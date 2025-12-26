Contra, premiat în Qatar Tehnicianul român a fost desemnat antrenorul ultimelor două luni 

Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al-Arabi, a fost desemnat antrenorul lunilor octombrie și noiembrie în Qatar.

Din momentul în care a preluat-o pe Al-Arabi, Contra a obținut rezultate bune în prima ligă qatareză, fiind apreciat de suporterii arabi.

Cosmin Contra, premiat în Qatar

Instalat la Al-Arabi la jumătatea lunii octombrie, Cosmin Contra a obținut rezultate peste așteptări la Al-Arabi, munca sa fiind apreciată în Qatar.

Concret, pe final de an, Contra a fost desemnat antrenorul lunilor octombrie și noiembrie în Qatar. Cu Cosmin Contra la conducere, Al-Arabi a obținut 7 victorii și 3 înfrângeri, în 10 meciuri disputate în toate competițiile.

Echipa sa ocupă locul 6 în prima ligă qatareză, după 10 etape, cu 16 puncte acumulate. Echipa tehnicianului român a obținut 4 victorii în ultimele 5 meciuri disputate, fiind într-o continuă ascensiune.

Contra fusese demis după nici măcar o lună înainte să ajungă în Qatar

Ajuns la Al-Kholood, în Arabia Saudită, în luna iulie, Contra a fost demis după nici măcar o lună, ca urmare a schimbării patronatului.

Antrenorul s-a reorientat rapid și a ajuns în Qatar, acolo unde este foarte apreciat atât de suporteri, cât și de ziariști.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Contra le-a mai antrenat pe Poli Timișoara, Getafe C, Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, Guangzhou, Alcoron, Dinamo, Al-Ittihad, Damac și Al-Kholood. El a fost și selecționerul României între 2017 și 2019.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport