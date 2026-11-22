Clubul Corvinul Hunedoara a anunțat că următoarea partidă de pe teren propriu se va disputa la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”.

Echipa lui Florin Maxim nu va mai evolua, pentru moment, la Petroșani.

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În startul acestui sezon, Corvinul a jucat meciurile de pe teren propriu la Arad.

Ulterior, hunedorenii s-au mutat pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani, dar acum sunt nevoiți să revină pe arena echipei UTA.

Corvinul revine pe stadionul „Francisc Neuman”

Clubul a anunțat, duminică, că meciul de pe teren propriu cu Farul, programat pe 28 noiembrie, în etapa 17, se va disputa la Arad.

Stadionul „Petre Libardi” este indisponibil în această perioadă din cauza precipitațiilor abundente și prelungite din ultima perioadă, care au afectat suprafața de joc.

„ACS F.C. Corvinul Hunedoara 1921 informează că partida de pe teren propriu cu Farul Constanța, din etapa a 17-a a SuperLigii, programată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, se va disputa pe stadionul «Francisc Neuman» din Arad.

Decizia a fost luată în contextul înștiințării oficiale primite din partea Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani, prin care am fost informați că, pe fondul precipitațiilor abundente și prelungite din ultima perioadă, suprafața de joc a stadionului «Petre Libardi» nu se prezintă în condiții corespunzătoare pentru desfășurarea unei partide de fotbal.

Potrivit comunicării primite, gradul ridicat de umiditate și îmbibarea terenului cu apă afectează practicabilitatea suprafeței de joc, iar disputarea meciului în aceste condiții ar putea conduce la deteriorarea suplimentară a gazonului și ar putea pune în pericol siguranța jucătorilor.

În aceste condiții, clubul nostru a făcut demersurile necesare pentru identificarea unei soluții care să permită disputarea partidei în condiții optime, înștiințând Liga Profesionistă de Fotbal și Primăria Municipiului Arad și primind acceptul acestora pentru organizarea jocului pe arena «Francisc Neuman».

Astfel, următorul meci de pe teren propriu al Corvinului, cel cu Farul Constanța, se va desfășura la Arad, pe stadionul «Francisc Neuman», sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00”, a transmis Corvinul pe Facebook.

După ce a învins-o categoric pe Csikszereda, scor 4-0, echipa lui Florin Maxim a urcat pe loc de play-off în Superliga.

Corvinul se află pe locul 6 în acest moment, cu 25 de puncte acumulate după 16 etape.

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