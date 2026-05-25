Rapid - U Craiova 0-0 Giuleștenii remizează cu campioana la ultimul meci pe bancă al lui Costel Gâlcă

alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 22:40
  • Rapid și U Craiova au remizat, scor 0-0, în meciul care a încheiat play-off-ul din acest sezon al Ligii 1.
  • Duelul din Giulești a reprezentat și ultima apariție a lui Constantin Gâlcă pe banca alb-vișiniilor.

A fost un derby fără miză în Giulești între Rapid și U Craiova. Oltenii erau campioni încă de etapa trecută, iar formația antrenată de Constantin Gâlcă nu putea termina mai sus de locul 5.

Remiză pentru Costel Gâlcă la ultimul meci pe banca Rapidului

În ciuda faptului că au evoluat pe teren propriu, giuleștenii au fost de nerecunoscute.

Inițiativa a aparținut grupării din Bănie, care au pus de mai multe ori în pericol poarta lui Aioani, dar fără succes.

S-a terminat 0-0, iar Constatin Gâlcă și-a încheiat mandatul pe banca giuleștenilor cu o remiză împotriva campioanei și a fostei sale echipe.

Rapid - U Craiova 0-0

  • 5.127 de spectatori asistă la această partidă, 404 sunt olteni

Final de meci în Giulești, 0-0!

Repriza secundă este prelungită cu minimum 3 minute

Min.73 - Schimbare la Craiova: iese Stefanovic, intră Rădulescu.

Min.67 - Schimbare la Rapid: iese Pașcanu, intră Bolgado.

Min.65 - Grameni centrază de pe partea dreaptă, mingea ajunge pe flancul opus de unde Borza trimite paralele cu poarta.

Min.63- O nouă modificare la Craiova: iese Baiaram, intră Etim. Schimbare și la Rapid: iese Moruțan, intră Borza.

Min.55 - Nsimba se descotorosește de Keita și șutează de la marginea careului. Aioani reține fără probleme.

Min. 53 – Aioani iese eronat, Nsimba încearcă să trimită mingea cu capul, după o centrare de pe partea dreaptă, însă o face prea puternic, iar balonul trece peste poartă.

Min.50 - Screciu trimite o centrare din lateral stâng, Cicâldău reia cu capul din jurul punctului cu var, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min.46 - Partida se reia. Dublă schimbare la olteni: ies Băluță și Badelj , intră Cicâldău și Screciu la Craiova.

Min.45 +1 - Final de primă repriză în Giulești.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.45 - Băluță vede primul cartonaș galben al meciului pentru proteste.

Min.33 - Moruțan încearcă să-l suprindă pe Popescu dintr-o lovitură liberă de la mare distanță, dar portarul oltenilor este atent și boxează mingea în corner.

Min.31 - Șansă uriașă pentru Craiova! Nsimba trece ușor de Ciobotariu, trimite în centrul careului de 6 metri, de unde Baiaram reia, dar șutul său este blocat de Keita. Balonul ricoșează la Băsceanu, care șutează în Pașcanu, aruncat la sacrificiu în fața liniei porții.

Min.26 - Rapid, de nerecunoscut! Teles este și el aproape de gol, după un șut din voleu de la marginea careului. Aioani respinge și de această dată în corner.

Min.19 - Baiaram primește mingea în flacul stâng, intră în centru și caută colțul lung, însă balonul trece mult pe lângă poartă.

Min.17 - Băsceanu este găsit de Bairam în interiorul careului de 16 metri, acesta șutează, dar mingea este respinsă în corner de Aioani.

Min 8 - Crețu șutează de la marginea careului, dar mingea se duce mult pe lângă poarta lui Aioani.

