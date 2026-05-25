Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova

- RAPID - U CRAIOVA 0-0. Suporterii giuleșteni i-au scandat numele lui Constantin Gâlcă (54 de ani) la ultimul său meci pe banca favoriților.
După remiza cu FC Argeș (2-2), alb-vișiniii și-au luat adio și de la cupele europene, iar Constantin Gâlcă a răbufnit la adresa conducerii și a anunțat că va pleca de la echipă la finalul sezonului.
La finalul unui derby fără miză, jucătorii au mers pentru a saluta galeria împreună cu tehnicianul de 54 de ani.
Fanii au îngropat securea războiului cu favoriții și cu Gâlcă și i-au scandat acestuia numele pentru ultima oară ca antrenor al Rapidului.
Fostul internațional preluase echipa în vara lui 2025, când l-a înlocuit pe Marius Șumudică.
Gâlcă semnase un contract pe doi ani cu giuleștenii, dar ratarea tuturor obiectivelor și tensiunile cu conducerea l-au făcut să părăsească echipa mai repede decât se aștepta.
43 de meciuri
a bifat Gâlcă pe banca Rapidului: 18 victorii, 12 egaluri și 13 înfrângeri
- De-a lungul carieriei, tehnicianul a mai condus: România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejla, Al-Hazem, Radomiak și U Craiova.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova - campioană 🏆
|10
|50
|2
|U Cluj - preliminarii Europa League ⤴️
|10
|46
|3
|CFR Cluj - preliminarii Conference League ⤴️
|10
|43*
|4
|Dinamo - baraj pentru Conference League↔️
|10
|39
|5
|Rapid
|10
|34
|6
|FC Argeș
|10
|32
*a beneficiat de rotunjire