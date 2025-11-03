Doliu în Liga 1 Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei și al naționalei României, a murit la 74 de ani! Liță Dumitru și Ienei, uimiți de calitățile sale

Constantin Zamfir, fostul atacant la Stelei și al naționalei României, a murit la vârsta de 74 de ani.

Anunțul a fost făcut luni după-amiază de LPF.

Liga a decis ca toate meciurile din cadrul etapei #16 să fie precedate de un moment de reculegere după decesul lui Constantin Zamfir.

Zamfir s-a remarcat mai întâi la Petrolul, unde a jucat între 1973 și 1975, de unde a fost transferat de Steaua, pentru care a evoluat în următorii 4 ani.

Alături de „militari” a reușit să câștige două titluri și două Cupe, ajungând până în vizorul echipei naționale.

În „tricolor”, Zamfir a bifat 12 meciuri și un gol. A adunat și 8 partide în cupele europene pentru Steaua.

Dorit de Sevilla

Imediat după transferul în Ghencea, atacantul a mers la un turneu în Spania, unde au participat Sevilla, Espanyol, Cadiz și Granada.

„Cei de la Sevilla ofereau 2 milioane de pesetas pe mine, veneau cam 400.000 de euro azi, dar pe vremea aia erau bani mulți.

Atunci, însă, nici nu putea intra în discuție un transfer, alea erau timpurile. Nici peste doi ani nu m-au lăsat, când ne-au cerut Panathinaikos și AEK Atena pe mine și pe Troi”, povestea Zamfir în 2011, conform prosport.ro.

În 1979, cariera sa a luat-o însă la vale. De la Steaua au urmat scurte aventuri la Progresul, Oțelul, FCM Galați, Metalistul Cugir, Dacia Ploiești, Chimia Turnu Măgurele, Urbis, Laromet, Inter Vaslui sau Petrolul Roata de Jos.

Zamfir recunoștea că și firea sa rebelă l-a costat: „Spuneam întotdeauna ce era de spus, nu mă feream, nu eram un diplomat. Ăsta eram, copil de la țară cu frica lui Dumnezeu, și nu-mi plăcea când vedeam câte o nedreptate. Nu mă abțineam și spuneam, iar asta de obicei nu convine”.

A uimit o generație

Conform sursei citate, Zamfir a reușit să impresioneze nume mari din fotbalul românesc cu talentul său.

Liță Dumitru, unul dintre mijlocașii uriași ai României, îl cataloga drept: „unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut Steaua, rar vezi așa fotbalist!”.

Emeric Ienei, care l-a avut elev la Steaua pe Zamfir, a fost cucerit de calitățile sale, însă n-a ezitat să-i taxeze prăbușirea: „Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități. Păcat pentru el că și-a bătut joc de talentul cu care era înzestrat și pentru calitățile alea extraordinare”.

