Merge Alibec în Arabia Saudită? Marius Șumudică lămurește definitiv situația. Anunțul făcut de antrenorul român +17 foto
Denis Alibec
Superliga

Merge Alibec în Arabia Saudită? Marius Șumudică lămurește definitiv situația. Anunțul făcut de antrenorul român

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 16:48
  • Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul clubului Al-Okhdood, a vorbit despre un potențial transfer al lui Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la FCSB.

Denis Alibec are zilele numărate la FCSB. Atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali, patronul echipei, din cauza evoluțiilor sale slabe și ar urma să fie scos de pe lista de Liga 1.

Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta
Citește și
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta
Citește mai mult
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta

Marius Șumudică, despre transferul lui Alibec: „Nu există nicio discuție”

Marius Șumudică a explicat de ce nu este posibil transferul lui Denis Alibec la Al-Okhdood.

„Încercăm să mai aducem doi jucători, asta e ultima săptămână. Încercăm să aducem doi jucători, pe care i-am văzut și eu și, dacă îi vom aduce, cu siguranță nivelul echipei va crește.

(n.r. - Despre Denis Alibec) Nu, nu, nu există. Nu există nicio discuție cu niciun jucător român și nu se pune problema.

Mai mulți jucători din România îmi sunt dragi, dar nu există nicio șansă ca, nici străini care joacă în România, să ajungă, nu. Este vorba oricum despre jucători care trec oricum printr-o cenzură, să zic așa între ghilimele, a unui comitet organizat aici de Federație.

Ca să ajungi aici, trebuie să fii aprobat de acea comisie și trebuie să ai un anumit nivel. Cum și eu ca antrenor am ajuns după ce am fost analizat de această comisie și au contat foarte mult cei patru ani în care am antrenat în Arabia Saudită. Sunt numai antrenori unul și unul, ce să zic?”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

14 meciuri
și un gol a bifat Denis Alibec pentru FCSB în acest sezon. A oferit și două pase decisive

În urmă cu o săptămână, s-a vorbit despre un potențial transfer al portarului Horațiu Moldovan la Al-Okhdood. Cu toate acestea, Marius Șumudică a transmis că nu vrea să transfere niciun jucător român.

Denis Alibec a mai colaborat cu Marius Șumudică la Astra Giurgiu și la CFR Cluj. Atacantul a jucat 68 de meciuri sub comanda antrenorului român. A marcat 31 de goluri și a oferit 18 pase decisive.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

Gigi Becali, despre Alibec: „Se împiedica în minge”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a declarat că este gata să-l vândă pe Alibec în schimbul sumei de 200.000 de euro, după evoluția acestuia în înfrângerea categorică a celor de la FCSB, 1-4 cu Dinamo Zagreb, în Europa League.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi, trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Nu mai are bărbăţie, fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul, la mișto, la adversar”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Denis Alibec a revenit la FCSB la începutul anului trecut, de la Farul Constanța. Atacantul nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, el fiind accidentat o bună perioadă, la începutul sezonului.

În tricoul „roș-albaștrilor”, în actuala stagiune, Alibec a jucat doar 14 meciuri în toate competițiile, reușind o pasă de gol în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă a fazei principale din Europa League.

Acesta a marcat și un gol pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, în victoria cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 3-1.

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României

Galerie foto (17 imagini)

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
+17 Foto
labels.photo-gallery

Denis Alibec se află la a doua aventură la FCSB. Atacantul a mai evoluat la formația „roș-albastră” în perioada ianuarie 2017 - iulie 2018.

Acesta s-a întors la echipă în ianuarie 2025, iar acum este aproape să se despartă de campioana României.

56 de meciuri
a jucat Denis Alibec pentru FCSB, în total. A înscris de 13 ori și a oferit 12 pase decisive

FCSB se află pe locul 11 în Liga 1, cu 31 de puncte acumulate după 23 de etape.

Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous urmează meciul cu Fenerbahce de joi, de la ora 22:00, în cadrul ultimei etape din grupa principală din Europa League. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2344
4Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul2336
7U Cluj2336
8UTA2335
9CFR Cluj2332
10Farul2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2320
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

Citește și

Fani PAOK, morți în România FOTO. Șapte persoane au decedat într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia
Campionate
16:29
Fani PAOK, morți în România FOTO. Șapte persoane au decedat într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia
Citește mai mult
Fani PAOK, morți în România FOTO. Șapte persoane au decedat într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia
Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer
Campionate
15:43
Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer
Citește mai mult
Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
transfer liga 1 Marius Sumudica Denis Alibec fcsb al okhdood
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share