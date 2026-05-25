„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova” +23 foto
Alexandru Smeu , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 23:57
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 23:58
  • RAPID - U CRAIOVA 0-0. Constantin Gâlcă (54 de ani) a vorbit pentru ultima oară în calitate de antrenor al giuleștenilor.

Gâlcă a trimis din nou „săgeți” spre oficialii giuleștenilor și crede că lucrurile ar fi fost altfel dacă ar fi avut mână liberă.

RAPID - U CRAIOVA 0-0. Costel Gâlcă: „Deciziile cred că erau altele dacă le luam doar eu”

„Sunt dezamăgit pentru că am fost sus, am căzut și nu ne-am mai oprit. Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să știi să gestionezi astfel de momente.

Nu mă deranjează că s-a anunțat viitorul antrenor. Eu sunt destul de direct și nu mă deranjează asta. Sunt și eu vinovat, dar deciziile erau altele dacă le luam numai eu. De aceea am făcut ședințe, le-am spus pro și contra, despre tot ce aveam nevoie în echipă. Sunt decizii pe care nu le-am luat eu în totalitate.

Cum a fost și la Craiova, spuneam să vină unu, trebuia să vină ăla. Bine, acolo era problema cu banii, ce jucătorii se puteau lua după posibilitățile clubului.

Au venit și alți jucători pe care nu i-am propus eu. Au fost mulți. Eu le-am spus celor care au venit, și lui Moruțan, și lui Paraschiv, că au nevoie de timp, pentru că n-au mai jucat de mult timp”, a declarat Constantin Gâlcă la Prima Sport.

Apoi, Gâlcă a fost întrebat care e ingredientul care lipsește pentru a se face performanță la Rapid:

„Nu trebuie să ne lege atât de mult relațiile cu jucătorii. Nu trebuie să te lege nimic personal de jucători, doar profesional, ce au jucat, cât au jucat, de aceea sunt plătiți. Din punctul meu de vedere, jucătorii trebuie să aibă disciplină, să respecte clubul”.

Le mulțumesc suporterilor, atât eu, cât și staff-ul. Au apreciat munca noastră. Am vrut să facem multe, dar nu s-a putut. Îmi asum că eu sunt antrenorul. Costel Gâlcă

Fostul internațional preluase echipa în vara lui 2025, când l-a înlocuit pe Marius Șumudică.

Gâlcă semnase un contract pe doi ani cu giuleștenii, dar ratarea tuturor obiectivelor și tensiunile cu conducerea l-au făcut să părăsească echipa mai repede decât se aștepta.

43 de meciuri
a bifat Gâlcă pe banca Rapidului: 18 victorii, 12 egaluri și 13 înfrângeri
  • De-a lungul carieriei, tehnicianul a mai condus: România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejla, Al-Hazem, Radomiak și U Craiova.

VIDEO. Numele lui Constantin Gâlcă, scandat la unison la ultimul meci ca antrenor la Rapid

