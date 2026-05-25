„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”

Rapid - Craiova 0-0. Constantin Grameni (23 de ani), mijlocașul Rapidului, a tras concluziile unui sezon în care giuleștenii au ratat toate obiectivele importante.

Imediat după remiza cu Craiova, în ultima etapă a sezonului din Liga 1, Grameni a fost întrebat despre prăbușirea Rapidului din play-off, care a ajuns să rateze cupele europene, după ce s-a aflat și pe primul loc.

Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”

„Cred că după orice înfrângere am avut ședință între noi, jucătorii, și ne spuneam lucrurile în față fără nicio supărare. Noi vorbeam între noi despre ce trebuie să facem. La nivel de dorință, cred că am arătat ce putem, am arătat că ne dorim.

V-am zis, am încercat să ne motivăm. Nu știu, n-am explicații pentru că și Mister făcea tot ce putea, ne dădea toate detaliile necesare. Nu știu să zic o cauză, toți suntem vinovați, în frunte cu mine, cu colegii mei.

La antrenamente, toate echipele au reușite. La meci e important să arătăm ce putem. Nu cred că a fost problema de valoare, pentru că 9 luni am fost acolo sus în fiecare etapă. Nu știu sigur care au fost cauzele. Nu am o explicație. Îmi pare rău că s-a terminat cum s-a terminat acest sezon, dar timpul nu-l putem întoarce”, a spus Grameni la Prima Sport.

Mijlocașul a fost întrebat și despre venirea lui Daniel Pancu:

„Eu am colaborat cu domnul Pancu, știu ce spirit are. Nu asta cred însă că a fost problema, pentru că și domnul Gâlcă ne-a împins de la spate meci de meci, ne-a oferit motivația necesară. Nu asta a fost problema principală. Așa, să aruncăm vina de la jucători la staff și de la staff la jucători putem s-o facem mereu, dar trebuie să ne asumăm vina fiecare în parte.

Orice despărțire e neplăcută, mai ales cu un om ca domnul Gâlcă, un om de nota 10, care ne-a arătat respect în fiecare zi, de la care eu am învățat o grămadă de lucruri pozitive. Normal că nu a fost plăcut, dar nu avem ce face. Poate în iulie-august ne despărțim și noi, jucătorii. Așa e în fotbal”.