Min 1- Start de meci în Giulești.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, D. Ciobotariu, Pașcanu, Sălceanu - Christensen, K. Keita, Grameni - Dobre, Koljic, Moruțan
  • Rezerve: Briciu, Simonia, Bolgado, Todoran, Borza, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Hazrollaj, Burmaz
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Craiova: L. Popescu - Mogoș, Stevanovic, Badelj - Teles, A. Crețu, T. Băluță, F. Ștefan - Băsceanu, Nsimba, Baiaram
  • Rezerve: Goncalves, Bancu, Fălcușan, Screciu, Cicâldău, D. Matei, Muntean, Rădulescu, Etim, D. Barbu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Stadion: Giulești
  • Arbitru: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) / A1: Romică Bîrdeș (Pitești) / A2: Ionuț Marius Bobe (București) / Arbitru VAR: Valentin Porumbel (Oltenița - Călărași) / Arbitru AVAR: Sorin Costreie (Voluntari - Ilfov) / R1: Ovidiu Robu (Chitila-Ilfov) / Observator arbitri: Adrian Vidan (București)

20:30 Daniel Pancu este prezent în tribune

Daniel Pancu este din ce în ce mai aproape de a semna cu Rapid. Din informațiile GOLAZO.ro, actualul tehnician al celor de la CFR Cluj se află în loja 15 a stadionului din Giulești. La un moment dat, acesta a fost abordat de Victor Angelescu, președintele alb-vișiniilor.

20:25 Mesajul crainicului din Giulești la ultimul meci al sezonului

Constantin Gâlcă: „Ne-am urcat în vârful muntelui și după aceea am căzut în prăpastie”

La conferința de presă premergătoare partidei, Gâlcă și-a exprimat dezamăgirea față de finalul eșuat de sezon.

„Este ultimul meci, jucăm cu campioana și, înainte de toate, trebuie să-i felicităm pe cei de la Craiova că au făcut eventul. A fost echipa mai constantă. Și s-au văzut și rezultate.

Nu știu ce echipă o să pună mâine, dacă o să joace cei care au jucat până acum sau altă echipă, dar v-am spus că e important pentru noi acest meci, ca palmares, nimic mai mult.

Craiova a făcut schimbări foarte bune, a știut să treacă peste momentele mai grele, unde a fost important, și a terminat ultimul meci cu un scor-fluviu, să spun așa, dar adevărul nu a fost ăsta, pentru că, în campionat, tot timpul echipele au fost foarte apropiate ca puncte”, a declarat Gâlcă.

Întrebat ce sentimente îl încearcă înaintea ultimului meci, tehnicianul a transmis:

„Ca să spun sincer, ne-am urcat în vârful muntelui și după aceea am căzut în prăpastie. Cam așa a fost. Și, din punctul meu de vedere, eu cred că se putea face mult mai mult.

Cred că suporterii noștri meritau mult mai mult. Și pe viitor merită mult mai mult. Pentru că, cum am spus, vin în număr foarte mare și în deplasări, peste tot, ne-au susținut.

Am spus că au fost și momentele în care au fost frustrați și e normal, logic, dar, cred că ei merită mult mai mult.

Cu ce rămân? Cu atmosfera de pe Giulești, care e extraordinară. Și, într-adevăr, aici trăiești fotbalul! Eu acest an l-am trăit prin suporteri”, a mai spus Costel Gâlcă.

Filipe Coelho: „Trebuie să avem grijă de jucători”

Coelho a prefațat și el duelul din Giulești și a dezvăluit planurile pe care le are pentru acest meci.

„Mai avem un meci, normal că săptămâna aceasta a fost diferită. Acum trebuie să ne concentrăm pe meci. Noi începem sezonul viitor mai devreme, deci trebuie să avem grijă de jucători. Ambiția și motivația trebuie să fie la fel.

A fost o săptămână diferită, avem mulți jucători care merg la naționale, mulți care au avut multe meciuri, au prins multe minute. Luni vom încerca să dăm totul, să mai luăm 3 puncte.

Este un sezon istoric, sper să nu greșesc, dar e cea mai mare performanță a echipei în ultimii ani. Bineînțeles, e un sezon excelent, dar trebuie să ne pregătim pentru viitor. Acest sezon deja a trecut.

Sper ca sezonul viitor să începem cum am terminat acum, cu aceeași atmosferă. Aș vrea să avem aceea atmosferă, dar depinde de noi, de cum vom juca. Sunt niște jucători minunați și sunt diferiți”, a declarat Filipe Coelho.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova - campioană 🏆949
2U Cluj - preliminarii Europa League ⤴️1046
3CFR Cluj - preliminarii Conference League ⤴️1043*
4Dinamo - baraj pentru Conference League↔️1039
5Rapid933
6FC Argeș1032

*beneficiază de rotunjire

