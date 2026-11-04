Dinu nu e de acord cu Pancu Fostul antrenor al lui Dinamo îi ia apărarea lui Andrei Șucu: „Poate fi un pariu câștigător”

Cornel Dinu (78 de ani), fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a comentat conflictul de la Rapid dintre Daniel Pancu și Diana Șucu.

„Procurorul” consideră că Andrei Șucu (17 ani), fiul patronului giuleștenilor, merită să primească mai multă încredere.

Totodată, fostul internațional susține că Daniel Pancu (49 de ani) a greșit prin declarațiile făcute la adresa tânărului fotbalist.

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Tensiunile au apărut după victoria Rapidului cu Csikszereda, scor 2-0, când Daniel Pancu l-a titularizat în premieră pe Andrei Șucu, dar l-a înlocuit la pauză.

Ulterior, la finalul partidei, antrenorul Rapidului a avut un discurs dur la adresa fiului patronului și a fost criticat de Diana Șucu.

Cornel Dinu îi ia apărarea lui Andrei Șucu: „Nu mi se pare cu nimic mai prejos decât ceilalți”

Cornel Dinu nu vede o diferență importantă de valoare între Andrei Șucu și ceilalți jucători folosiți de Daniel Pancu.

„Nu mi se pare cu nimic mai prejos tânărul Șucu decât ceilalți pe care îi are Daniel Pancu pe acolo prin echipă.

După părerea mea, este un jucător care, prin tinerețe și prin unele calități pe care le are, că s-au văzut deja (…) dacă se lucrează mai mult cu el, în ceea ce înseamnă coeziunea cu ceilalți jucători de la mijloc și atac, cred că poate fi un pariu câștigător”, a spus Dinu, conform fanatik.ro.

FOTO. Gafa făcută de Andrei Şucu în meciul cu Csikszereda

Dinu a comentat și reacția Dianei Șucu, pe care o consideră firească, având în vedere vârsta fiului său și criticile primite de acesta.

„Reacțiile mamei lui Andrei Șucu cred că sunt normale. Eu cred că cel care s-a grăbit în a lua un verdict necruțător pentru un jucător de 17 ani, adică cel care a greșit, este Pancu. (…) Declarațiile lui Pancu (n.r. după meciul cu Csikszereda) sunt neavenite”, a mai spus fostul fotbalist.

A fost o presiune mare pe un copil, dar care nu e doar un copil de 18 ani, pentru că e băiatul patronului. Adică se schimbă. Trebuie să înțeleagă. Adică dacă până acum nu a înțeles, cred că după jocul de azi va înțelege foarte bine cum stau lucrurile la fotbalul profesionist, plus presiunea de la Rapid și adversitatea din partea adversarilor. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului

Cornel Dinu nu este de acord cu trimiterea lui Andrei Șucu în Liga 2

Dinu a vorbit și despre posibilitatea ca Andrei Șucu să evolueze la echipa din Ștefănești, pentru a acumula mai multe minute.

„Eu nu cred că este neapărat nevoie să fie trimis la echipa a doua, la Ștefănești, să joace pe acolo. Adică, cum joacă ceilalți, care nu dau randament.

Mai degrabă merg cu un jucător tânăr pe care îl pregătesc și îl corelez cu ceilalți jucători pe finalizare decât să-l arunc ca nefolositor la 17 ani.

Andrei Șucu a dovedit totuși o anumită prezență în teren și fizică și chiar de comportament și cu anumite calități, de mișcare și chiar de control al mingii”, a mai spus Cornel Dinu.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș

În final, Dinu a explicat cum consideră că ar trebui să procedeze un antrenor atunci când promovează un fotbalist tânăr la prima echipă.

„Cu jucătorii tineri trebuie să îți dai seama de ce calități au, să-ți asumi un risc calculat, să-i pregătești și în momentul în care îi bagi în echipă să-i ții în continuare.

Când devin titulari poți să-i mai rulezi. Dar când un jucător începe să confirme, trebuie să-l arunci în luptă, să te bucuri că reușești cu un jucător de 18 – 19 ani. Este o promisiune de credință pe care o au în general antrenorii care își iubesc meseria”, a mai spus acesta.

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