„Nu sunt în stare să-și țină gura” Momentul de reculegere de la Corvinul - Dinamo a fost stricat de suporteri

CORVINUL - DINAMO. Mai mulți suporteri au perturbat momentul de reculegere ținut în memoria lui Nae Ungureanu, fostul fotbalist al Universității Craiova.

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Nicolae „Nae” Ungureanu, fostul jucător al Universității Craiova, a murit vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani.

Nicolae Negrilă susține că fostul său coleg ar fi fost foarte afectat de rezultatul meciului Ararat-Armenia - U Craiova 1-0, pe care cei doi l-au urmărit împreună.

CORVINUL - DINAMO. Mai mulți suporteri nu au respectat momentul de reculegere pentru Nae Ungureanu

Înaintea fluierului de start al partidei din etapa a 7-a a Ligii 1, mai mulți suporteri aflați pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad au făcut gălăgie în timpul momentului de reculegere în memoria legendei Craiovei Maxima.

Gestul suporterilor a fost taxat de Andrei Tivilichi, cel care a comentat meciul pentru postul Digi Sport 1.

„Fiecare înțelege în felul lui cum trebuie respectat un asemenea moment. Sunt spectatori care în astfel de moment nu sunt în stare să se stăpânească, să-și țină gura”.

Trupul neînsuflețit al lui Nae Ungureanu a fost depus vineri seara la stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta va fi înmormântat duminică, 30 august, la cimitirul Sineasca din Craiova.

Nae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 și a jucat pentru olteni timp de un deceniu. A disputat toate partidele din sezoanele 1979/80 și 1980/81, când a reușit să câștige și două titluri cu U Craiova. a mai câștigat și trei Cupe ale României alături de olteni.

De asemenea, Ungureanu a jucat și pentru Steaua, în perioada 1987-1992. A câștigat două titluri și o Cupă a României în Ghencea. Totodată, a jucat o finală (1989) și o semifinală (1988) a Cupei Campionilor Europeni.

S-a stins Nicolae Ungureanu! Fostul jucător al Stelei din perioada 1987-1992, Nicolae Ungureanu a decedat azi (vineri), la vârsta de 69 de ani. În total, pentru formația noastră a strâns 136 de meciuri și a marcat zece goluri. Totodată, pentru echipa națională, Nicolae Ungureanu a avut 57 de apariții și a punctat o singură dată. Rămas bun, Nicolae Ungureanu! Steaua București

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