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la FCSB.

Denis Alibec are zilele numărate la FCSB. Atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali, patronul echipei, din cauza evoluțiilor sale slabe și ar urma să fie scos de pe lista de Liga 1.

Marius Șumudică, despre transferul lui Alibec: „Nu există nicio discuție”

Marius Șumudică a explicat de ce nu este posibil transferul lui Denis Alibec la Al-Okhdood.

„Încercăm să mai aducem doi jucători, asta e ultima săptămână. Încercăm să aducem doi jucători, pe care i-am văzut și eu și, dacă îi vom aduce, cu siguranță nivelul echipei va crește.

(n.r. - Despre Denis Alibec) Nu, nu, nu există. Nu există nicio discuție cu niciun jucător român și nu se pune problema.

Mai mulți jucători din România îmi sunt dragi, dar nu există nicio șansă ca, nici străini care joacă în România, să ajungă, nu. Este vorba oricum despre jucători care trec oricum printr-o cenzură, să zic așa între ghilimele, a unui comitet organizat aici de Federație.

Ca să ajungi aici, trebuie să fii aprobat de acea comisie și trebuie să ai un anumit nivel. Cum și eu ca antrenor am ajuns după ce am fost analizat de această comisie și au contat foarte mult cei patru ani în care am antrenat în Arabia Saudită. Sunt numai antrenori unul și unul, ce să zic?”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

14 meciuri și un gol a bifat Denis Alibec pentru FCSB în acest sezon. A oferit și două pase decisive

În urmă cu o săptămână, s-a vorbit despre un potențial transfer al portarului Horațiu Moldovan la Al-Okhdood. Cu toate acestea, Marius Șumudică a transmis că nu vrea să transfere niciun jucător român.

Denis Alibec a mai colaborat cu Marius Șumudică la Astra Giurgiu și la CFR Cluj. Atacantul a jucat 68 de meciuri sub comanda antrenorului român. A marcat 31 de goluri și a oferit 18 pase decisive.

500.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

Gigi Becali, despre Alibec: „Se împiedica în minge”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a declarat că este gata să-l vândă pe Alibec în schimbul sumei de 200.000 de euro, după evoluția acestuia în înfrângerea categorică a celor de la FCSB, 1-4 cu Dinamo Zagreb, în Europa League.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi, trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Nu mai are bărbăţie, fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul, la mișto, la adversar”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Denis Alibec a revenit la FCSB la începutul anului trecut, de la Farul Constanța. Atacantul nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, el fiind accidentat o bună perioadă, la începutul sezonului.

În tricoul „roș-albaștrilor”, în actuala stagiune, Alibec a jucat doar 14 meciuri în toate competițiile, reușind o pasă de gol în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă a fazei principale din Europa League.

Acesta a marcat și un gol pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, în victoria cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 3-1.

Denis Alibec se află la a doua aventură la FCSB. Atacantul a mai evoluat la formația „roș-albastră” în perioada ianuarie 2017 - iulie 2018.

Acesta s-a întors la echipă în ianuarie 2025, iar acum este aproape să se despartă de campioana României.

56 de meciuri a jucat Denis Alibec pentru FCSB, în total. A înscris de 13 ori și a oferit 12 pase decisive

FCSB se află pe locul 11 în Liga 1, cu 31 de puncte acumulate după 23 de etape.

Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous urmează meciul cu Fenerbahce de joi, de la ora 22:00, în cadrul ultimei etape din grupa principală din Europa League. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

