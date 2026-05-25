Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova

RAPID - U CRAIOVA 0-0. Suporterii giuleșteni i-au scandat numele lui Constantin Gâlcă (54 de ani) la ultimul său meci pe banca favoriților.

După remiza cu FC Argeș (2-2), alb-vișiniii și-au luat adio și de la cupele europene, iar Constantin Gâlcă a răbufnit la adresa conducerii și a anunțat că va pleca de la echipă la finalul sezonului.

RAPID - CRAIOVA 0-0 . Numele lui Gâlcă, scandat în Giulești

La finalul unui derby fără miză, jucătorii au mers pentru a saluta galeria împreună cu tehnicianul de 54 de ani.

Fanii au îngropat securea războiului cu favoriții și cu Gâlcă și i-au scandat acestuia numele pentru ultima oară ca antrenor al Rapidului.

Fostul internațional preluase echipa în vara lui 2025, când l-a înlocuit pe Marius Șumudică.

Gâlcă semnase un contract pe doi ani cu giuleștenii, dar ratarea tuturor obiectivelor și tensiunile cu conducerea l-au făcut să părăsească echipa mai repede decât se aștepta.

43 de meciuri a bifat Gâlcă pe banca Rapidului: 18 victorii, 12 egaluri și 13 înfrângeri

De-a lungul carieriei, tehnicianul a mai condus: România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejla, Al-Hazem, Radomiak și U Craiova.

FOTO. Rapid - U Craiova 0-0

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova - campioană 🏆 10 50 2 U Cluj - preliminarii Europa League ⤴️ 10 46 3 CFR Cluj - preliminarii Conference League ⤴️ 10 43* 4 Dinamo - baraj pentru Conference League↔️ 10 39 5 Rapid 10 34 6 FC Argeș 10 32

*a beneficiat de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport