Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!”

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce Louis Munteanu (23 de ani), a fost pozat în tricoul echipei FCSB, la un meci amical.

Dorit cu insistență de patronul campioanei en-titre din Liga 1, atacantul echipei CFR Cluj s-a îmbrăcat în echipamentul rivalei FCSB, recent, la o partidă jucată într-o sală din Vaslui.

Gigi Becali, după ce Louis Munteanu a fost pozat în tricoul FCSB: „Acum chiar mă gândesc mai mult să-l iau”

Finanțatorul campioanei a declarat că va încerca să îl aducă pe Louis Munteanu la FCSB, fiind convins că vârful își dorește să evolueze pentru gruparea roș-albastră.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația” , a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

În luna noiembrie, Gigi Becali dorea să-i transfere pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu pentru 4,5 milioane de euro, iar Ioan Varga ar fi fost tentat să accepte, având în vedere dificultățile financiare de la CFR Cluj.

Discuțiile s-ar fi complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, de 60.000 de euro pe lună, dorind să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB. De cealaltă parte, Emerllahu a fost cedat la Polissya Zhytomyr, echipă din Ucraina, pentru 1,5 milioane de euro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Louis Munteanu, în tricoul rivalei FCSB

Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul rivalei FCSB la o partidă de fotbal în sală disputată la Vaslui, orașul său natal.

La partida dintre ACS Ivacec Vaslui și cei mai valoroși fotbaliști originari din Vaslui au mai participat Andrei Borza și Marian Aioani, jucătorii Rapidului, Ovidiu Perianu, mijlocaș la CFR Cluj, dar și Rareș Munteanu. Fratele lui Louis este fundaș dreapta la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga 2.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au transmis cei de la ACS Ivacec Vaslui.

În altă fotografie, Louis Munteanu apare îmbrăcat în echipamentul de portar al clubului Rapid.

